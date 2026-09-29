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MAURIZIO CANETTA

Il ballo delle cifre

Maurizio Canetta, deputato Ps in Gran Consiglio
Il ballo delle cifre
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Fonte MAURIZIO CANETTA
Il ballo delle cifre
Maurizio Canetta, deputato Ps in Gran Consiglio

Ogni anno ci troviamo di fronte all’aumento dei premi di cassa malati. Questo è il dato di fondo e il peso ricade sulle famiglie, sui pensionati, sulle famiglie monoparentali meno agiate che pagano gli effetti di aumenti che li stanno strangolando. L’aumento medio svizzero è del 5%, quello ticinese del 3.7%.

Il Consigliere di Stato De Rosa si è affrettato ad appuntarsi al petto la medaglia di un successo, che purtroppo non esiste. Il Ticino resta il cantone nel quale il premio medio è più alto (520 franchi al mese), dunque l’aumento medio per ogni famiglia in termini reali è superiore alla media nazionale e a quella degli altri cantoni. Ognuno poi andrà nel dettaglio e capirà quanto dovrà sborsare in più l’anno prossimo.

C’è però almeno una piccola consolazione: l’anno prossimo entra in vigore la prima tappa dell’applicazione dell’iniziativa del PS per il 10%. Sono 38 milioni, in attesa della seconda tappa nel 2028. Un intervento a favore di chi più ne ha bisogno. È chiaro: non è una misura che serve a contenere i costi della sanità, ma è un intervento urgente che in questa fase di aumenti generalizzati appare indispensabile.

Lo ribadisce la co-presidente del PS Laura Riget con un’interpellanza nella quale chiede che la procedura di accesso agli aiuti sia chiara e soprattutto che ci sia informazione per chi ne ha diritto. Quello delle persone che per motivi diversi (non conoscenza dei diritti, timore per la propria situazione personale) nemmeno chiedono il sussidio è un tema che il Dipartimento della Sanità deve affrontare.

Poi però ci sono gli interventi necessari per abbassare i costi, a cominciare da una chiara e precisa pianificazione ospedaliera. Siamo in un cantone nel quale si ampliano a dismisura i mandati al settore privato e, gonfiando l’offerta, si continua a far crescere il consumo. In nome di lauti guadagni per una parte, si sta trascinando buona parte delle persone di questo cantone verso una sofferenza continua per arrivare alla fine del mese.

Ecco perché Danilo Forini chiede in un’ interpellanza di accelerare il processo per definire la pianificazione ospedaliera e anche di prendere posizione sull’investimento di 10 milioni del gruppo Moncucco alla Clinica Santa Chiara, altro lampante esempio di estensione dell’offerta privata.


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