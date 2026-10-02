Basta campare di politica e CdA!

A livello cantonale, per le aziende parastatali interessate il principio dell’incompatibilità tra il mandato parlamentare e la presenza nei CdA è già previsto. La vera domanda è un’altra: perché l’esigenza di indipendenza dovrebbe fermarsi lì? Perché un deputato dovrebbe poter mantenere un incarico in un CdA privato mentre siede in Gran Consiglio e decide su misure e provvedimenti per il nostro Cantone?



La mia posizione è chiara: chi viene eletto in Gran Consiglio e siede in un CdA privato dovrebbe lasciare quella carica. Non perché ogni amministratore abbia qualcosa da nascondere, né perché ogni doppio ruolo sia illecito. Ma perché chi rappresenta i cittadini deve poter decidere nell’interesse generale, senza dover conciliare il mandato pubblico con responsabilità e legami in un’azienda privata.

