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Christian Tresoldi

Lugano in festa: la vendemmia che unisce la città da quasi un secolo

Christian Tresoldi, Consigliere Comunale Lugano
Lugano in festa: la vendemmia che unisce la città da quasi un secolo
Tipress
Fonte Christian Tresoldi
Lugano in festa: la vendemmia che unisce la città da quasi un secolo
Christian Tresoldi, Consigliere Comunale Lugano

LUGANO -  Nel 1932 Lugano aveva un altro ritmo. Le automobili erano ancora poche, Castagnola sembrava più vicina alla campagna che alla città e, quando arrivava settembre, la vendemmia non era una fotografia da cartolina: era parte della vita quotidiana.

Proprio in quell’anno, in occasione di un convegno cantonale delle società di canto, nacque la prima Sagra dell’Uva. Si vendevano grappoli per le strade, si suonava, si ballava e da Castagnola partiva un corteo di carri decorati con tralci e uva che attraversava la città. Nel programma figurava persino un’operetta dal titolo perfetto per l’occasione: Bacco in Toscana. Il successo fu tale che già l’anno successivo la festa venne riproposta e arricchita con una fiera agricola e industriale.

Può sembrare un dettaglio curioso, ma racconta bene la Lugano di allora: una città che voleva diventare moderna senza avere ancora reciso il proprio legame con la terra.

Da quel momento la Festa della Vendemmia entrò lentamente nella memoria collettiva. Per decenni i carri, i costumi e le società musicali divennero uno degli spettacoli popolari più attesi dell’autunno luganese. Poi la città cambiò, il corteo scomparve e quella manifestazione assunse la forma che conosciamo oggi: la Festa d’Autunno.

Quest’anno c’è inoltre una coincidenza particolarmente bella: ricorrono 120 anni dall’introduzione del Merlot in Ticino. Un vitigno arrivato da Bordeaux all’inizio del Novecento e diventato, nel tempo, quasi un elemento naturale del nostro paesaggio.

In un’epoca nella quale possiamo parlare con chiunque attraverso uno schermo, manifestazioni come questa ci ricordano il valore elementare dell’incontro. Camminare in città, fermarsi a un tavolo, salutare qualcuno, condividere un bicchiere.

Perché una città non vive soltanto di edifici, progetti o infrastrutture. Vive soprattutto dei ricordi che riesce a creare e a tramandare.

Buona Festa d’Autunno a tutti.



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