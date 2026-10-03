Rinascita Ticinese: costruiamo il futuro dei nostri giovani!

Domandiamoci se si possono applicare per esempio dei dazi alle vendite online tipo Temu/Amazon e colossi vari? Potrebbero servire a beneficiare almeno il commercio locale con dei ricavi da questi dazi. L’educazione parte dalla famiglia e non dalla delega a Stato e scuola, inoltre utilizziamo meno social ma più vita reale. La formazione di apprendisti è un onere, ma si tratta di un investimento per le aziende e la nostra società, che va a vantaggio del Paese, della democrazia; una cosa buona sarebbe sostenere le aziende che formano i nostri giovani apprendisti, arricchendo il mercato del lavoro. Le soluzioni richiedono un esercizio approfondito, ma con queste attenzioni e accorgimenti l’economia del Ticino diventerà una forza dell’economia svizzera!



Guardiamo al Giappone: un paese che ha creduto nei giovani, nell’innovazione e nella formazione, riuscendo a risollevare il benessere nazionale. Non arrendiamoci, non rassegniamoci, ma costruiamo insieme un Ticino più forte, più innovativo e più orgoglioso delle sue radici e delle sue eccellenze. Il futuro è nelle nostre mani, nelle mani dei nostri giovani.

