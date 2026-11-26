Un’esperienza da vivere al tornio oppure modellando l’argilla a mano.

Momento Ceramics è uno studio dedicato alla lavorazione della ceramica con atelier a Lugano e Locarno.

Il sito ufficiale presenta corsi di modellaggio e tornio, workshop tematici e attività per adulti e bambini. Negli atelier vengono inoltre realizzati oggetti artigianali come tazze, ciotole, brocche, vasi e sculture.

Per chi cerca un regalo natalizio, un elemento concreto è la presenza di buoni regalo dedicati alle esperienze creative.

Il calendario pubblicato comprende anche appuntamenti di dicembre 2026: il Tornio a lume di candela è indicato per il 10 dicembre a Locarno e il 16 dicembre a Lugano; nelle stesse date compaiono esperienze Wine&Clay Natalizio nelle rispettive città.

Le attività sono pubblicate sul sito, ma la presenza nel calendario non garantisce che vi siano ancora posti disponibili al momento dell’acquisto.

Perché emerge: permette di scegliere tra un’esperienza singola, un percorso di più lezioni e un buono regalo, con due sedi ticinesi.

Dove si trova: Lugano e Locarno. Lugano Region indica per la sede luganese Via Clemente Maraini 22.

