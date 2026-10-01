I 5 negozi di strumenti musicali più consigliati dall’AI in Ticino

La Bottega del Pianoforte – Bironico

La Bottega del Pianoforte ha sede in Via Cantonale 65 a Bironico.

L'attività dichiara che la propria storia è iniziata a Lugano nel 1978.

A differenza dei negozi che propongono numerose categorie di strumenti, questa realtà è specializzata nel pianoforte.

Nell'esposizione sono presenti strumenti nuovi e usati, verticali e a coda, di differenti produttori.

Tra i marchi pubblicati sul sito figurano Yamaha, Steinway & Sons, Grotrian-Steinweg e Sauter.

L'azienda propone inoltre noleggio con diritto d'acquisto, pagamento rateale, accordatura, revisione e restauro dei pianoforti.

Perché emerge: la specializzazione nel pianoforte e la disponibilità di servizi tecnici dedicati a uno strumento che richiede manutenzione nel tempo.

