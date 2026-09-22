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I 5 calzolai e laboratori di riparazione scarpe più consigliati dall’AI in Ticino

I 5 calzolai e laboratori di riparazione scarpe più consigliati dall’AI in Ticino
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I 5 calzolai e laboratori di riparazione scarpe più consigliati dall’AI in Ticino

Tacchi consumati, suole da sostituire, scarpe da risistemare o calzature che meritano una seconda vita: il mestiere del calzolaio continua ad avere un ruolo molto concreto, anche in un mercato dominato dal consumo veloce.

Abbiamo chiesto a ChatGPT quali calzolai e laboratori di riparazione consiglierebbe in Ticino.

La categoria è relativamente piccola: al momento della ricerca local.ch restituisce 12 attività nella rubrica “Calzolai” per l’intero Canton Ticino.

Ecco cinque realtà realmente esistenti per le quali abbiamo trovato informazioni pubblicamente verificabili.

1. Calzoleria da Gennaro – Locarno

Valutazione local.ch/search.ch rilevata: 4,7/5 su 21 valutazioni

La Calzoleria da Gennaro si trova in Via Bartolomeo Varenna 2 a Locarno ed è registrata nella categoria calzolai.

Tra le recensioni pubblicate emergono riferimenti alla riparazione delle scarpe, alla puntualità, alla competenza e alla consulenza sui prodotti. Una recensione del 2024 cita, ad esempio, anche la consulenza per una soletta Noene.

Con 21 valutazioni, è l’attività della categoria che, tra quelle individuate nella ricerca, presenta il numero più elevato di giudizi pubblicati su local.ch.

Perché emerge: buon equilibrio tra valutazione media e numero di recensioni disponibili.

2. Atay Locarno – Calzature & Riparazioni – Locarno

Atay si trova in Via Franchino Rusca 6 a Locarno ed è specializzata nella vendita e riparazione di calzature, oltre che nella realizzazione di plantari su misura e in lavori di ortopedia.

La scheda pubblica consultata indica che l’attività è stata avviata nel 1955.

Tra i marchi di calzature indicati figurano Birkenstock, Grisport, Florance e Finn Comfort.

Non abbiamo trovato sulla fonte consultata un numero sufficiente di recensioni da utilizzare per confrontare Atay con le altre attività. Per questo motivo non attribuiamo un punteggio.

Perché emerge: lunga storia documentata e combinazione tra riparazione delle scarpe, vendita e lavorazioni ortopediche.

3. Zanini Ortopedia SA – Muralto

Valutazione local.ch rilevata: 4,8/5 su 6 valutazioni

Zanini Ortopedia ha sede in Via San Gottardo 24 a Muralto. L’attività è stata fondata nell’ottobre 1982 e dal 1989 opera come società anonima.

Non è una calzoleria tradizionale nel senso stretto del termine: è un’azienda ortopedica che local.ch inserisce anche nella categoria Calzolai. Si occupa, tra le altre cose, di plantari individuali e di scarpe ortopediche su misura.

L’azienda dichiara infatti di essere qualificata nella realizzazione di calzature su misura per persone che presentano problematiche che non possono essere corrette con scarpe di serie.

Perché emerge: specializzazione molto specifica nella calzoleria ortopedica e nella realizzazione di scarpe personalizzate.

4. Fly Tacco Espresso – Agno

Valutazione local.ch rilevata: 5,0/5 su 3 valutazioni

Fly Tacco Espresso si trova in Via Fontanone 6 ad Agno. La scheda pubblica indica servizi di riparazione di scarpe e borse, oltre alla duplicazione di chiavi e alle incisioni.

Local.ch riporta una valutazione di 5,0 su 5 su 3 valutazioni.

Il numero di giudizi è però molto limitato: tre recensioni non sono sufficienti per sostenere che l’attività sia oggettivamente migliore di altre con un numero maggiore di valutazioni.

Perché emerge: punteggio massimo nella fonte consultata e specializzazione verificabile nella riparazione sia di scarpe sia di borse.

5. Giovanettina Cipriano – Locarno

Valutazione local.ch rilevata: 4,0/5 su 5 valutazioni

L’attività di Giovanettina Cipriano si trova in Via Cittadella 11 a Locarno ed è classificata come “calzoleria e calzature”.

Local.ch riporta una valutazione media di 4,0 su 5 su 5 recensioni. Una delle recensioni pubblicate sottolinea esplicitamente il carattere artigianale dell’attività.

Non abbiamo trovato informazioni pubbliche sufficienti per attribuirle anno di apertura, tipologie specifiche di riparazione o altri servizi oltre a quelli indicati nella categoria commerciale. Preferiamo quindi non aggiungerli.

Perché emerge: attività artigianale realmente presente a Locarno e inserita stabilmente nella categoria calzolai.

Un mestiere diventato raro

La ricerca evidenzia un dato interessante: local.ch censisce soltanto 12 risultati nella categoria calzolai nell’intero Canton Ticino.

Questo rende il settore molto diverso da categorie come ristoranti, parrucchieri o garage, dove il numero di attività e recensioni è decisamente superiore.

Anche Ticino Turismo conserva una testimonianza storica di questo mestiere: nel Piccolo Museo di Sessa e Monteggio è esposta una bottega del calzolaio rimasta in attività fino agli anni Cinquanta del Novecento.

Riparare una buona scarpa anziché sostituirla può inoltre prolungarne la durata, ma non abbiamo trovato dati locali verificabili sufficienti per quantificare il risparmio economico o ambientale medio, quindi non attribuiamo percentuali o valori specifici.

Metodologia

Abbiamo chiesto a ChatGPT quali calzolai e laboratori di riparazione scarpe consiglierebbe in Ticino.

La selezione riflette le indicazioni dell’AI al momento della ricerca e non costituisce una graduatoria scientifica, una certificazione né l’affermazione che queste siano oggettivamente le cinque migliori attività del Cantone.

Dove sono presenti valutazioni, riportiamo i dati visualizzati su local.ch/search.ch al momento della ricerca. Si tratta di informazioni dinamiche che possono cambiare nel tempo.

Inoltre, il numero di recensioni varia sensibilmente da un’attività all’altra e in alcuni casi è molto ridotto; per questo motivo il voto medio non deve essere interpretato da solo come indicatore assoluto di qualità.

Quando un dato non è risultato verificabile, abbiamo preferito non inserirlo.

TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall’AI.

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