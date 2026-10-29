I 5 specialisti dell’illuminazione più consigliati dall’AI in Ticino

Quando l’illuminazione incontra l’interior design.

COR Lightstyle è uno studio di interior design e lighting design situato a Lugano.

La sua attività comprende la progettazione degli ambienti e lo studio della luce come elemento dell’architettura d’interni.

Sul sito ufficiale lo studio presenta uno showroom a Lugano e una selezione di arredi e lampade.

L’approccio dichiarato è quello della progettazione su misura, in collaborazione con architetti, artisti e artigiani.

È una proposta da considerare quando l’obiettivo non è soltanto sostituire un punto luce, ma coordinare illuminazione, arredi, materiali e atmosfera dell’intero ambiente.

Perché prenderla in considerazione: la specializzazione congiunta in lighting design e interior design.

Dato non verificato: non riportiamo un indirizzo civico dello showroom perché non è stato confermato nelle informazioni consultate.

