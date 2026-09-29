Il ballo delle cifre

C’è però almeno una piccola consolazione: l’anno prossimo entra in vigore la prima tappa dell’applicazione dell’iniziativa del PS per il 10%. Sono 38 milioni, in attesa della seconda tappa nel 2028. Un intervento a favore di chi più ne ha bisogno. È chiaro: non è una misura che serve a contenere i costi della sanità, ma è un intervento urgente che in questa fase di aumenti generalizzati appare indispensabile.

Lo ribadisce la co-presidente del PS Laura Riget con un’interpellanza nella quale chiede che la procedura di accesso agli aiuti sia chiara e soprattutto che ci sia informazione per chi ne ha diritto. Quello delle persone che per motivi diversi (non conoscenza dei diritti, timore per la propria situazione personale) nemmeno chiedono il sussidio è un tema che il Dipartimento della Sanità deve affrontare.