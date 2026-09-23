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Le 5 aziende di abbigliamento da lavoro e divise più consigliate dall’AI in Ticino

Le 5 aziende di abbigliamento da lavoro e divise più consigliate dall’AI in Ticino
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Le 5 aziende di abbigliamento da lavoro e divise più consigliate dall’AI in Ticino

Una divisa aziendale non serve soltanto a identificare chi lavora in un’impresa. In molti settori deve rispondere anche a esigenze di comfort, resistenza, sicurezza, visibilità e protezione.

Sanità, ristorazione, alberghi, industria, artigianato ed edilizia hanno necessità molto differenti. Per questo la scelta del fornitore può riguardare non soltanto il capo d’abbigliamento, ma anche personalizzazione, ricamo, stampa, calzature professionali e dispositivi di protezione individuale.

Abbiamo chiesto a ChatGPT quali aziende consiglierebbe a un’impresa ticinese alla ricerca di abbigliamento professionale, divise e soluzioni per la sicurezza dei collaboratori.

Ecco cinque realtà che emergono e per le quali sono disponibili informazioni pubblicamente verificabili.

1. Longhi SA – Gordola

Longhi SA ha sede in Via S. Maria 19 a Gordola ed è un’azienda ticinese specializzata nella progettazione, produzione e realizzazione di abbigliamento professionale. Dichiara oltre 50 anni di attività.

La produzione comprende articoli per il settore sanitario, gastronomia, hotellerie e industria: casacche, pantaloni e camici, giacche da cuoco, grembiuli, divise per housekeeping, SPA e reception, oltre a capi destinati all’industria.

L’azienda dichiara inoltre di produrre direttamente parte dell’assortimento e di poter sviluppare capi personalizzati, adattare modelli esistenti e realizzare ricamo e stampa.

Perché emerge: forte specializzazione nell’abbigliamento professionale e possibilità documentata di realizzare soluzioni personalizzate.

2. Melania Confezioni – Bioggio

Melania Confezioni dispone di uno showroom in Via Campagna 30 a Bioggio e dichiara oltre 30 anni di attività nella produzione e commercializzazione di abbigliamento professionale e divise da lavoro.

L’offerta copre industria e artigianato, sicurezza e antinfortunistica, settore sanitario-medicale, ristorazione, alberghiero, sport e tempo libero. Sono disponibili anche capi ad alta visibilità, antiacido, antistatici, ignifughi e multinorma.

Ogni capo può inoltre essere personalizzato attraverso ricamo, patch, serigrafia o thermo-transfer.

Perché emerge: ampiezza dell’offerta, personalizzazione e presenza di abbigliamento tecnico destinato anche a settori nei quali la protezione è essenziale.

3. Astra SA – Ticino

Astra SA merita di essere inclusa in questa selezione, soprattutto quando l’abbigliamento professionale viene considerato insieme alla sicurezza sul lavoro.

Nei propri cataloghi ufficiali Astra dedica infatti una sezione specifica ai DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, comprendendo abbigliamento, scarpe antinfortunistiche, protezione della testa, guanti e sistemi anticaduta.

La proposta si inserisce in un’offerta più ampia dedicata alla sicurezza e alla prevenzione, che comprende anche prodotti e servizi antincendio.

Non abbiamo trovato dati pubblici omogenei che permettano di quantificare il peso specifico dell’abbigliamento da lavoro sul fatturato Astra o il numero di aziende clienti di questa divisione. Per questo motivo non attribuiamo numeri o quote di mercato.

Perché emerge: integra abbigliamento e DPI in un sistema più ampio dedicato alla sicurezza dei collaboratori.

4. SwissNat SA – Ligornetto

SwissNat SA dispone di ufficio e magazzino in Via Mastri 14 a Ligornetto. Sul proprio sito indica espressamente un servizio dedicato alla personalizzazione dell’abbigliamento da lavoro attraverso ricamo e stampa.

La società si definisce specializzata nella fornitura di abbigliamento da lavoro personalizzato in Ticino, comprendendo divise professionali, DPI, polo, giacche e altri articoli destinati ad aziende e professionisti.

Perché emerge: forte integrazione tra abbigliamento professionale, personalizzazione e dispositivi di protezione.

5. Zanardi Antinfortunistica Sagl – Gravesano

Zanardi Antinfortunistica dichiara di essere nata in Ticino nel 2015, dopo precedenti esperienze nel settore della produzione di calzature di sicurezza e dell’abbigliamento da lavoro. La sede indicata sul sito è in Via Grumo 2-4 a Gravesano.

L’azienda fornisce abbigliamento da lavoro alle imprese e offre personalizzazione con loghi aziendali.

Una caratteristica particolare è il servizio di vendita direttamente sul posto di lavoro: Zanardi dichiara di raggiungere cantieri, fabbriche e magazzini con furgoni attrezzati con una selezione di calzature antinfortunistiche e abbigliamento professionale.

Tra i prodotti figurano inoltre abbigliamento, calzature, guanti, protezioni oculari, dispositivi per le vie respiratorie e sistemi anticaduta.

Perché emerge: forte specializzazione antinfortunistica e servizio commerciale direttamente presso le aziende.

Divisa, immagine o protezione?

Queste cinque realtà mostrano che parlare genericamente di “abbigliamento da lavoro” può essere riduttivo.

Longhi e Melania Confezioni hanno una forte componente legata alle divise professionali e alla personalizzazione; Astra e Zanardi sono particolarmente interessanti quando l’abbigliamento viene integrato con sicurezza e DPI; SwissNat combina abbigliamento professionale, personalizzazione e prodotti per la protezione.

La scelta dipende quindi innanzitutto dal lavoro svolto.

Un ristorante può privilegiare immagine, facilità di lavaggio e personalizzazione. Un’impresa di costruzioni può invece aver bisogno di alta visibilità, scarpe antinfortunistiche e dispositivi di protezione. Una struttura sanitaria avrà esigenze ancora differenti.

La domanda corretta diventa:

“Di quale funzione deve occuparsi l’abbigliamento dei nostri collaboratori: immagine, comfort, sicurezza o tutte e tre?”

Metodologia

Abbiamo chiesto a ChatGPT quali aziende consiglierebbe a un’impresa ticinese alla ricerca di abbigliamento da lavoro, divise professionali e dispositivi collegati alla sicurezza dei collaboratori.

La selezione riflette le indicazioni dell’AI al momento della ricerca e non costituisce una graduatoria scientifica, una certificazione né l’affermazione che queste siano oggettivamente le cinque migliori aziende del settore.

Per le informazioni contenute nell’articolo sono stati utilizzati esclusivamente dati pubblicamente riscontrabili. Non abbiamo trovato informazioni omogenee che permettano di confrontare i cinque operatori per numero di clienti, fatturato della divisione abbigliamento, prezzi, tempi di consegna o soddisfazione complessiva.

Per questo motivo non attribuiamo un ordine assoluto di merito né punteggi.

Quando un dato non è risultato verificabile, non è stato inserito.

TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall’AI.

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