I 5 negozi per animali più consigliati dall’AI in Ticino

La Cuccia Pet Shop – Bioggio

Un negozio specializzato nell'alimentazione e negli accessori per animali domestici.

La Cuccia è un'attività con sede a Bioggio.

Il profilo aziendale pubblicato su LinkedIn descrive un'offerta che comprende alimenti selezionati, cucce, guinzagli, prodotti antiparassitari e accessori per cani, gatti e altri animali da compagnia.

La scheda commerciale su local.ch indica la sede in Via Cademario a Bioggio.

Una precisazione importante: non siamo riusciti a consultare una versione aggiornata del sito ufficiale dell'attività. La presenza del negozio è documentata da fonti pubbliche, ma non abbiamo verificato direttamente gli orari attuali, la disponibilità dei singoli prodotti o l'assortimento aggiornato per ottobre 2026.

Perché emerge: la specializzazione dichiarata negli alimenti e negli accessori per animali e la presenza di un punto vendita a Bioggio.

Fonti: profilo aziendale LinkedIn e scheda local.ch.

