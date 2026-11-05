5 indirizzi per scoprire tè e tisane in Ticino

Le tisane che valorizzano le erbe coltivate in Ticino.

Erbe Ticino è un progetto promosso da Cofti.ch SA, con sede amministrativa in Via E. Bossi 50 a Chiasso.

La sua proposta è diversa da quella di un negozio tradizionale di tè: al centro ci sono le erbe aromatiche e officinali coltivate sul territorio ticinese e trasformate in tisane e altri prodotti.

Nel negozio online sono documentate, tra le altre, la Tisana Olivone, la Tisana dei Ghiacci e la Tisana Monte Generoso.

Il sito descrive una filiera nella quale le erbe vengono raccolte, essiccate, tagliate e miscelate, con una lavorazione ancora in larga parte manuale.

Erbe Ticino indica anche la possibilità di acquistare presso la propria bottega su appuntamento.

Perché inserirla nella selezione: offre un’alternativa legata alle coltivazioni locali e permette di conoscere le tisane come prodotto del territorio.

Precisazione: la sede amministrativa non va confusa con un negozio ad accesso libero; per l’acquisto in sede è necessario concordare la visita.

