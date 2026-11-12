5 negozi di sci e snowboard da conoscere in Ticino prima dell’inverno

Noleggio e preparazione dell’attrezzatura direttamente alla partenza degli impianti.

La Scuola Svizzera di Sci Airolo–S. Gottardo gestisce uno shop e un servizio di noleggio presso la partenza della funivia di Airolo–Pesciüm.

Il sito ufficiale documenta il noleggio di sci alpini, snowboard, scarponi, racchette da neve e attrezzatura per lo scialpinismo.

Sono disponibili anche servizi di manutenzione di sci e snowboard, oltre alla vendita di abbigliamento e accessori.

La struttura indica un’ulteriore sede di noleggio ad Airolo–Lüina.

Attenzione al mese di novembre: gli orari pubblicati per lo shop di Pesciüm sono collegati all’apertura degli impianti. Non ho trovato una conferma dell’apertura del noleggio per novembre 2026. Questo indirizzo è quindi utile per programmare la stagione, ma non va presentato come un negozio certamente aperto durante tutto novembre.

Perché inserirlo nella selezione: la possibilità documentata di noleggiare e preparare l’attrezzatura direttamente in una località sciistica ticinese.

