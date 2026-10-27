Cerca e trova immobili
Segnalaci
Ticino TOP

Le 5 aziende di derattizzazione e disinfestazione più consigliate dall’AI in Ticino

Ottobre: quando il freddo arriva, topi e altri ospiti indesiderati cercano riparo
Le 5 aziende di derattizzazione e disinfestazione più consigliate dall’AI in Ticino
TicinoTop
Le 5 aziende di derattizzazione e disinfestazione più consigliate dall’AI in Ticino
Ottobre: quando il freddo arriva, topi e altri ospiti indesiderati cercano riparo

Con l’arrivo dell’autunno, non siamo soltanto noi a trascorrere più tempo negli ambienti chiusi.

Anche i roditori possono cercare riparo all’interno di abitazioni, cantine, garage, magazzini e locali commerciali. La presenza di cibo e la possibilità di trovare nascondigli favoriscono il loro insediamento.

L’Ufficio federale dell’ambiente segnala che topi e ratti possono danneggiare edifici e impianti, contaminare alimenti e trasmettere agenti patogeni. Per prevenirne la presenza raccomanda di chiudere i possibili punti di accesso e conservare correttamente alimenti e rifiuti.

Per il centesimo articolo di questa serie, TicinoTop dedica una selezione alle aziende specializzate nella derattizzazione e nel controllo degli infestanti.

Ecco cinque imprese per le quali abbiamo verificato l’offerta di servizi di derattizzazione in Ticino.

BITIS Disinfestazioni SA – Lugano e Curio

Un’azienda ticinese specializzata nel controllo degli infestanti dal 2007.
BITIS Disinfestazioni SA indica due sedi: Via alla Campagna 4 a Lugano e Via Pre Mulgé 1 a Curio.
La società è stata fondata da Dario Cattaneo e opera nel settore della disinfestazione e della derattizzazione.
L’attività comprende interventi contro topi, ratti, formiche, blatte, vespe, calabroni e altri infestanti.
Per i roditori propone servizi destinati ad abitazioni, uffici, ristoranti, strutture ricettive, aziende ed enti pubblici.
Una caratteristica documentata è la disponibilità di programmi di monitoraggio e derattizzazione continuativa, pensati per gli ambienti che necessitano di controlli periodici.
L’azienda dichiara inoltre di fornire documentazione relativa agli interventi effettuati, ai dispositivi utilizzati e alle misure di prevenzione consigliate.
Perché emerge: la specializzazione nel controllo degli infestanti e la presenza di servizi continuativi per privati e aziende.

Logicomed Sagl – Giubiasco

Una divisione dedicata alle tecnologie ambientali e alla lotta contro gli infestanti.
Logicomed Sagl ha sede in Via Baragge 1D a Giubiasco.
L’azienda dichiara di aver ampliato le proprie attività nel 2016 attraverso la divisione “Tecnologie Ambientali”, dedicata principalmente alla lotta contro insetti e animali infestanti.
Tra i servizi pubblicati figurano derattizzazione, deblattizzazione, interventi contro vespe e calabroni, formiche e zanzare.
Per topi e ratti, Logicomed descrive l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e cattura e di interventi mirati in funzione del problema riscontrato.
La società dichiara inoltre di essere membro della Federazione Svizzera dei Disinfestatori.
Non abbiamo verificato indipendentemente il numero di interventi effettuati annualmente o i tempi medi di risposta: per questo non attribuiamo prestazioni quantitative.
Perché emerge: la presenza di una divisione dedicata agli infestanti e l’utilizzo dichiarato di sistemi di monitoraggio e cattura.

