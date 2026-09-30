Sanità svizzera: quanto paghiamo e cosa possiamo imparare dagli altri

La Svizzera dispone di un sistema sanitario di alto livello. L’OCSE rileva un’aspettativa di vita di 84,3 anni, una copertura della popolazione per un insieme essenziale di prestazioni e un livello di bisogni sanitari insoddisfatti molto basso. Sono risultati importanti, che dimostrano che il problema non è la qualità delle cure in sé. La questione è capire perché per ottenere questi risultati il sistema costi così tanto.