Trasporti ’45: la Riviera e le Tre Valli non possono essere dimenticate

Diventa quindi legittimo chiedere perché queste opere non compaiano esplicitamente tra le rivendicazioni formulate oggi nell’ambito di “Trasporti ’45”.



AlpTransit non finisce a Pollegio per ricominciare a Bellinzona! Tra questi due punti c’è la Riviera, attraversata quotidianamente da uno dei principali assi ferroviari europei, con importanti conseguenze territoriali per Comuni e popolazione. Ma non è solo una questione di infrastrutture. Conta anche l’offerta ferroviaria. L’orario FFS 2026 evidenzia una differenza importante: Bellinzona è servita da IC, EuroCity e InterRegio, con più collegamenti ogni ora, mentre Biasca dispone, nel traffico a lunga percorrenza, sostanzialmente di un collegamento all’ora tramite IR26/IR46. Non si tratta di mettere Biasca in concorrenza con Bellinzona, il cui ruolo di capitale e nodo ferroviario è evidente, ma di interrogarsi sul futuro delle Tre Valli. Biasca è il naturale nodo d’accesso ferroviario alla Riviera, alla Leventina e alla Valle di Blenio. Il Cantone ha investito nel nuovo nodo intermodale di Biasca, che verrà inaugurato il 17 ottobre. Questo importante investimento dovrebbe essere accompagnato da una riflessione anche sull’offerta ferroviaria a lunga percorrenza e sull’opportunità di aumentare progressivamente le fermate a Biasca, soprattutto negli orari strategici.

