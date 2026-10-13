I 5 vivai e garden center più consigliati dall’AI in Ticino

Caminada Sementi è una storica azienda ticinese che fa risalire le proprie origini al 1887.

Oggi dispone di un centro di giardinaggio in Via Pré d’Là 3 a Lamone, con spazi dedicati sia agli appassionati sia ai professionisti del verde.

Secondo il sito ufficiale, il garden center si estende su circa 5.000 metri quadrati e propone piante, fiori, prodotti per il giardinaggio e decorazioni.

L'offerta comprende anche consulenza per gli spazi verdi e noleggio di allestimenti per eventi.

Una particolarità è la presenza di due reparti dedicati alla casa e alle composizioni floreali: Home & Decor e La Bottega del Fiore.

Perché emerge: la lunga storia familiare, l'ampiezza dell'assortimento e la presenza di servizi rivolti sia ai privati sia ai professionisti.

Fonte: sito ufficiale Caminada Sementi.

