I 5 spazzacamini più consigliati dall’AI in Ticino

Iantorno Sagl – Caslano

Iantorno Sagl ha sede in Vicolo Pontevecchio 6 a Caslano.

L'azienda combina servizi di idraulica e riscaldamento con un'attività specifica di spazzacamino.

Sul sito ufficiale sono documentati interventi di pulizia e risanamento delle canne fumarie, rimozione di fuliggine e residui della combustione e verifica del tiraggio.

L'attività propone anche la fornitura e l'installazione di stufe e camini.

La società dichiara di operare in Ticino dal 1999 e di offrire servizi sia per abitazioni private sia per condomini e attività commerciali.

Non abbiamo verificato indipendentemente i tempi di intervento pubblicizzati dall'azienda; per questo non li riportiamo come prestazioni garantite.

Perché emerge: la combinazione tra pulizia delle canne fumarie, risanamento e interventi sugli impianti domestici.

