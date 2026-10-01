La regio insubrica è più viva e intraprendente

Il 24 settembre si è tenuta l'assemblea della Regio Insubrica a Domodossola. Molto ben frequentata da parte dei soci e delle autorità Ticinesi e Italiane, ha tracciato una panoramica di tutto quello che ha fatto nel 2025. E' sempre bello trovarsi e discutere dei problemi che una ramina posata dall'uomo non divide le comunità svizzere e italiane, che sono unite dal territorio e dalle ottime relazioni che esistono da sempre.