La Goccia SA – Prosito e San Pietro di Stabio

Dalla pulizia professionale al controllo continuativo degli infestanti.
La Goccia SA indica la sede operativa a Prosito e una succursale in Via Pietane 26 a San Pietro di Stabio.
L’azienda opera nel settore delle pulizie e dei servizi integrati e dispone di un’attività specifica dedicata alla disinfestazione.
La proposta comprende interventi contro roditori, insetti volanti e striscianti.
Per topi e ratti, La Goccia documenta l’installazione di sistemi di monitoraggio sottoposti a controllo periodico.
La società dichiara inoltre di disporre dell’autorizzazione per l’impiego di rodenticidi e insetticidi e di essere membro della Federazione Svizzera dei Disinfestatori.
Un aspetto interessante per le imprese è la possibilità di affiancare il controllo degli infestanti ad altri servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti.
Perché emerge: l’integrazione tra disinfestazione, monitoraggio periodico e gestione professionale degli ambienti.

Blu Service Star SA – Lugano

Un’offerta che comprende pulizie, disinfestazioni e gestione degli immobili.
Blu Service Star SA ha sede in Via A. Fusoni 2 a Lugano.
L’azienda opera nel settore delle pulizie professionali e propone una divisione dedicata alla disinfestazione.
Sul sito ufficiale sono documentati servizi di derattizzazione, controllo degli infestanti, allontanamento di animali e interventi in abbonamento.
La società propone inoltre attività di facility management, tra cui manutenzione e gestione degli spazi residenziali e aziendali.
Questo modello può interessare amministratori immobiliari e imprese che desiderano coordinare più servizi attraverso un unico interlocutore.
Non abbiamo trovato dati pubblici omogenei che permettano di quantificare il peso della derattizzazione sul totale dell’attività aziendale.
Perché emerge: la possibilità di integrare la derattizzazione con altri servizi dedicati alla gestione e alla manutenzione degli immobili.

RD Disinfestazione Sagl – Locarno

Una proposta focalizzata in particolare sulla derattizzazione.
RD Disinfestazione Sagl indica la propria sede in Via S. Jorio 17b a Locarno.
L’azienda presenta un’offerta specializzata nella gestione delle infestazioni di topi e ratti.
Sul sito ufficiale descrive interventi basati su trappole professionali, barriere fisiche e misure di prevenzione.
Propone servizi per abitazioni private, ristoranti, bar, magazzini, aziende e attività agricole.
L’impresa dichiara inoltre di effettuare sopralluoghi gratuiti e di proporre preventivi personalizzati in funzione della gravità dell’infestazione.
Una precisazione: RD pubblicizza tempi rapidi di risposta e risultati duraturi, ma non abbiamo trovato dati indipendenti che permettano di verificare le prestazioni effettive su tutti gli interventi. Per questo non riportiamo tempi garantiti o percentuali di successo.
Perché emerge: la specializzazione dichiarata nella derattizzazione e l’attenzione alle misure preventive.

Il consiglio di TicinoTop: eliminare i roditori non basta se possono tornare

Quando si scopre la presenza di un topo in cantina o in magazzino, il primo pensiero è comprensibilmente quello di eliminarlo.

Ma un intervento può risultare incompleto se non si individuano le condizioni che hanno favorito l’infestazione.

L’Ufficio federale dell’ambiente raccomanda di controllare i possibili accessi agli edifici, chiudere crepe e fessure e conservare alimenti e rifiuti in modo da renderli inaccessibili ai roditori.

In presenza di infestazioni importanti, indica inoltre l’utilità di rivolgersi a un’impresa specializzata, capace di individuare le cause e proporre misure di controllo e monitoraggio.

Per un ristorante, un albergo o un’azienda alimentare, la prevenzione assume un’importanza particolare perché i roditori possono contaminare ambienti e prodotti.

Anche nelle abitazioni private è importante prestare attenzione ai primi segnali: escrementi, materiali rosicchiati, rumori provenienti da intercapedini o tracce di passaggio.

La domanda da porsi non è soltanto «Chi può eliminare i topi?», ma «Chi può aiutarmi a capire perché sono entrati e come ridurre il rischio che tornino?».

Metodologia

La selezione è stata elaborata con il supporto dell’intelligenza artificiale, individuando aziende che documentano servizi di derattizzazione e disinfestazione in Canton Ticino.

Per ciascuna impresa sono stati consultati i rispettivi siti ufficiali, verificando la presenza territoriale e l’effettiva offerta di servizi contro topi e ratti.

