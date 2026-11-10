5 negozi di lana, filati e merceria da scoprire in Ticino

Dalla merceria ai tessuti, fino alla sartoria.

Patchwork si trova in Piazza del Sole 6 a Bellinzona.

Secondo la presentazione pubblicata nella scheda dell’attività, il progetto è iniziato nel 1989 con un atelier di sartoria, ampliandosi successivamente alla merceria e al settore tessile.

L’offerta documentata comprende materiali per cucito, stoffe per abbigliamento e patchwork, tendaggi e tessuti d’arredamento.

Sono indicati anche servizi di sartoria, riparazioni e confezionamento di tende.

È una proposta particolarmente interessante per chi desidera realizzare un progetto tessile che richieda non soltanto filati, ma anche stoffe, accessori e lavorazioni sartoriali.

Perché inserirlo nella selezione: la combinazione tra merceria, tessuti e servizi di sartoria.

Precisazione: non ho trovato conferma sufficiente per descrivere Patchwork come negozio specializzato nella vendita di gomitoli di lana. La sua presenza in questo articolo è motivata dalla componente di merceria e lavorazione tessile.

