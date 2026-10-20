Le 5 lavanderie per piumoni e capi invernali più consigliate dall’AI in Ticino

1h Clean – Mendrisio, Canobbio, Sant'Antonino e Tenero

1h Clean è un'azienda specializzata nella pulitura professionale di abbigliamento e tessili per la casa.

Sul proprio sito dichiara un'esperienza di oltre sessant'anni nel settore e indica quattro punti vendita in Ticino: Mendrisio, Canobbio, Sant'Antonino e Tenero.

Tra i servizi documentati figurano il lavaggio e la stiratura di camicie, la pulitura di tappeti, tende e rivestimenti, il trattamento di capi delicati e il lavaggio della biancheria da letto.

Per il periodo autunnale è particolarmente interessante il servizio di lavaggio professionale di piumoni, lenzuola e federe, anche per grandi quantitativi.

L'azienda propone inoltre trattamenti di impermeabilizzazione per indumenti tecnici e giacche da sci.

Perché emerge: la presenza in più località ticinesi e la varietà dei servizi dedicati sia all'abbigliamento sia ai tessili domestici.

Fonte: sito ufficiale 1h Clean.

