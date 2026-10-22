Le 5 aziende per l'impermeabilizzazione dei tetti più consigliate dall'AI in Ticino

Isotech Ticino SA – Sant'Antonino

Isotech Ticino SA ha sede in Via Morobbi 2 a Sant'Antonino.

L'azienda è specializzata nelle impermeabilizzazioni e nelle pavimentazioni.

Per i tetti piani propone impermeabilizzazioni bituminose, mentre per altre superfici sono disponibili soluzioni in guaina fluida, impermeabilizzazioni rigide e trattamenti dei giunti.

L'offerta comprende interventi su tetti piani, terrazze, pareti e solette.

Un servizio interessante per i proprietari immobiliari è la possibilità di sottoscrivere abbonamenti per la manutenzione del tetto, documentata sul sito ufficiale.

Isotech propone inoltre assistenza progettuale rivolta a progettisti e direzioni lavori.

Perché emerge: la specializzazione nelle impermeabilizzazioni e la possibilità di programmare la manutenzione delle coperture.

