Le 5 aziende per la manutenzione di caldaie e riscaldamenti più consigliate dall’AI in Ticino

Eco Tech Service SA – Davesco-Soragno

Eco Tech Service SA è stata fondata nel 2008 e ha sede in Strada della Stampa 8 a Davesco-Soragno.

L'azienda si occupa di manutenzione, messa in funzione e riparazione di caldaie e bruciatori a gasolio e gas di differenti marche.

Sul proprio sito dichiara di operare su tutto il territorio ticinese e di garantire un servizio di picchetto 24 ore su 24.

Propone anche contratti di manutenzione annuale.

Perché emerge: la specializzazione nella manutenzione di caldaie e bruciatori e la possibilità di programmare interventi periodici attraverso un abbonamento.

