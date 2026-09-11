Cerca e trova immobili
Segnalaci
Ticino TOP

Le 5 aziende di cybersecurity più consigliate dall’AI in Ticino

Le 5 aziende di cybersecurity più consigliate dall’AI in Ticino
TicinoTOP
Le 5 aziende di cybersecurity più consigliate dall’AI in Ticino

Attacchi ransomware, furto di credenziali, phishing, perdita di dati e blocco dei sistemi informatici non riguardano più soltanto le grandi multinazionali. La sicurezza informatica è diventata un tema concreto anche per PMI, studi professionali, strutture sanitarie e aziende ticinesi.

Il Cantone Ticino stesso ha rafforzato nel 2026 le attività di sensibilizzazione, pubblicando il portale CyberSicuro; il Cantone ricorda inoltre che dal 2019 è attivo un gruppo strategico dedicato alla sicurezza informatica.

Ma a chi può rivolgersi un’impresa?

Abbiamo chiesto a ChatGPT quali aziende di cybersecurity consiglierebbe in Ticino. Ecco cinque realtà che emergono e per le quali sono disponibili informazioni pubbliche verificabili.

1. Cynix Sagl – Lugano

Cynix ha sede in Via Somaini 7 a Lugano ed è stata fondata nel 2020 come società specializzata in cybersecurity e networking.

L’azienda dichiara di operare principalmente in tre aree: cybersecurity, IT engineering e formazione. Tra i servizi figurano security consulting, security auditing e formazione del personale.

Particolare attenzione viene dedicata alla security awareness: Cynix propone formazione ai collaboratori e simulazioni di attacchi per misurare il livello di consapevolezza del personale.

La società indica tra i propri clienti organizzazioni appartenenti a settori bancario, industriale, sanitario, servizi e pubblica amministrazione.

Perché emerge: è una società ticinese focalizzata specificamente sulla cybersecurity, con servizi tecnici e formazione.

2. Security Lab – Lugano

Security Lab opera in Ticino dal 2004 e ha sede in Corso Enrico Pestalozzi 21A a Lugano.

L’offerta comprende servizi di sicurezza delle informazioni, formazione, protezione di dati e comunicazioni aziendali e un Cyber Defence Center.

Security Lab dichiara inoltre di essere rivenditore ufficiale in Canton Ticino della tecnologia Darktrace. Sul proprio sito riporta 93 clienti attivi, 21 nazioni coinvolte, 40 progetti cyber e 1.000 persone formate. Questi sono dati dichiarati direttamente dall’azienda e non abbiamo trovato una fonte indipendente che li certifichi.

Un aggiornamento importante riguarda la proprietà: il 16 febbraio 2026 Security Lab ha annunciato sul proprio sito l’acquisizione da parte di ReeVo.

Perché emerge: lunga presenza dichiarata in Ticino e forte specializzazione nei servizi di cybersecurity per aziende.

3. OSA Tech Group SA – Morbio Inferiore

OSA Tech Group dichiara di essere presente in Ticino dal 1997. La sede operativa è a Morbio Inferiore e il gruppo dispone anche di sedi commerciali a Lugano, Locarno e Bellinzona.

Sul fronte della sicurezza informatica, OSA Tech propone protezione contro virus, malware e ransomware, firewall, analisi preliminari dei rischi e sistemi per la protezione delle infrastrutture IT.

La sua offerta è quindi più ampia della sola cybersecurity: comprende servizi informatici aziendali nei quali la sicurezza rappresenta una componente specifica.

Perché emerge: presenza capillare in Ticino e possibilità di integrare sicurezza informatica e gestione dell’infrastruttura IT.

4. Info Centro – Manno

Info Centro opera nel settore dell’informatica aziendale e dichiara una presenza in Ticino e in Svizzera da oltre 30 anni.

Un elemento particolarmente interessante per questa categoria è il servizio SOC Cyber Defence.

L’azienda dichiara infatti di offrire servizi gestiti di cybersecurity H24 tramite un Security Operation Center (SOC) situato a Manno.

Un SOC permette di monitorare in modo continuativo eventi e potenziali minacce informatiche. Info Centro integra questo servizio con la gestione delle infrastrutture IT, monitoraggio, manutenzione e supporto hardware e software.

Perché emerge: presenza di un SOC dichiarato direttamente in Ticino e possibilità di combinare cybersecurity e gestione dell’infrastruttura informatica.

5. ITAKA SA – Lugano

ITAKA SA ha sede in Piazza Dante 8 a Lugano e propone servizi dedicati alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati.

Tra i servizi dichiarati figurano cybersecurity, cloud services, protezione dati, certificazioni ISO, adeguamento GDPR/LPD e supporto legato alla normativa NIS2.

L’azienda dichiara di lavorare con clienti appartenenti al settore pubblico istituzionale, aziende e privati. Questo dato proviene direttamente dal sito aziendale e non abbiamo trovato informazioni pubbliche sufficienti per quantificare il numero di clienti o confrontarlo con quello degli altri operatori.

Perché emerge: unisce cybersecurity, protezione dei dati e aspetti normativi, temi sempre più collegati tra loro nella gestione del rischio aziendale.

