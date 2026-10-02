Cassa malati: non chiamiamolo un successo

Il premio medio ticinese salirà infatti a 519,90 franchi al mese, ancora il più alto della Svizzera. E il 3,7% arriva dopo anni di rincari che hanno colpito il nostro Cantone molto più duramente di altri.



Il dato che dovrebbe far riflettere non è quindi soltanto quello di quest’anno, ma l’evoluzione nel tempo: nell’ultimo decennio il premio in Ticino è cresciuto di circa il 56%, mentre in altri Cantoni l’aumento è stato nettamente inferiore. A Zugo, ad esempio, siamo attorno all’11%.

