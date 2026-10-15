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I 5 spazzacamini più consigliati dall’AI in Ticino

Ottobre: prima di accendere il camino, pensa alla sicurezza
I 5 spazzacamini più consigliati dall’AI in Ticino
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I 5 spazzacamini più consigliati dall’AI in Ticino
Ottobre: prima di accendere il camino, pensa alla sicurezza

Le prime serate fresche, il piacere di stare davanti al camino e il ritorno delle stufe a legna e pellet: ottobre è il mese in cui molte famiglie ticinesi ricominciano a utilizzare i propri impianti di riscaldamento.

Prima di accenderli, però, è importante assicurarsi che siano nelle condizioni adeguate.

La pulizia di camini, stufe e canne fumarie non è soltanto una questione estetica. I residui della combustione e le eventuali ostruzioni possono compromettere il funzionamento degli impianti e aumentare il rischio di incendi.

L'Associazione Cantonale Spazzacamini Ticinesi descrive lo spazzacamino come il tecnico qualificato per la pulizia degli impianti di riscaldamento, dei canali di aerazione e delle canne fumarie.

Per ottobre, TicinoTop dedica quindi una nuova selezione agli specialisti della pulizia di camini e canne fumarie.

Ecco cinque attività ticinesi per le quali abbiamo trovato informazioni pubbliche sui servizi offerti.

Poma SA – Lugano

Poma SA ha sede in Via Canevascini 24 a Lugano.
L'azienda dichiara di operare nel settore dal 1982 e di effettuare interventi in tutto il Ticino.
La sua attività comprende la pulizia di camini a legna, stufe a pellet, impianti a gas e gasolio e canne fumarie.
Un servizio particolarmente interessante è la videoispezione delle canne fumarie, utilizzata per individuare eventuali anomalie, ostruzioni o danneggiamenti all'interno dei condotti.
Poma propone inoltre la pulizia professionale di pannelli fotovoltaici, pannelli solari e grondaie.
L'azienda dichiara di essere autorizzata alla pulizia degli impianti a gas.
Perché emerge: la specializzazione nella pulizia degli impianti a combustione, la lunga esperienza dichiarata e la disponibilità di videoispezioni.

A.A. Spazzacamini Riuniti Sagl – Cugnasco
A.A. Spazzacamini Riuniti Sagl si trova in Via Cantonale 80 a Cugnasco.
Secondo il sito ufficiale, l'azienda è stata fondata nel maggio 2014 da Arnaldo Dos Santos, che aveva già maturato oltre vent'anni di esperienza nel settore.
L'attività comprende la pulizia e la manutenzione di canne fumarie, camini, stufe a legna e pellet, caldaie e altri apparecchi a combustione.
La società propone inoltre la vendita e l'installazione di stufe e caminetti.
Sul proprio sito dichiara di collaborare con marchi come La Nordica, Extraflame e MCZ.
È documentata anche la disponibilità di un servizio di picchetto per le emergenze.
Perché emerge: l'integrazione tra pulizia delle canne fumarie, manutenzione e installazione di stufe e caminetti.

Milani Athos Sagl – Claro
Milani Athos Sagl opera da Via A Sassél 14 a Claro, nel Bellinzonese.
L'azienda propone servizi di pulizia e manutenzione di camini, canne fumarie, stufe a legna e pellet, caldaie e impianti a gas e gasolio.
L'offerta comprende anche interventi su impianti di combustione civili e industriali.
Tra i servizi pubblicati figurano le videoispezioni delle canne fumarie e la pulizia di pannelli solari e fotovoltaici.
La società dichiara di operare in tutto il Cantone, con interventi nel Bellinzonese, nella Riviera, nel Luganese, nel Locarnese e nel Mendrisiotto.
Sul sito ufficiale indica inoltre un servizio dedicato agli impianti industriali e commerciali.
Perché emerge: l'offerta rivolta sia alle abitazioni private sia agli impianti di combustione di aziende e strutture industriali.

Kauz Fritz e Figlio Spazzacamini Diplomati Sagl – Faido
Kauz Fritz e Figlio Spazzacamini Diplomati Sagl ha sede in Via Stazione 17B a Faido.
L'azienda propone la pulizia di camini, canne fumarie, stufe a legna e pellet e differenti tipologie di caldaie.
L'elenco dei servizi pubblicati comprende anche la pulizia dei forni a legna e dei forni per pizzeria.
Una caratteristica interessante è la presenza di prestazioni tecniche specifiche, come la videoispezione con registrazione, la rimozione del catrame dai camini e gli interventi per risolvere problemi di tiraggio.
L'azienda si presenta inoltre come centro di assistenza tecnica in Ticino per i marchi Piazzetta e Superior.
Non abbiamo trovato informazioni sufficientemente solide per indicare l'anno di fondazione o il numero di collaboratori.
Perché emerge: la varietà degli impianti trattati e la presenza di servizi specifici per camini, stufe e forni professionali.

Iantorno Sagl – Caslano
Iantorno Sagl ha sede in Vicolo Pontevecchio 6 a Caslano.
L'azienda combina servizi di idraulica e riscaldamento con un'attività specifica di spazzacamino.
Sul sito ufficiale sono documentati interventi di pulizia e risanamento delle canne fumarie, rimozione di fuliggine e residui della combustione e verifica del tiraggio.
L'attività propone anche la fornitura e l'installazione di stufe e camini.
La società dichiara di operare in Ticino dal 1999 e di offrire servizi sia per abitazioni private sia per condomini e attività commerciali.
Non abbiamo verificato indipendentemente i tempi di intervento pubblicizzati dall'azienda; per questo non li riportiamo come prestazioni garantite.
Perché emerge: la combinazione tra pulizia delle canne fumarie, risanamento e interventi sugli impianti domestici.

Il consiglio di TicinoTop: il camino va controllato prima di accenderlo

Il camino è spesso associato al comfort della casa, ma è anche un impianto nel quale avviene una combustione.

Per questo la pulizia non dovrebbe essere considerata un intervento da effettuare soltanto quando compaiono problemi evidenti.

Il regolamento ticinese sugli impianti calorici a combustione prevede controlli visivi regolari e, quando necessario, un'adeguata pulizia per prevenire malfunzionamenti e incendi. Le modalità dipendono dalla tipologia di impianto e dalle disposizioni applicabili.

Prima di utilizzare nuovamente una stufa o un camino, può quindi essere utile contattare uno spazzacamino qualificato e verificare quando sia stato effettuato l'ultimo controllo.

La domanda da porsi non è soltanto «Il mio camino funziona?», ma «È nelle condizioni adeguate per essere utilizzato in sicurezza durante l'inverno?».

Metodologia

La selezione è stata elaborata con il supporto dell'intelligenza artificiale, individuando imprese ticinesi specializzate nella pulizia di camini, stufe e canne fumarie.

Per ciascuna attività sono state consultate le informazioni pubblicate sui rispettivi siti ufficiali.

Le cinque aziende risultano pertinenti alla categoria, ma non disponiamo di dati indipendenti e omogenei per confrontarle in termini di numero di clienti, prezzi, qualità degli interventi o soddisfazione complessiva.

Non abbiamo inoltre misurato la frequenza con cui ChatGPT consiglia ciascuna impresa. Il titolo segue il format editoriale TicinoTop e non rappresenta una graduatoria statistica delle cinque aziende più raccomandate dall'AI.

L'ordine di presentazione non costituisce una classifica di merito.

Per interventi su impianti soggetti a specifiche abilitazioni, è opportuno verificare che l'impresa e il professionista incaricato possiedano i requisiti richiesti per la tipologia di impianto.

TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall'AI.

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