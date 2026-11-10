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5 negozi di lana, filati e merceria da scoprire in Ticino

Novembre: il ritorno della lana, dei ferri e del piacere di creare qualcosa con le proprie mani
5 negozi di lana, filati e merceria da scoprire in Ticino
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5 negozi di lana, filati e merceria da scoprire in Ticino
Novembre: il ritorno della lana, dei ferri e del piacere di creare qualcosa con le proprie mani

Una sciarpa, un berretto, una coperta per il divano o un piccolo regalo fatto a mano. Quando le giornate si accorciano e le temperature si abbassano, la lana torna protagonista.

Novembre è un mese adatto per riscoprire la maglia, l’uncinetto e il cucito. Non occorre necessariamente essere esperti: si può cominciare da un progetto semplice, scegliendo il materiale giusto e imparando una tecnica alla volta.

Anche l’Istituto della formazione continua del Canton Ticino propone, per l’anno formativo 2026–2027, corsi di maglieria per principianti. È un esempio concreto di come queste attività manuali continuino a trovare spazio nell’offerta formativa del territorio.

Per l’articolo 104, TicinoTop presenta cinque indirizzi ticinesi legati al mondo della lana, dei filati, dei tessuti e della merceria.

Alja Tessuti & Merceria – Lugano

Un indirizzo per chi vuole passare dall’idea al progetto.
Alja Tessuti & Merceria si trova in Via Ginevra 5 a Lugano.
La filiale propone tessuti, articoli di merceria, lana, tende e macchine da cucire. Sul sito ufficiale è documentato anche un servizio di riparazione delle macchine da cucire.
Per chi desidera realizzare un capo invernale, il negozio permette di esplorare sia il mondo dei filati sia quello dei tessuti.
Alja segnala inoltre l’arrivo di una collezione autunno-inverno di tessuti: un collegamento diretto con i progetti di cucito tipici della stagione fredda.
Perché inserirlo nella selezione: riunisce materiali per maglia e cucito, tessuti e macchine da cucire in un unico punto vendita.
Fonte: sito ufficiale Alja.

Bottega della Lana – Locarno

Un negozio specializzato per chi ama maglia, uncinetto e ricamo.
La Bottega della Lana si trova in Via Famiglia Trevani 1A a Locarno, nei pressi di Piazza Grande.
L’attività è registrata a nome di C. Belotti e presenta un assortimento di filati in lana, cashmere, cotone, viscosa e lino.
Tra i marchi indicati nella scheda commerciale figurano LANG, Lana Grossa, Katia e Mondial.
Il negozio propone inoltre materiali per uncinetto, punto croce e gobelin, compresi fili da ricamo DMC e articoli con inserti in tela Aida.
Un elemento interessante è la consulenza dichiarata nella scelta dei materiali e nella realizzazione dei lavori.
Perché inserirla nella selezione: la specializzazione nei filati e la presenza di materiali per diverse tecniche di lavorazione manuale.
Fonte: scheda dell’attività su local.ch.

Il Gomitolo – Bellinzona

Un punto vendita dedicato alla lana e ai filati nel Bellinzonese.
Il Gomitolo è registrato in Via San Gottardo 26 a Bellinzona.
La scheda pubblica su local.ch lo identifica come negozio di lana e filati e riporta il recapito telefonico 091 825 84 61.
È quindi un indirizzo da conoscere per chi desidera cercare materiali per un progetto di maglieria senza spostarsi dal Bellinzonese.
Perché inserirlo nella selezione: la presenza documentata di un negozio specializzato nella categoria lana.
Precisazione importante: la descrizione estesa pubblicata su local.ch è segnalata dalla piattaforma come contenuto generato automaticamente con l’intelligenza artificiale e potenzialmente non verificato dal titolare. Non considero quindi confermati i servizi di sartoria su misura, la produzione di maglieria personalizzata o l’assortimento dettagliato menzionati in quella descrizione.

Patchwork – Bellinzona

Dalla merceria ai tessuti, fino alla sartoria.
Patchwork si trova in Piazza del Sole 6 a Bellinzona.
Secondo la presentazione pubblicata nella scheda dell’attività, il progetto è iniziato nel 1989 con un atelier di sartoria, ampliandosi successivamente alla merceria e al settore tessile.
L’offerta documentata comprende materiali per cucito, stoffe per abbigliamento e patchwork, tendaggi e tessuti d’arredamento.
Sono indicati anche servizi di sartoria, riparazioni e confezionamento di tende.
È una proposta particolarmente interessante per chi desidera realizzare un progetto tessile che richieda non soltanto filati, ma anche stoffe, accessori e lavorazioni sartoriali.
Perché inserirlo nella selezione: la combinazione tra merceria, tessuti e servizi di sartoria.
Precisazione: non ho trovato conferma sufficiente per descrivere Patchwork come negozio specializzato nella vendita di gomitoli di lana. La sua presenza in questo articolo è motivata dalla componente di merceria e lavorazione tessile.

Merceria al Lago – Lugano

Una merceria di quartiere nel Luganese.
Merceria al Lago, registrata a nome di Maria Pedron, si trova in Viale Castagnola 23 a Lugano.
La scheda pubblica su local.ch conferma l’attività nella categoria mercerie e indica il numero telefonico 091 971 36 38.
Per chi vive nella zona di Castagnola, è un indirizzo da tenere presente quando cerca un negozio di merceria.
Perché inserirla nella selezione: è una realtà locale documentata nella categoria degli articoli di merceria.
Precisazione importante: non sono riuscito a verificare un catalogo aggiornato, la disponibilità di lana e filati o gli orari di apertura. Prima di recarsi sul posto per acquistare un materiale specifico è quindi opportuno telefonare.

Il consiglio di TicinoTop: prima di acquistare la lana, scegli che cosa vuoi creare

Quando si entra in un negozio di filati, è facile lasciarsi attirare da un colore o dalla morbidezza di un gomitolo.

Ma per realizzare un capo che risponda alle proprie aspettative conviene partire dal progetto.

Una sciarpa, un berretto, un maglione e una coperta possono richiedere materiali, quantità e strumenti differenti.

Se sei alle prime armi, porta con te il modello che desideri realizzare oppure una fotografia del risultato che hai in mente. Potrai chiedere quali filati e strumenti siano adatti e quale quantità acquistare.

Se invece vuoi iniziare da zero, un corso può aiutarti a imparare le tecniche di base. L’offerta pubblicata dall’Istituto della formazione continua comprende proprio un percorso di maglieria per principianti.

La domanda da porsi non è soltanto «Quale lana mi piace?», ma «Che cosa voglio creare e quale materiale mi aiuterà a realizzarlo?».

Metodologia

La selezione è stata elaborata con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificata attraverso il sito ufficiale di Alja e schede commerciali pubbliche per le altre attività.

Le cinque realtà non sono tutte negozi specializzati esclusivamente nella lana: Bottega della Lana e Il Gomitolo risultano direttamente collegati ai filati; Alja combina lana, tessuti e merceria; Patchwork e Merceria al Lago sono inclusi per la loro attività nel settore della merceria.

Non ho trovato informazioni sufficienti per attribuire a tutte e cinque un assortimento verificato di gomitoli o gli stessi servizi di consulenza.

Non disponiamo di una misurazione indipendente della frequenza con cui ChatGPT consiglia questi negozi, né di dati omogenei per confrontarli per assortimento, prezzi o soddisfazione dei clienti. Il titolo «5 negozi di lana, filati e merceria da scoprire in Ticino» descrive quindi una selezione editoriale, non una classifica.

L’ordine di presentazione non costituisce una graduatoria di merito.

TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall’AI.

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