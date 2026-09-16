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Le 5 torrefazioni di caffè più consigliate dall’AI in Ticino

Le 5 torrefazioni di caffè più consigliate dall’AI in Ticino
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Le 5 torrefazioni di caffè più consigliate dall’AI in Ticino

Dietro una tazzina di caffè ci sono origine dei chicchi, selezione, tostatura, miscelazione ed estrazione. E anche in Ticino esiste un mondo di torrefazioni molto diverso: aziende storiche, piccoli produttori artigianali e realtà specializzate nello specialty coffee.

Abbiamo chiesto a ChatGPT quali torrefazioni consiglierebbe a chi cerca un caffè prodotto o tostato in Ticino.

Ecco cinque realtà che emergono dalla ricerca e per le quali abbiamo trovato informazioni pubblicamente verificabili.

1. Caffè Chicco d’Oro – Balerna

Caffè Chicco d’Oro ha sede a Balerna ed è stata fondata nel 1949. L’azienda dichiara di selezionare, tostare e miscelare diverse qualità di caffè e di aver inaugurato dal 2017 un nuovo impianto di torrefazione.

La gamma comprende caffè in grani e macinato, capsule e cialde. La miscela Tradition, secondo l’azienda, risale proprio al 1949.

Perché emerge: storia documentata di oltre 75 anni, sede ticinese e attività specifica nella torrefazione.

2. Masaba Coffee – Bironico

Masaba Coffee ha inaugurato nel giugno 2026 la nuova Casa del Caffè in Via Cantonale 63 a Bironico. La struttura riunisce torrefazione artigianale, Coffee Shop & Store, officina, magazzino e uno spazio dedicato alla formazione.

Il progetto Masaba è nato nel 2011 dall’iniziativa di Jean-Claude Luvini ed è legato a un modello di approvvigionamento e collaborazione con produttori africani, in particolare in Uganda.

La sede di Bironico è aperta anche al pubblico e propone consulenza su miscele e macchine da caffè.

Perché emerge: unisce torrefazione, vendita, formazione e cultura del caffè in una struttura dedicata.

3. MUYU Coffee Roasters – Locarno

MUYU Coffee Sagl ha la propria torrefazione in Via Castelrotto 18A a Locarno.

La specializzazione è molto precisa: specialty coffee boliviano. MUYU dichiara di lavorare con piccoli produttori attraverso il proprio programma Proyecto Elevate e la realtà collegata Elevate Coffee Bolivia.

Un altro elemento distintivo è la tostatura: l’azienda dichiara che le attività della torrefazione di Locarno funzionano con energia solare acquistata attraverso il programma certificato TiSole, compresa la tostatrice elettrica.

Perché emerge: forte specializzazione nello specialty coffee, rapporto dichiarato con i produttori all’origine e torrefazione direttamente a Locarno.

4. Caffè Suiso – Curio

Caffè Suiso dispone di una torrefazione artigianale a Curio, nel Malcantone. L’azienda dichiara di puntare in particolare sulla freschezza del prodotto, tostando localmente e spedendo direttamente il caffè ai clienti.

La torrefazione può anche essere visitata attraverso esperienze dedicate. Vengono proposte degustazioni guidate e attività nelle quali i partecipanti possono creare una propria miscela personalizzata.

Lugano Region promuove inoltre un’esperienza di “Colazione in Torrefazione” collegata alla realtà di Curio.

Perché emerge: dimensione artigianale, produzione nel Malcantone e possibilità di trasformare la torrefazione anche in un’esperienza per il pubblico.

5. Créor – Lugano

Créor si presenta come torrefazione artigianale e opera nell’area di Lugano. Il sito ufficiale è dedicato alla produzione e commercializzazione delle proprie miscele di caffè.

Rispetto alle altre quattro realtà, le informazioni pubbliche che siamo riusciti a reperire sono meno dettagliate. Non abbiamo quindi trovato elementi sufficientemente solidi per attribuire a Créor anno di fondazione, volumi produttivi, numero di clienti o riconoscimenti specifici.

Preferiamo non aggiungere questi dati per supposizione.

Perché emerge: esistenza verificabile di una torrefazione artigianale legata a Lugano, ma con meno informazioni pubbliche disponibili rispetto agli altri operatori selezionati.

Dal grande produttore allo specialty coffee

Questa selezione è interessante perché mostra realtà molto diverse.

Chicco d’Oro rappresenta una torrefazione ticinese storica e strutturata; Masaba combina produzione, formazione e un progetto legato all’Africa; MUYU punta sullo specialty coffee boliviano; Suiso sulla dimensione artigianale e sull’esperienza in torrefazione; Créor sulla torrefazione artigianale nell’area luganese.

Non esiste quindi necessariamente un caffè “migliore” per tutti: gusto personale, metodo di estrazione, origine, freschezza della tostatura e tipo di miscela possono portare a scelte differenti.

Metodologia

Abbiamo chiesto a ChatGPT quali torrefazioni di caffè consiglierebbe in Ticino.

La selezione riflette le indicazioni dell’AI al momento della ricerca e non costituisce una graduatoria scientifica, una certificazione né l’affermazione che queste siano oggettivamente le cinque migliori torrefazioni del Cantone.

Per le informazioni contenute nell’articolo abbiamo utilizzato esclusivamente dati pubblicamente riscontrabili. Non abbiamo trovato un sistema omogeneo e sufficientemente affidabile per confrontare tutte le torrefazioni ticinesi attraverso numero e qualità delle recensioni; per questo non pubblichiamo punteggi Google né attribuiamo una posizione numerica di merito alle cinque realtà.

Quando un dato non è risultato verificabile, abbiamo preferito non inserirlo.

TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall’AI.

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