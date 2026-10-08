Le 5 attività per decorazioni e allestimenti di feste più consigliate dall’AI in Ticino

Funny Dreams propone allestimenti tematici per compleanni e feste per bambini.

Una delle sue specializzazioni è il pigiama party: l'azienda si occupa di preparare tende, materassi, cuscini, tavolini, tappeti, luci e decorazioni coordinate.

Sul sito ufficiale sono presentati numerosi temi, tra cui principesse, supereroi, cinema, calcio, Pokémon e ambientazioni ispirate a mondi fantastici.

Per il mese di ottobre è particolarmente interessante la presenza di un tema chiamato Halloween Night.

L'attività dichiara di occuparsi sia dell'allestimento sia del successivo disallestimento.

Non abbiamo trovato una sede fisica pubblicamente confermata da riportare nell'articolo: è quindi più corretto presentarla come servizio di allestimento attivo in Ticino, senza attribuirle un indirizzo non verificato.

Perché emerge: la specializzazione nelle feste tematiche per bambini e la disponibilità di una proposta specifica per Halloween.

