5 realtà artigianali del Ticino da scoprire per le candele profumate
Novembre: quando una piccola fiamma cambia l’atmosfera di casa
Novembre: quando una piccola fiamma cambia l’atmosfera di casa
Ci sono oggetti che acquistiamo per la loro utilità e altri che scegliamo per ciò che ci fanno vivere.
Una candela appartiene spesso alla seconda categoria. Può accompagnare una cena, rendere più accogliente il soggiorno o diventare un piccolo regalo personale.
Con le giornate più corte e le prime serate fredde, novembre è un mese adatto per scoprire il mondo delle candele artigianali: dalle creazioni profumate alle forme decorative, fino ai prodotti personalizzati.
Per questo nuovo appuntamento, TicinoTop presenta cinque realtà legate alla produzione o alla vendita di candele in Canton Ticino.
SPIRITUUM – Candele profumate realizzate in Ticino
Fragranze ispirate a legni, spezie e ingredienti botanici.
SPIRITUUM si presenta come un marchio di candele profumate realizzate artigianalmente in Ticino.
Il sito ufficiale documenta una produzione in piccoli lotti e l’utilizzo dichiarato di oli essenziali.
Tra le creazioni pubblicate figurano Spes Incensa, con ambra, sandalo e cannella; Ignis Nobilis, con mirra, patchouli e vaniglia; e Silva Aeterna, con aghi di pino, ginepro e zenzero.
Quest’ultima combinazione richiama in particolare i profumi del bosco e si presta al tema editoriale di novembre.
Il marchio dispone di un negozio online.
Perché inserirlo nella selezione: la produzione artigianale dichiarata in Ticino e una proposta incentrata su combinazioni aromatiche riconoscibili.
Dato non verificato: non ho trovato un indirizzo pubblico sufficientemente chiaro per presentare SPIRITUUM come negozio fisico visitabile.
np19laboratory – Massagno
Candele naturali, profumatori e creazioni per la casa.
np19laboratory è un progetto artigianale con sede in Via San Gottardo 60 a Massagno.
La scheda pubblica dell’attività descrive una produzione dedicata a candele naturali, profumatori e prodotti SPA.
È una proposta che collega la candela ad altri oggetti pensati per l’ambiente domestico.
La presenza di un indirizzo e di un recapito telefonico pubblici permette di contattare direttamente l’attività prima di organizzare una visita o richiedere informazioni sui prodotti.
Perché inserirlo nella selezione: la specializzazione documentata nelle candele e nei profumatori, con una sede identificabile nel Luganese.
Dato non verificato: non ho verificato un catalogo aggiornato delle fragranze disponibili per novembre 2026.
DuoCreazioni – Ticino
Candele e oggetti decorativi realizzati a mano.
DuoCreazioni si presenta come un progetto artigianale di coppia attivo in Ticino.
Il sito ufficiale descrive la realizzazione di candele naturali, oggetti in resina e decorazioni stagionali.
Tra i materiali dichiarati figurano cere vegetali, legno, fiori e pigmenti.
Una caratteristica dell’offerta è la possibilità di richiedere creazioni personalizzate: un elemento interessante per chi cerca un regalo diverso da un prodotto standard.
L’attività dichiara inoltre di effettuare spedizioni in Svizzera.
Perché inserirlo nella selezione: l’integrazione tra candele, decorazioni e personalizzazione artigianale.
Dato non verificato: non ho trovato una sede commerciale aperta al pubblico da indicare nell’articolo.
LuLui Cera – Gnosca
Un laboratorio legato al mondo della cera e delle lanterne.
LuLui Cera è un’attività identificata pubblicamente come laboratorio artistico a Gnosca, in Piazza 42.
La denominazione commerciale è «LuLui Cera – Lanterne e candele».
La scheda dell’attività riporta un recapito telefonico e una sede nel Bellinzonese.
È un indirizzo da conoscere per chi desidera esplorare il mondo delle creazioni in cera anche al di fuori dei marchi di candele profumate più diffusi.
Perché inserirlo nella selezione: la presenza documentata di un laboratorio ticinese dedicato a lanterne e candele.
Precisazione: non ho trovato un catalogo ufficiale consultabile che permetta di confermare materiali, fragranze, prezzi o disponibilità di prodotti specifici. Non attribuisco quindi a LuLui Cera caratteristiche produttive ulteriori rispetto a quelle pubblicamente documentate.
LIGHTHOUSE – Locarno
Una boutique dove le candele incontrano l’arredamento e gli oggetti regalo.
LIGHTHOUSE si trova in Via della Gallinazza 10A a Locarno.
Un articolo dedicato all’attività descrive la boutique come uno spazio per la casa e gli oggetti regalo, con una proposta che comprende tessili, complementi d’arredo e candele artigianali.
La selezione delle candele si inserisce quindi in un’offerta più ampia dedicata all’atmosfera degli ambienti.
È una realtà diversa dai laboratori che producono direttamente candele: in questo caso, la presenza nella selezione è motivata dalla vendita documentata di candele artigianali.
Perché inserirla nella selezione: la possibilità di scoprire candele insieme ad altri oggetti decorativi per la casa.
Dato non verificato: la fonte consultata documenta l’offerta descritta nell’articolo pubblicato, ma non conferma quali candele siano attualmente disponibili nel novembre 2026.
Il consiglio di TicinoTop: una candela si sceglie anche pensando a dove verrà utilizzata
Una candela può essere decorativa, profumata oppure entrambe le cose.
Prima dell’acquisto, vale la pena chiedersi se si desidera soprattutto un oggetto da esporre, una fragranza per l’ambiente o un regalo personalizzato.
Per una candela profumata può essere utile conoscere le note aromatiche dichiarate dal produttore. Per una creazione decorativa possono contare maggiormente forma, colore e dimensioni.
È importante anche l’utilizzo: le candele accese devono essere collocate su superfici stabili e resistenti al calore, lontano da materiali infiammabili, bambini e animali, e non devono essere lasciate incustodite.
La domanda da porsi non è soltanto «Quale candela mi piace?», ma «Quale atmosfera voglio creare e come posso utilizzarla in sicurezza?».
Metodologia
La selezione è stata elaborata con il supporto dell’intelligenza artificiale, cercando attività con un collegamento documentato al Ticino e alla produzione o vendita di candele.
Per SPIRITUUM e DuoCreazioni sono stati consultati i siti ufficiali; per np19laboratory, LuLui Cera e LIGHTHOUSE sono state utilizzate informazioni commerciali o editoriali pubbliche.
Le cinque realtà non hanno lo stesso modello di attività: alcune dichiarano una produzione artigianale, altre sono laboratori o boutique che propongono anche candele.
Non ho verificato che siano le cinque attività più frequentemente consigliate da ChatGPT, né dispongo di dati omogenei per confrontarle per qualità, prezzi, soddisfazione dei clienti o ampiezza dell’assortimento. Per questo il titolo descrive cinque realtà da scoprire, senza attribuire loro un primato non dimostrato.
L’ordine di presentazione non costituisce una classifica.
TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall’AI.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!