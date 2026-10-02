Cerca e trova immobili
Segnalaci
GIUSEPPE COTTI

Indennità nei CdA: uno sdegno tardivo

Giuseppe Cotti, Deputato in Gran Consiglio per il Centro.
Indennità nei CdA: uno sdegno tardivo
TiPress
Indennità nei CdA: uno sdegno tardivo
Giuseppe Cotti, Deputato in Gran Consiglio per il Centro.

In questi giorni si parla molto delle indennità percepite dai membri dei Consigli di amministrazione delle società partecipate, in particolare a Lugano. Le cifre fanno discutere, le prese di posizione si moltiplicano e, improvvisamente, tutti sembrano avere scoperto l’esistenza di un problema. Peccato però che il problema sia conosciuto da anni – e che da anni, altrove, sia stato risolto.

A Locarno, già sedici anni fa (!), la Commissione della gestione aveva affrontato in modo organico la questione dei rapporti tra Comune ed enti partecipati. Parliamo di un’epoca che, secondo i parametri della governance pubblica, corrisponde quasi alla preistoria.

Il rapporto del 25 ottobre 2010 – di cui io stesso fui relatore insieme all’allora collega Consigliera comunale Lorenza Pedrazzini – non si limitava infatti agli emolumenti, ma affrontava più in generale temi come nomine, competenze, obblighi di informazione, trasparenza, conflitti d’interesse e rapporti tra rappresentanti, Municipio ed enti partecipati. Non era quindi una norma isolata, ma il tentativo di costruire un sistema di governance.

Proprio per questo, ha particolare importanza l’art. 115g del Regolamento comunale di Locarno. Il principio è chiarissimo: il Comune incassa le indennità riconosciute da enti e società partecipate ai rappresentanti del Comune nei consigli direttivi e nei Consigli di amministrazione. Al rappresentante restano, invece, i gettoni di presenza e le indennità di trasferta: in aggiunta, il Comune riconosce un compenso per il lavoro svolto, tenendo conto dell’impegno richiesto dal mandato, secondo una tariffacompresa tra CHF 50 e CHF 500 per seduta.

Un sistema costruito, insomma, non certo seguendo la sbrigativa filosofia per cui «il politico deve lavorare gratis». L’approccio era molto più serio e seguiva l’idea che chi assume responsabilità debba essere remunerato adeguatamente – ma che il compenso non può avvenire in una zona grigia separata dal mandato pubblico che ne è all’origine.

A leggerle oggi, con quello che sta succedendo a Lugano, queste sembrano quasi considerazioni rivoluzionarie. Eppure, tutto è scritto nero su bianco da ben sedici anni.

C’è poi una domanda che, nel dibattito in corso, mi pare curiosamente assente. Quando un rappresentante politico incassa personalmente determinate indennità, quanto ne riversa eventualmente al proprio partito? Con quali regole? E con quale trasparenza?

Se vogliamo aprire una discussione reale sugli emolumenti, forse vale la pena che sia integrale.

Altrimenti, il rischio è (ancora una volta...) di scegliere solo la forma più conveniente di indignazione.

È naturale che sedere in un Consiglio di amministrazione comporti delle grandi responsabilità, che nessuno dovrebbe banalizzare. Ma questo argomento, che è solido, non chiude affatto la discussione: perché le responsabilità possono essere tutelate anche con strumenti assicurativi specifici. Ed è quanto la Città di Locarno ha fatto, dopo il 2010, per i suoi rappresentanti negli enti esterni.

Non sto sostenendo che Locarno abbia trovato sedici anni fa la formula perfetta. Sarebbe una conclusione eccessiva.

Il punto è molto più semplice: il problema era già noto, fu discusso e vennero introdotte delle regole. Per questo, alcuni degli strepiti che oggi si levano attorno al Lago Ceresio arrivano quantomeno tardi.

