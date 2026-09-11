Le 5 aziende di cybersecurity più consigliate dall’AI in Ticino

Un SOC permette di monitorare in modo continuativo eventi e potenziali minacce informatiche. Info Centro integra questo servizio con la gestione delle infrastrutture IT, monitoraggio, manutenzione e supporto hardware e software.



Perché emerge: presenza di un SOC dichiarato direttamente in Ticino e possibilità di combinare cybersecurity e gestione dell’infrastruttura informatica.

