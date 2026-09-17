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Le 5 aziende per smaltimento rifiuti e servizi ambientali più consigliate dall’AI in Ticino

Le 5 aziende per smaltimento rifiuti e servizi ambientali più consigliate dall’AI in Ticino
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Le 5 aziende per smaltimento rifiuti e servizi ambientali più consigliate dall’AI in Ticino

Per un’impresa, gestire correttamente rifiuti, scarti di produzione, materiali riciclabili e rifiuti speciali non è soltanto una questione organizzativa. In alcuni casi entrano in gioco autorizzazioni, tracciabilità e obblighi specifici previsti dalla normativa cantonale e federale. Il Cantone precisa infatti che le imprese che ricevono rifiuti speciali o soggetti a controllo necessitano di un’autorizzazione per ogni unità locale.

Abbiamo quindi chiesto a ChatGPT quali operatori consiglierebbe a un’azienda ticinese alla ricerca di servizi per raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

Ecco cinque realtà che emergono e per le quali sono disponibili informazioni pubbliche verificabili.

1. MSE Metal Service Ecologic SA – Novazzano e Rancate

MSE Metal Service Ecologic SA opera nei servizi di raccolta, trasporto, selezione e trattamento dei rifiuti, oltre che nel commercio di metalli e rottami industriali. L’azienda dichiara oltre trent’anni di esperienza e dispone di sedi operative a Novazzano e Rancate.

Tra i servizi dichiarati figurano recupero di cascami industriali, noleggio di cassoni e benne, commercio e analisi dei metalli, trasporti personalizzati e sgombero di locali tecnici e industriali.

Nel 2026 MSE ha inoltre pubblicato il proprio secondo rapporto di sostenibilità e dichiara di operare come centro autorizzato per la raccolta e la gestione dei rifiuti.

Perché emerge: forte specializzazione nella gestione di rifiuti e cascami industriali e offerta esplicitamente rivolta anche alle aziende.

2. Fratelli Maffi SA – Lugano e Lodrino

Fratelli Maffi SA è una realtà familiare che fa risalire le proprie origini al 1903. Nel 2024 ha aperto anche un nuovo centro di riciclaggio a Lodrino, affiancandolo alla presenza nel Luganese.

L’offerta comprende centri di raccolta, noleggio container, raccolta di rifiuti solidi urbani e materiali riciclabili, demolizioni, sgomberi e triturazione di documenti confidenziali.

Per il noleggio mette a disposizione benne, cassoni e compattatori con capacità dichiarate da 2 a 30 m³.

Perché emerge: lunga presenza sul territorio e gamma di servizi che va dal riciclaggio alla gestione operativa dei rifiuti per clienti pubblici e privati.

3. Congefi SA – Giubiasco

Congefi SA ha sede in Via Baragge 11 a Giubiasco e dichiara oltre 35 anni di attività nel settore dello smaltimento e del riciclaggio.

Tra i materiali gestiti indica ferro, plastica, carta, legno, cavi elettrici, rifiuti speciali, inerti, vetro, metalli, elettrodomestici e alluminio. L’azienda offre inoltre trasporto, contenitori e servizi di ritiro.

Un elemento particolarmente verificabile è la presenza nel sistema federale VeVA dell’Ufficio federale dell’ambiente, dove Congefi SA risulta registrata con numerosi codici di rifiuti autorizzati.

Perché emerge: offerta ampia per aziende e presenza verificabile nella banca dati federale dedicata al traffico dei rifiuti.

4. Terrani Benne Sagl – Sorengo / Curio

Terrani Benne Sagl ha sede amministrativa a Sorengo e sede operativa a Curio. La presenza dell’impresa è confermata anche dal sito ufficiale del Comune di Sorengo.

I servizi comprendono trasporto di benne e cassoni, smaltimento di macerie edili, ritiro di rifiuti ingombranti, apparecchi elettronici, batterie, ferro, legno, plastica, vetro e altri materiali.

L’azienda dichiara di operare prevalentemente nel Luganese e Malcantone e di servire istituzioni, imprese e clienti privati.

Perché emerge: specializzazione molto concreta nella gestione tramite benne e nello smaltimento di rifiuti da cantieri, aziende e privati.

5. Officina della Ghiaia SA – Lugano e Mendrisio

Officina della Ghiaia SA è nata nel 2013 in Ticino ed è specializzata soprattutto in rifiuti edili, inerti, scavi e demolizioni. Opera con stabilimenti nell’area di Lugano-Barbengo e Riva San Vitale.

L’azienda dichiara di occuparsi dello smaltimento di macerie, imballaggi, legno, cartongesso e materiali misti provenienti dai cantieri e dispone di impianti di vagliatura e frantumazione.

Perché emerge: è particolarmente focalizzata sui rifiuti generati da edilizia, ristrutturazioni e demolizioni.

Non tutte le aziende di smaltimento fanno lo stesso lavoro

La categoria “gestione rifiuti” comprende attività molto diverse.

Un’industria che produce rottami metallici ha esigenze differenti rispetto a un’impresa di costruzioni, un ufficio che deve distruggere documenti riservati o un’azienda che produce rifiuti speciali.

In Canton Ticino la directory local.ch restituisce attualmente 69 operatori nella categoria “smaltimento di rifiuti”, quindi le possibilità sono molto più numerose delle cinque realtà qui citate.

Inoltre, il Cantone ricorda che le imprese che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo devono disporre delle relative autorizzazioni. Prima di affidare un rifiuto particolare a un fornitore è quindi opportuno verificare anche che quell’operatore sia autorizzato a gestire proprio quella specifica tipologia di materiale.

Metodologia

Abbiamo chiesto a ChatGPT quali aziende consiglierebbe a un’impresa ticinese per la gestione, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

La selezione riflette le indicazioni dell’AI al momento della ricerca e non costituisce una graduatoria scientifica, una certificazione né l’affermazione che queste siano oggettivamente le cinque migliori aziende del settore.

Abbiamo utilizzato soltanto informazioni pubblicamente riscontrabili. Non abbiamo trovato dati omogenei che permettano di confrontare tutti gli operatori ticinesi per volume di rifiuti gestiti, numero di clienti, percentuale di riciclo, tempi di intervento o soddisfazione della clientela, quindi non attribuiamo punteggi né una posizione di superiorità assoluta.

TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall’AI.

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