Quale cybersecurity serve davvero a un’azienda?

Le cinque realtà mostrano approcci differenti.

Un’impresa può avere bisogno di:

    • protezione di reti e dispositivi;
    • monitoraggio continuativo attraverso un SOC;
    • penetration test e vulnerability assessment;
    • protezione e recupero dei dati;
    • formazione anti-phishing dei collaboratori;
    • gestione degli accessi;
    • disaster recovery;
    • supporto sulla protezione dei dati;
    • adeguamento a standard e normative.

Per questo la domanda più utile non è semplicemente:

“Qual è la migliore azienda di cybersecurity?”

ma:

“Quali rischi dobbiamo proteggere e quale livello di sicurezza è adeguato alla nostra impresa?”

Una PMI con dieci collaboratori e un unico gestionale ha infatti esigenze diverse da una banca, una struttura sanitaria o un’azienda industriale con infrastrutture critiche.

Metodologia

Abbiamo chiesto a ChatGPT quali aziende di cybersecurity consiglierebbe a un’impresa in Ticino.

La selezione riflette le indicazioni fornite dall’AI al momento della ricerca e non costituisce una graduatoria scientifica, una certificazione né l’affermazione che queste siano oggettivamente le cinque migliori aziende di cybersecurity del Cantone.

Abbiamo riportato esclusivamente informazioni per le quali abbiamo trovato riscontri pubblicamente accessibili.

Non abbiamo trovato dati omogenei e indipendenti che permettano di confrontare tutti gli operatori ticinesi per numero di clienti, incidenti gestiti, tempi di risposta, efficacia dei sistemi o soddisfazione della clientela. Per questo non attribuiamo punteggi né una posizione di superiorità oggettiva.

TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall’AI.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aziende ticinesicybersecurityformazionenormativeprotezione datisicurezza informaticasoc

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
3 gior
4

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
3 ore
1

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
LIVE
GRIGIONI
13 ore

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
2 gior
67
168

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
1 gior
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
1 gior
22
70

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
1 gior

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
22 ore
18
92

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
3 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
1 gior
3
12

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
LIVE
GRIGIONI
3 ore
10
16

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto
LIVE
QUINTO
18 ore

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
1 gior

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 gior
22
91

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
2 gior
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
2 gior
6
93

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
1 gior
51
82

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
LIVE
GRIGIONI
14 ore

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
1 gior
38
73

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
2 gior
19
52

Pestoni: un triste capolinea?

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
2 gior
6
65

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
22 ore
2
21

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
23 ore
22
46

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa
LIVE
CANTONE
18 ore
26

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
1 gior
3
24

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
2 gior
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
2 gior
41
192

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
67

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
2 gior
53
44

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
2 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
1 gior
25
103

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»
LIVE
SVIZZERA
10 ore
4

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»
LIVE
NAZIONALE
20 ore
13
70

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
2 gior
35
46

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
12 ore

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
1 gior

A Capriasca c'è una nuova municipale

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
2 gior
28
47

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna
LIVE
ITALIA
22 ore

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
16 ore
32
33

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
2 gior
2
23

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
1 gior
12
27

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
3 gior
121
227

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
2 gior
25
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
LIVE
BASILEA CITTÀ
15 ore

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini
LIVE
ZURIGO
1 gior

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa
LIVE
FOCUS
1 gior

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa

ULTIME NOTIZIE TICINO TOP
I 5 caseifici e produttori di formaggi più consigliati dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
1 gior

I 5 caseifici e produttori di formaggi più consigliati dall’AI in Ticino

Le 5 aziende per stampanti, multifunzione e gestione documentale più consigliate dall’AI
LIVE
TICINO TOP
2 gior

Le 5 aziende per stampanti, multifunzione e gestione documentale più consigliate dall’AI

Le 5 macellerie più consigliate dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
3 gior

Le 5 macellerie più consigliate dall’AI in Ticino

Le 5 aziende per arredamento e progettazione di uffici più consigliate dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
4 gior

Le 5 aziende per arredamento e progettazione di uffici più consigliate dall’AI in Ticino

Le 5 panetterie più consigliate dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
1 sett

Le 5 panetterie più consigliate dall’AI in Ticino

Le 5 aziende per flotte e mobilità aziendale più consigliate dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
1 sett

Le 5 aziende per flotte e mobilità aziendale più consigliate dall’AI in Ticino

Le piscine più apprezzate del Ticino secondo ChatGPT – Luglio 2026
LIVE
TICINO TOP
2 sett

Le piscine più apprezzate del Ticino secondo ChatGPT – Luglio 2026

Lavanderie e tintorie top in Ticino secondo ChatGPT – Luglio 2026
LIVE
TICINO TOP
2 sett

Lavanderie e tintorie top in Ticino secondo ChatGPT – Luglio 2026

Le concessionarie di moto più consigliate del Ticino
LIVE
TICINO TOP
3 sett

Le concessionarie di moto più consigliate del Ticino

Le 5 enoteche più consigliate del Ticino (secondo ChatGPT – Luglio 2026)
LIVE
TICINO TOP
3 sett

Le 5 enoteche più consigliate del Ticino (secondo ChatGPT – Luglio 2026)