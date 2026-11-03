I 5 specialisti di materassi e sistemi per il riposo da conoscere in Ticino

Materassi e sistemi letto con una proposta che comprende anche la produzione propria.

Casa Bella ha uno showroom in Via Giovanni Maraini 18 a Pregassona, nel territorio di Lugano.

Sul sito ufficiale l’azienda dichiara di essere attiva dal 1989 e di proporre una gamma di materassi in memory foam, lattice, molle insacchettate e soluzioni ibride.

L’assortimento comprende inoltre letti, reti e complementi per il riposo.

Casa Bella indica la possibilità di provare i materassi nello showroom e di richiedere una consulenza a domicilio.

Tra i servizi pubblicizzati figurano la consegna e il ritiro del vecchio materasso. Le condizioni contrattuali e le eventuali garanzie devono essere verificate sul prodotto scelto e al momento dell’acquisto.

Perché emerge: la combinazione tra showroom, produzione propria dichiarata e consulenza anche a domicilio.

