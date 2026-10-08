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Le 5 attività per decorazioni e allestimenti di feste più consigliate dall’AI in Ticino

Halloween si avvicina: ottobre è il mese perfetto per organizzare una festa indimenticabile
Le 5 attività per decorazioni e allestimenti di feste più consigliate dall’AI in Ticino
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Le 5 attività per decorazioni e allestimenti di feste più consigliate dall’AI in Ticino
Halloween si avvicina: ottobre è il mese perfetto per organizzare una festa indimenticabile

C'è chi sta preparando una festa di Halloween, chi organizza un compleanno e chi vuole sorprendere amici, collaboratori o clienti con un evento particolare.

Ottobre è un mese interessante per parlare di feste e decorazioni: si avvicina Halloween e iniziano anche i preparativi per gli appuntamenti aziendali di fine anno.

Ma dove trovare palloncini, addobbi, scenografie, costumi e tutto ciò che serve per trasformare uno spazio in un ambiente speciale?

Per questo nuovo appuntamento, TicinoTop presenta cinque attività ticinesi specializzate nella vendita di decorazioni, nella balloon art e negli allestimenti per feste private e aziendali.

Fate Festa – Lugano

Fate Festa è un'attività luganese dedicata alle feste e agli allestimenti per privati e aziende.
Sul proprio sito presenta servizi che comprendono decorazioni, palloncini personalizzati, noleggio di gonfiabili, noleggio di materiali e supporto per il catering.
Una proposta particolare è quella dei bubble balloons personalizzati, utilizzabili per compleanni, anniversari e altre occasioni.
L'attività si occupa anche dell'organizzazione di feste per bambini, concordando con i genitori il programma della giornata.
Un articolo pubblicato da Ticino Welcome documenta inoltre la vendita di costumi, maschere, parrucche e accessori per Halloween e Carnevale. Quest'ultima informazione proviene da una pubblicazione storica: non abbiamo verificato l'assortimento Halloween disponibile per ottobre 2026.
Perché emerge: combina vendita di articoli per feste, decorazioni personalizzate e servizi di organizzazione.

PincoPalloncino – Locarno

PincoPalloncino si trova in Via Varenna 46 a Locarno.
L'attività è stata fondata nel gennaio 2007 da Nadia Piaggi, che sul sito racconta di aver aperto un negozio specializzato nella balloon art.
Oggi propone decorazioni e allestimenti con palloncini per compleanni, matrimoni, inaugurazioni, anniversari ed eventi aziendali.
Il negozio dispone anche di uno shop online, nel quale sono presenti palloncini decorativi, festoni, tovaglioli, candeline e altri articoli per feste.
Per le aziende vengono proposti allestimenti destinati a inaugurazioni, porte aperte, presentazioni di prodotti e anniversari commerciali.
L'attività offre inoltre sopralluoghi e, su richiesta, consegna e posa delle decorazioni.
Perché emerge: la specializzazione nella balloon art e la possibilità di realizzare scenografie personalizzate anche per eventi aziendali.

OR Eventi – Stabio

OR Eventi è un'attività specializzata nell'organizzazione di feste e nella realizzazione di allestimenti decorativi.
La sede risulta a Stabio, in Via Ligornetto 6, secondo la scheda pubblicata da search.ch.
L'offerta comprende balloon art, decorazioni per compleanni, eventi aziendali e feste private.
Tra i servizi pubblicizzati figurano anche il noleggio di gonfiabili, macchine per popcorn e zucchero filato, animazione e vendita di articoli per feste.
L'azienda propone inoltre allestimenti con palloncini per lanci di prodotti e altre iniziative commerciali.
Attenzione all'indirizzo: alcune descrizioni pubbliche riportano ancora Via Cantonale 21, mentre la scheda di contatto e i risultati locali indicano Via Ligornetto 6. Prima di recarsi in negozio è quindi opportuno confermare direttamente l'indirizzo aggiornato.
Perché emerge: l'ampiezza dei servizi, che uniscono decorazioni, noleggio di attrezzature e animazione.

Funny Dreams – Ticino

Funny Dreams propone allestimenti tematici per compleanni e feste per bambini.
Una delle sue specializzazioni è il pigiama party: l'azienda si occupa di preparare tende, materassi, cuscini, tavolini, tappeti, luci e decorazioni coordinate.
Sul sito ufficiale sono presentati numerosi temi, tra cui principesse, supereroi, cinema, calcio, Pokémon e ambientazioni ispirate a mondi fantastici.
Per il mese di ottobre è particolarmente interessante la presenza di un tema chiamato Halloween Night.
L'attività dichiara di occuparsi sia dell'allestimento sia del successivo disallestimento.
Non abbiamo trovato una sede fisica pubblicamente confermata da riportare nell'articolo: è quindi più corretto presentarla come servizio di allestimento attivo in Ticino, senza attribuirle un indirizzo non verificato.
Perché emerge: la specializzazione nelle feste tematiche per bambini e la disponibilità di una proposta specifica per Halloween.

Hanami Fiori & Deco – Locarno

Hanami Fiori & Deco si trova in Via Vallemaggia 4 a Locarno.
L'attività combina la vendita di fiori, piante e decorazioni con la progettazione di allestimenti per eventi.
Sul sito ufficiale dichiara di occuparsi di matrimoni, feste a tema, compleanni ed eventi privati e aziendali.
Propone inoltre composizioni personalizzate e consegne a domicilio in tutto il Ticino.
A differenza delle attività maggiormente orientate ai palloncini e agli articoli per feste, Hanami lavora anche con fiori e piante, offrendo un approccio decorativo differente.
Non abbiamo trovato una proposta Halloween 2026 pubblicamente documentata, quindi non attribuiamo all'attività prodotti o allestimenti specifici per questa ricorrenza.
Perché emerge: la combinazione tra decorazione floreale e allestimenti personalizzati per eventi.

Il consiglio di TicinoTop: una festa si ricorda per l'esperienza, non per la quantità di decorazioni

Quando si organizza una festa, è facile concentrarsi su palloncini, colori, tavoli e accessori.

Ma prima di scegliere le decorazioni può essere utile partire da una domanda:

«Che cosa voglio far vivere e ricordare ai miei ospiti?»

Una festa per bambini può trasformarsi in un'avventura a tema. Un compleanno importante può diventare un'occasione per raccontare una storia. Un evento aziendale può utilizzare colori, scenografie e dettagli per rendere riconoscibile il proprio marchio.

Anche per Halloween, una decorazione coerente con il tema scelto può contribuire a creare l'atmosfera desiderata.

L'importante è individuare il tipo di esperienza prima di acquistare i singoli elementi.

Metodologia

La selezione è stata elaborata con il supporto dell'intelligenza artificiale, ricercando attività ticinesi specializzate in decorazioni, articoli per feste e allestimenti.

Per ciascuna realtà sono state consultate informazioni pubbliche, privilegiando i siti ufficiali e utilizzando fonti esterne per verificare alcuni dettagli.

Le cinque attività non offrono servizi perfettamente sovrapponibili: alcune vendono articoli per feste, altre realizzano scenografie personalizzate o organizzano esperienze tematiche.

Non disponiamo di una misurazione indipendente della frequenza con cui ChatGPT consiglia queste attività, né di dati omogenei su soddisfazione dei clienti, prezzi o numero di eventi realizzati.

Il titolo segue il format editoriale TicinoTop e non rappresenta una graduatoria statistica delle cinque attività più raccomandate dall'AI.

L'ordine di presentazione non costituisce una classifica di merito.

TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall'AI.

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