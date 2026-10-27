Le 5 aziende di derattizzazione e disinfestazione più consigliate dall’AI in Ticino

Una divisione dedicata alle tecnologie ambientali e alla lotta contro gli infestanti.

Logicomed Sagl ha sede in Via Baragge 1D a Giubiasco.

L’azienda dichiara di aver ampliato le proprie attività nel 2016 attraverso la divisione “Tecnologie Ambientali”, dedicata principalmente alla lotta contro insetti e animali infestanti.

Tra i servizi pubblicati figurano derattizzazione, deblattizzazione, interventi contro vespe e calabroni, formiche e zanzare.

Per topi e ratti, Logicomed descrive l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e cattura e di interventi mirati in funzione del problema riscontrato.

La società dichiara inoltre di essere membro della Federazione Svizzera dei Disinfestatori.

Non abbiamo verificato indipendentemente il numero di interventi effettuati annualmente o i tempi medi di risposta: per questo non attribuiamo prestazioni quantitative.

Perché emerge: la presenza di una divisione dedicata agli infestanti e l’utilizzo dichiarato di sistemi di monitoraggio e cattura.

