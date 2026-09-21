Le 5 aziende di distributori automatici e coffee service più consigliate dall’AI in Ticino

Campagnari Service Suisse ha sede in Via Industrie 5 a Davesco-Soragno e opera nel settore del vending. Sul proprio sito dichiara oltre 40 anni di attività e più di 200 distributori automatici installati tra piccoli uffici e realtà produttive. Questi dati provengono direttamente dall’azienda e non abbiamo trovato una fonte indipendente che li certifichi.

