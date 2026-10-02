Indennità nei CdA: uno sdegno tardivo

Il rapporto del 25 ottobre 2010 – di cui io stesso fui relatore insieme all’allora collega Consigliera comunale Lorenza Pedrazzini – non si limitava infatti agli emolumenti, ma affrontava più in generale temi come nomine, competenze, obblighi di informazione, trasparenza, conflitti d’interesse e rapporti tra rappresentanti, Municipio ed enti partecipati. Non era quindi una norma isolata, ma il tentativo di costruire un sistema di governance.

Proprio per questo, ha particolare importanza l’art. 115g del Regolamento comunale di Locarno. Il principio è chiarissimo: il Comune incassa le indennità riconosciute da enti e società partecipate ai rappresentanti del Comune nei consigli direttivi e nei Consigli di amministrazione. Al rappresentante restano, invece, i gettoni di presenza e le indennità di trasferta: in aggiunta, il Comune riconosce un compenso per il lavoro svolto, tenendo conto dell’impegno richiesto dal mandato, secondo una tariffacompresa tra CHF 50 e CHF 500 per seduta.