Le cinque aziende presentano modelli differenti: alcune sono specializzate nel controllo degli infestanti, altre integrano la derattizzazione con pulizie professionali e gestione degli immobili.

Non disponiamo di una misurazione indipendente della frequenza con cui ChatGPT consiglia queste imprese, né di dati omogenei per confrontarle in termini di prezzi, efficacia degli interventi, soddisfazione dei clienti o tempi effettivi di risposta.

Il titolo segue il format editoriale TicinoTop, ma non rappresenta una graduatoria statistica delle cinque aziende più raccomandate dall’AI.

L’ordine di presentazione non costituisce una classifica di merito.

TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall’AI.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
ambienteaziende ticinesicontrollo roditoriderattizzazionedisinfestazioneprevenzione infestantipulizie professionalirattiticinotopi

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
78

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
17 ore
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
23 ore
26
115

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
1 gior
42
66

Polizia tartassata dai coatti

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
2 gior
10
87

No, non si è messo in posa

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
1 gior
16
16

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
23 ore
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
3 gior
10
258

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
23

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
19 ore
119
217

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
24
39

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
1
60

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
13
79

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
40
78

Cosa sta per annunciare Migros?

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
19 ore
16
14

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
3 ore
36

«Io che ho vissuto il buio»

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
15 ore
46
174

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
180
279

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
2 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
3 ore
22
51

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
3 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
2 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
2 gior
59
118

L'UDC candida Marchesi e Pamini

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
15 ore
11
34

Ne basta poca per morire

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
2 gior
8
36

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
20 ore
17
59

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
17 ore
11
41

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
1 gior
3
30

È ancora tempo di code al San Gottardo

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
23 ore

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
1 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
32

«Le manifestazioni mi spaventano»

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
1 gior
34
110

L'incredibile rimonta di Lula

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
1 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
19 ore
12

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
2 gior
10
55

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
14 ore

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
1 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
1 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como
LIVE
ITALIA
2 gior
12
24

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como

Premi sotto la media, per il Ticino sarà una tregua o solo una pausa prima di nuovi rincari?
LIVE
CANTONE
3 gior
75

Premi sotto la media, per il Ticino sarà una tregua o solo una pausa prima di nuovi rincari?

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
3 gior
2
70

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
3 gior
25
110

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
15 ore
5
17

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»
LIVE
SERBIA
1 gior
11
77

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»

ULTIME NOTIZIE TICINO TOP
Le 5 aziende per l'impermeabilizzazione dei tetti più consigliate dall'AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
5 gior

Le 5 aziende per l'impermeabilizzazione dei tetti più consigliate dall'AI in Ticino

Le 5 lavanderie per piumoni e capi invernali più consigliate dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
1 sett

Le 5 lavanderie per piumoni e capi invernali più consigliate dall’AI in Ticino

I 5 spazzacamini più consigliati dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
1 sett

I 5 spazzacamini più consigliati dall’AI in Ticino

I 5 vivai e garden center più consigliati dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
2 sett

I 5 vivai e garden center più consigliati dall’AI in Ticino

Le 5 attività per decorazioni e allestimenti di feste più consigliate dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
2 sett

Le 5 attività per decorazioni e allestimenti di feste più consigliate dall’AI in Ticino

I 5 gommisti per il cambio degli pneumatici invernali più consigliati dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
3 sett

I 5 gommisti per il cambio degli pneumatici invernali più consigliati dall’AI in Ticino

I 5 negozi per animali più consigliati dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
3 sett

I 5 negozi per animali più consigliati dall’AI in Ticino

I 5 negozi di strumenti musicali più consigliati dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
3 sett

I 5 negozi di strumenti musicali più consigliati dall’AI in Ticino

Le 5 aziende per la manutenzione di caldaie e riscaldamenti più consigliate dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
3 sett

Le 5 aziende per la manutenzione di caldaie e riscaldamenti più consigliate dall’AI in Ticino

Le 5 escape room più consigliate dall’AI in Ticino
LIVE
TICINO TOP
4 sett

Le 5 escape room più consigliate dall’AI in Ticino