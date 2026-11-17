Fragranze ispirate a legni, spezie e ingredienti botanici.

SPIRITUUM si presenta come un marchio di candele profumate realizzate artigianalmente in Ticino.

Il sito ufficiale documenta una produzione in piccoli lotti e l’utilizzo dichiarato di oli essenziali.

Tra le creazioni pubblicate figurano Spes Incensa, con ambra, sandalo e cannella; Ignis Nobilis, con mirra, patchouli e vaniglia; e Silva Aeterna, con aghi di pino, ginepro e zenzero.

Quest’ultima combinazione richiama in particolare i profumi del bosco e si presta al tema editoriale di novembre.

Il marchio dispone di un negozio online.

Perché inserirlo nella selezione: la produzione artigianale dichiarata in Ticino e una proposta incentrata su combinazioni aromatiche riconoscibili.

Dato non verificato: non ho trovato un indirizzo pubblico sufficientemente chiaro per presentare SPIRITUUM come negozio fisico visitabile.

