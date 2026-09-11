Le 5 aziende di cybersecurity più consigliate dall’AI in Ticino
Attacchi ransomware, furto di credenziali, phishing, perdita di dati e blocco dei sistemi informatici non riguardano più soltanto le grandi multinazionali. La sicurezza informatica è diventata un tema concreto anche per PMI, studi professionali, strutture sanitarie e aziende ticinesi.
Il Cantone Ticino stesso ha rafforzato nel 2026 le attività di sensibilizzazione, pubblicando il portale CyberSicuro; il Cantone ricorda inoltre che dal 2019 è attivo un gruppo strategico dedicato alla sicurezza informatica.
Ma a chi può rivolgersi un’impresa?
Abbiamo chiesto a ChatGPT quali aziende di cybersecurity consiglierebbe in Ticino. Ecco cinque realtà che emergono e per le quali sono disponibili informazioni pubbliche verificabili.
1. Cynix Sagl – Lugano
Cynix ha sede in Via Somaini 7 a Lugano ed è stata fondata nel 2020 come società specializzata in cybersecurity e networking.
L’azienda dichiara di operare principalmente in tre aree: cybersecurity, IT engineering e formazione. Tra i servizi figurano security consulting, security auditing e formazione del personale.
Particolare attenzione viene dedicata alla security awareness: Cynix propone formazione ai collaboratori e simulazioni di attacchi per misurare il livello di consapevolezza del personale.
La società indica tra i propri clienti organizzazioni appartenenti a settori bancario, industriale, sanitario, servizi e pubblica amministrazione.
Perché emerge: è una società ticinese focalizzata specificamente sulla cybersecurity, con servizi tecnici e formazione.
2. Security Lab – Lugano
Security Lab opera in Ticino dal 2004 e ha sede in Corso Enrico Pestalozzi 21A a Lugano.
L’offerta comprende servizi di sicurezza delle informazioni, formazione, protezione di dati e comunicazioni aziendali e un Cyber Defence Center.
Security Lab dichiara inoltre di essere rivenditore ufficiale in Canton Ticino della tecnologia Darktrace. Sul proprio sito riporta 93 clienti attivi, 21 nazioni coinvolte, 40 progetti cyber e 1.000 persone formate. Questi sono dati dichiarati direttamente dall’azienda e non abbiamo trovato una fonte indipendente che li certifichi.
Un aggiornamento importante riguarda la proprietà: il 16 febbraio 2026 Security Lab ha annunciato sul proprio sito l’acquisizione da parte di ReeVo.
Perché emerge: lunga presenza dichiarata in Ticino e forte specializzazione nei servizi di cybersecurity per aziende.
3. OSA Tech Group SA – Morbio Inferiore
OSA Tech Group dichiara di essere presente in Ticino dal 1997. La sede operativa è a Morbio Inferiore e il gruppo dispone anche di sedi commerciali a Lugano, Locarno e Bellinzona.
Sul fronte della sicurezza informatica, OSA Tech propone protezione contro virus, malware e ransomware, firewall, analisi preliminari dei rischi e sistemi per la protezione delle infrastrutture IT.
La sua offerta è quindi più ampia della sola cybersecurity: comprende servizi informatici aziendali nei quali la sicurezza rappresenta una componente specifica.
Perché emerge: presenza capillare in Ticino e possibilità di integrare sicurezza informatica e gestione dell’infrastruttura IT.
4. Info Centro – Manno
Info Centro opera nel settore dell’informatica aziendale e dichiara una presenza in Ticino e in Svizzera da oltre 30 anni.
Un elemento particolarmente interessante per questa categoria è il servizio SOC Cyber Defence.
L’azienda dichiara infatti di offrire servizi gestiti di cybersecurity H24 tramite un Security Operation Center (SOC) situato a Manno.
Un SOC permette di monitorare in modo continuativo eventi e potenziali minacce informatiche. Info Centro integra questo servizio con la gestione delle infrastrutture IT, monitoraggio, manutenzione e supporto hardware e software.
Perché emerge: presenza di un SOC dichiarato direttamente in Ticino e possibilità di combinare cybersecurity e gestione dell’infrastruttura informatica.
5. ITAKA SA – Lugano
ITAKA SA ha sede in Piazza Dante 8 a Lugano e propone servizi dedicati alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati.
Tra i servizi dichiarati figurano cybersecurity, cloud services, protezione dati, certificazioni ISO, adeguamento GDPR/LPD e supporto legato alla normativa NIS2.
L’azienda dichiara di lavorare con clienti appartenenti al settore pubblico istituzionale, aziende e privati. Questo dato proviene direttamente dal sito aziendale e non abbiamo trovato informazioni pubbliche sufficienti per quantificare il numero di clienti o confrontarlo con quello degli altri operatori.
Perché emerge: unisce cybersecurity, protezione dei dati e aspetti normativi, temi sempre più collegati tra loro nella gestione del rischio aziendale.
Quale cybersecurity serve davvero a un’azienda?
Le cinque realtà mostrano approcci differenti.
Un’impresa può avere bisogno di:
- protezione di reti e dispositivi;
- monitoraggio continuativo attraverso un SOC;
- penetration test e vulnerability assessment;
- protezione e recupero dei dati;
- formazione anti-phishing dei collaboratori;
- gestione degli accessi;
- disaster recovery;
- supporto sulla protezione dei dati;
- adeguamento a standard e normative.
Per questo la domanda più utile non è semplicemente:
“Qual è la migliore azienda di cybersecurity?”
ma:
“Quali rischi dobbiamo proteggere e quale livello di sicurezza è adeguato alla nostra impresa?”
Una PMI con dieci collaboratori e un unico gestionale ha infatti esigenze diverse da una banca, una struttura sanitaria o un’azienda industriale con infrastrutture critiche.
Metodologia
Abbiamo chiesto a ChatGPT quali aziende di cybersecurity consiglierebbe a un’impresa in Ticino.
La selezione riflette le indicazioni fornite dall’AI al momento della ricerca e non costituisce una graduatoria scientifica, una certificazione né l’affermazione che queste siano oggettivamente le cinque migliori aziende di cybersecurity del Cantone.
Abbiamo riportato esclusivamente informazioni per le quali abbiamo trovato riscontri pubblicamente accessibili.
Non abbiamo trovato dati omogenei e indipendenti che permettano di confrontare tutti gli operatori ticinesi per numero di clienti, incidenti gestiti, tempi di risposta, efficacia dei sistemi o soddisfazione della clientela. Per questo non attribuiamo punteggi né una posizione di superiorità oggettiva.
TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall’AI.
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