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Le 5 aziende per la manutenzione di caldaie e riscaldamenti più consigliate dall’AI in Ticino

Le 5 aziende per la manutenzione di caldaie e riscaldamenti più consigliate dall’AI in Ticino
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Le 5 aziende per la manutenzione di caldaie e riscaldamenti più consigliate dall’AI in Ticino

Ottobre è il mese in cui il riscaldamento torna protagonista. Le temperature iniziano a scendere e, per proprietari di abitazioni, amministratori immobiliari e imprese, diventa importante verificare che gli impianti siano pronti ad affrontare la stagione fredda.

Una caldaia che si blocca, un bruciatore che funziona male o una pompa di calore che necessita di assistenza possono creare disagi proprio quando il riscaldamento diventa indispensabile.

Ma a chi rivolgersi in Ticino?

Abbiamo individuato cinque aziende ticinesi che offrono servizi documentati di manutenzione, riparazione e assistenza per impianti di riscaldamento.

Delcò Bruciatori SA – Castione
Fondata nel 1984 da Lorenzo Delcò, Delcò Bruciatori è un'azienda familiare specializzata nel settore del riscaldamento e del condizionamento.
La sede si trova in Via Sciupina 16 a Castione.
L'attività comprende manutenzione, fornitura e messa in funzione di caldaie, bruciatori, termopompe e climatizzatori.
L'azienda propone inoltre abbonamenti che comprendono una revisione annuale e un servizio di picchetto disponibile 24 ore su 24.
Perché emerge: la specializzazione nel servizio bruciatori, la lunga presenza sul mercato ticinese e la disponibilità di contratti di manutenzione annuale.

Eco Tech Service SA – Davesco-Soragno
Eco Tech Service SA è stata fondata nel 2008 e ha sede in Strada della Stampa 8 a Davesco-Soragno.
L'azienda si occupa di manutenzione, messa in funzione e riparazione di caldaie e bruciatori a gasolio e gas di differenti marche.
Sul proprio sito dichiara di operare su tutto il territorio ticinese e di garantire un servizio di picchetto 24 ore su 24.
Propone anche contratti di manutenzione annuale.
Perché emerge: la specializzazione nella manutenzione di caldaie e bruciatori e la possibilità di programmare interventi periodici attraverso un abbonamento.

Bordoli Bruciatori Sagl – Gordola
Bordoli Bruciatori è stata fondata nel 1990 da Aldo Bordoli.
Dal gennaio 2024 l'attività è guidata dal nipote Davide, che ha proseguito la tradizione familiare.
L'azienda ha sede in Via al Motto 15 a Gordola e si occupa di vendita, installazione e manutenzione di caldaie, bruciatori, bollitori e impianti di riscaldamento.
Sul proprio sito indica inoltre la disponibilità di un servizio di emergenza 24 ore su 24, durante tutto l'anno.
Tra i marchi rappresentati figurano Viessmann, MHG e Giersch.
Perché emerge: la specializzazione tecnica, la continuità familiare e il servizio di emergenza dichiarato dall'azienda.

Crivelli SA – Cureglia
Crivelli SA opera nel settore degli impianti sanitari e di riscaldamento dal 1970.
La sede si trova in Via Cittadella 15 a Cureglia.
L'azienda propone consulenza, installazione, controllo, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti.
Sul sito ufficiale è inoltre indicato un servizio di assistenza H24 per guasti e malfunzionamenti degli impianti idrici e di riscaldamento.
Perché emerge: l'integrazione tra installazione, manutenzione e riparazione, insieme alla disponibilità di assistenza per le emergenze.

Maroni-Rilav SA – Mendrisio
Maroni-Rilav SA ha sede in Via Campagna Adorna 21A a Mendrisio.
L'azienda dichiara una storia che risale al 1911 e opera nei settori degli impianti sanitari, del riscaldamento e delle energie rinnovabili.
Tra i servizi pubblicati sul sito figurano la sostituzione delle caldaie, la manutenzione degli impianti termici e l'installazione di pompe di calore.
È inoltre disponibile un servizio di picchetto per urgenze e guasti al riscaldamento.
Perché emerge: la presenza storica nel settore e la capacità di intervenire sia sugli impianti tradizionali sia sulle soluzioni di riscaldamento basate su energie rinnovabili.

Il consiglio di TicinoTop: non aspettare il primo guasto

Quando arriva il freddo, il riscaldamento smette di essere un impianto al quale si pensa occasionalmente e diventa una necessità quotidiana.

Per questo ottobre può essere il momento giusto per verificare le condizioni della caldaia, controllare quando è stata effettuata l'ultima manutenzione e valutare con un tecnico se siano necessari interventi prima dell'inverno.

Nella scelta dell'azienda è utile considerare non soltanto il prezzo, ma anche la tipologia di impianto trattata, la disponibilità di assistenza in caso di guasto e la possibilità di concordare una manutenzione periodica.

La domanda da porsi non è soltanto «Chi può riparare il mio riscaldamento?», ma anche «Chi può aiutarmi a mantenerlo efficiente e affidabile nel tempo?».

Metodologia

La selezione è stata elaborata con il supporto dell'intelligenza artificiale, attraverso una ricerca di aziende ticinesi attive nella manutenzione di caldaie, bruciatori e impianti di riscaldamento.

Per ciascuna azienda sono stati consultati siti ufficiali o schede pubbliche che documentano l'attività e i servizi offerti.

Precisazione importante: non disponiamo di una misurazione indipendente della frequenza con cui ChatGPT consiglia queste aziende, né di dati omogenei su numero di clienti, soddisfazione, tempi effettivi d'intervento o qualità delle riparazioni. Il titolo segue il format editoriale TicinoTop, ma non deve essere interpretato come una classifica statistica delle cinque aziende più raccomandate dall'AI.

Le cinque realtà sono presentate senza attribuire punteggi o un ordine assoluto di merito.

TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall’AI.

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