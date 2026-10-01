Il pieno lo paga sempre il cittadino

Non è soltanto una questione di benzina, diesel o olio combustibile, ma è l’effetto a cascata dell’energia sul costo di quasi tutto ciò che consumiamo: trasporti, produzione, logistica, riscaldamento, servizi e beni di prima necessità.



Nell’agosto 2026 l’indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,4% in un solo mese e dello 0,8% rispetto all’anno precedente. E proprio nello stesso mese sono aumentati i prezzi di benzina, diesel e olio da riscaldamento.

