Premi di cassa malati: quando il 3,7% non racconta tutto

Nessuno di questi numeri smentisce il dato positivo rappresentato dal rallentamento della crescita. Sarebbe altrettanto sbagliato ignorare che nel 2025 l’aumento dei costi sanitari in Ticino è stato inferiore alla media nazionale. Se le misure adottate stanno iniziando a produrre risultati, è giusto riconoscerlo.



Ma proprio per questo sarebbe auspicabile che, nella comunicazione pubblica dei premi, percentuali e importi in franchi venissero sempre presentati insieme. Dire +3,7% è corretto. Dire anche +18.60 franchi al mese, 13° posto tra i cantoni per aumento in franchi e quasi 1'300 franchi all’anno più della media svizzera permette però di vedere il quadro completo. Non servono numeri diversi. Servono tutti i numeri.

