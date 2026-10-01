La regio insubrica è più viva e intraprendente
Matteo Muschietti, delegato insubrico del comune di Coldrerio.
Il 24 settembre si è tenuta l'assemblea della Regio Insubrica a Domodossola. Molto ben frequentata da parte dei soci e delle autorità Ticinesi e Italiane, ha tracciato una panoramica di tutto quello che ha fatto nel 2025. E' sempre bello trovarsi e discutere dei problemi che una ramina posata dall'uomo non divide le comunità svizzere e italiane, che sono unite dal territorio e dalle ottime relazioni che esistono da sempre.
Basta pensare, a titolo di esempio, ai molti cittadini al di là della ramina che si uniscono in matrimonio con le ragazze ticinesi, e viceversa.
Sta di fatto che i problemi da risolvere sono gli stessi: il cambiamento climatico, il grosso problema del traffico e le diatribe che toccano i lavoratori frontalieri.
Per quel che concerne il Mendrisiotto, ci troviamo sommersi da un traffico infernale che ci assilla sia per gli intasamenti sull'A2, sia per le arterie che portano ai valichi di frontiera.
Da tempo si discute di introdurre il cabotaggio ( autolinee che direttamente dall'Italia possono arrivare in Svizzera). Per il Mendrisiotto il cabotaggio è una misura essenziale per ridurre il traffico transfrontaliero.
Da parte del nostro Cantone siamo pronti ad introdurlo e ci sono diversi progetti. Da parte Italiana manca la ratifica da parte del Senato e della Camera dei Deputati.
Questo progetto è in discussione da oltre due anni, ma la ratifica non è ancora stata fatta.
Il mio intervento è stato molto chiaro: sia i deputati della regione Lombardia che quelli del Piemonte devono darsi da fare affinché prima della fine del 2026 il cabotaggio diventi una realtà.
Anche i lavoratori frontalieri con cui ho parlato aspettano il cabotaggio. Numerosi lavoratori che provengono dall'Olgiatese (sono circa 20000!) aspettano un linea di autobus che li porti in Svizzera a lavorare e a casa la sera.
Forse è giunto il momento di agire e far passare questa possibilità alle camere Italiane. Mi hanno promesso che sia il Piemonte che la Lombardia convocheranno i loro deputati per accelerare prima della fine del 2026 l'approvazione.
Il cabotaggio è indispensabile per il Mendrisiotto, perché così facendo si avrà una diminuzione sostanziosa del traffico transfrontaliero.