Indignarsi quando esplode un «caso» è facile. Regolamentare in anticipo, quando non piovono titoli di giornale, è ben altra cosa.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
consigli di amministrazionegiuseppe cotti
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
30
73

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
2 gior

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
1 gior
43
106

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
3 gior
7
15

Elisa, fine della storia d'amore

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg
LIVE
ZURIGO
1 gior
27
107

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)
LIVE
BELLINZONA
1 gior
34
74

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
2 gior

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
48
94

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
2 gior

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»
LIVE
CANTONE
2 gior
111
156

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
2 gior
25
99

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
9 ore
36
51

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
LIVE
GRIGIONI
2 gior
1
41

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
9 ore

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

«La mia salute non c'entra nulla»
LIVE
SVIZZERA
5 ore
45
92

«La mia salute non c'entra nulla»

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
LIVE
PARADISO
1 gior
23
39

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»
LIVE
CANTONE
1 gior
43

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa
LIVE
LOCARNO
1 gior

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro
LIVE
LOCARNO
22 ore
23
48

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
2 gior

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro
LIVE
FRIBURGO
1 gior
8
62

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
22

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco
LIVE
BELLINZONESE
1 gior

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco

La sorella di Ronaldo spara a zero
LIVE
CALCIO
1 gior
12
52

La sorella di Ronaldo spara a zero

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
3 gior

È morto Norberto Crivelli

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
2 gior
49
51

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
2 gior
8
35

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
LIVE
ITALIA
1 gior

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme
LIVE
ARGOVIA
22 ore
19
162

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme

Sfiorato un nuovo 11 settembre?
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
5
15

Sfiorato un nuovo 11 settembre?

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
35

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

La coda di Haaland finisce in Tribunale
LIVE
CALCIO
19 ore
1
19

La coda di Haaland finisce in Tribunale

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
2 gior
4
11

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio
LIVE
CAMERE FEDERALI
1 gior
29
133

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»
LIVE
CALCIO
1 gior
14
38

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
23
36

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
2 gior
20
67

Lugano, un disastro

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
2 gior
11
97

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille
LIVE
HCL/HCAP
1 gior
20
8

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
3 gior
148
270

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno
LIVE
AGENDONE
9 ore
10

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers
LIVE
NHL
21 ore
12
54

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»
LIVE
ZURIGO
19 ore
8
51

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
2 gior
2
37

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
15

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi
LIVE
CANTONE
1 gior
4
63

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi

I Sette della vergogna
LIVE
STATI UNITI
19 ore

I Sette della vergogna

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì
LIVE
SVIZZERA
23 ore
12
89

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato
LIVE
GORDOLA
1 gior
5
27

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Cassa malati: non chiamiamolo un successo
LIVE
LUCA FRASA
27 min

Cassa malati: non chiamiamolo un successo

Basta campare di politica e CdA!
LIVE
CANTONE
7 ore
1
16

Basta campare di politica e CdA!

Il pieno lo paga sempre il cittadino
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
20 ore
4
5

Il pieno lo paga sempre il cittadino

La regio insubrica è più viva e intraprendente
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
1 gior
1
12

La regio insubrica è più viva e intraprendente

Premi di cassa malati: quando il 3,7% non racconta tutto
LIVE
LORENZO ONDERKA
1 gior
2
15

Premi di cassa malati: quando il 3,7% non racconta tutto

Sanità svizzera: quanto paghiamo e cosa possiamo imparare dagli altri
LIVE
CORRADO AMATO
2 gior
5

Sanità svizzera: quanto paghiamo e cosa possiamo imparare dagli altri

Il Ticino e la carenza di autostima
LIVE
DIEGO BARATTI
2 gior
1
11

Il Ticino e la carenza di autostima

Casse malati: il conto sale, le scuse restano
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
2 gior
3
3

Casse malati: il conto sale, le scuse restano

Il ballo delle cifre
LIVE
MAURIZIO CANETTA
2 gior
9

Il ballo delle cifre

Trasporti ’45: la Riviera e le Tre Valli non possono essere dimenticate
LIVE
OMAR TERRANEO
3 gior
1
3

Trasporti ’45: la Riviera e le Tre Valli non possono essere dimenticate