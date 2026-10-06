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I 5 gommisti per il cambio degli pneumatici invernali più consigliati dall’AI in Ticino

Ottobre, il momento di preparare l'auto all'inverno
I 5 gommisti per il cambio degli pneumatici invernali più consigliati dall’AI in Ticino
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I 5 gommisti per il cambio degli pneumatici invernali più consigliati dall’AI in Ticino
Ottobre, il momento di preparare l'auto all'inverno

Le temperature iniziano a scendere, le giornate si accorciano e per molti automobilisti ticinesi arriva il momento di pensare al cambio degli pneumatici.

Aspettare la prima nevicata può significare ritrovarsi a cercare un appuntamento proprio quando le officine sono maggiormente impegnate.

In Svizzera non esiste un obbligo generale di montare pneumatici invernali in un determinato periodo dell'anno. Il conducente deve però mantenere il controllo del veicolo e utilizzare un equipaggiamento adeguato alle condizioni della strada. Il portale ufficiale della Confederazione raccomanda di effettuare il cambio prima della prima nevicata e indica il periodo da ottobre a Pasqua come riferimento per l'utilizzo degli pneumatici invernali.

Per il mese di ottobre, TicinoTop dedica quindi una nuova selezione ai professionisti del cambio gomme.

Ecco cinque aziende con attività e servizi documentati in Ticino.

Viglezio – Una storia ticinese che parte dal 1932
Viglezio è un'azienda ticinese specializzata nel settore degli pneumatici.
Sul proprio sito ufficiale dichiara di operare dal 1932 e di essere stata tra le prime realtà del Cantone a occuparsi di pneumatici.
L'attività comprende commercio al dettaglio e all'ingrosso, servizi di officina e consulenza nella scelta delle gomme per differenti tipologie di veicoli.
Tra i servizi disponibili figura anche il deposito stagionale, che permette ai clienti di lasciare gli pneumatici presso l'azienda fino al successivo cambio.
Perché emerge: la lunga presenza nel settore, la specializzazione negli pneumatici e la possibilità di unire acquisto, montaggio e deposito.
Fonte: sito ufficiale Viglezio.

Luciano Gomme SA – Lugano
Luciano Gomme SA ha sede in Via Brentani 17 a Lugano.
L'azienda propone vendita e montaggio di pneumatici per automobili, con servizi dedicati anche alle vetture sportive e alle motociclette.
Il sito ufficiale documenta inoltre il deposito degli pneumatici stagionali e la riparazione delle forature.
Una caratteristica interessante è la possibilità di prenotare il cambio gomme attraverso il sito.
Luciano Gomme invita esplicitamente gli automobilisti a programmare l'intervento prima dei periodi di maggiore affluenza.
Perché emerge: la specializzazione nel cambio pneumatici, la possibilità di prenotazione e l'offerta di servizi dedicati anche alle auto sportive.
Fonte: sito ufficiale Luciano Gomme.

Mercato della Gomma SA – Locarno e Lugano-Barbengo
Mercato della Gomma SA è un'azienda ticinese che dichiara oltre trent'anni di attività nel settore degli pneumatici.
Dispone di due sedi:

    •   Via delle Scuole 2, Locarno.
    •   Via Cantonale 16, Lugano-Barbengo.

L'azienda propone pneumatici estivi, invernali e quattro stagioni, oltre a montaggio, equilibratura, controllo dell'assetto e deposito stagionale.È possibile prenotare il cambio gomme online scegliendo la sede desiderata.L'offerta comprende inoltre servizi per automobili, motociclette e autocarri, oltre all'assistenza per flotte aziendali.Perché emerge: la presenza in due aree del Cantone, l'ampiezza dei servizi e la possibilità di prenotare online il cambio stagionale.Fonte: sito ufficiale Mercato della Gomma.

Galetti Pneumatici – Mezzovico
Galetti Pneumatici ha sede in Via Cantonale 45 a Mezzovico.
L'azienda dichiara di essere attiva dal 2012 e propone vendita, sostituzione e riparazione di pneumatici.
I servizi comprendono montaggio, bilanciatura e controllo della convergenza per automobili, furgoni e camper.
È inoltre disponibile il deposito stagionale degli pneumatici, con o senza cerchio.
Un dettaglio interessante per il mese di ottobre riguarda gli orari: il sito ufficiale indica l'apertura anche il sabato mattina durante i periodi stagionali dedicati al cambio gomme.
Perché emerge: la specializzazione nel servizio pneumatici, il deposito stagionale e l'organizzazione degli orari durante i periodi di cambio.
Fonte: sito ufficiale Galetti Pneumatici.

Autopneumatica SA – Mendrisio
Autopneumatica SA dispone di una sede in Via Morée 2 a Mendrisio.
L'attività è specializzata nella vendita, nel montaggio e nel deposito degli pneumatici.
La scheda pubblica dell'azienda documenta anche servizi di controllo e regolazione della geometria delle ruote e la presenza di magazzini dedicati al deposito stagionale.
La sede di Mendrisio si trova nelle vicinanze dell'uscita autostradale.
Perché emerge: la specializzazione nel settore pneumatici e la disponibilità di servizi di montaggio, deposito e controllo della geometria.
Fonte: scheda pubblica Autopneumatica SA su local.ch. La piattaforma segnala che parte della descrizione è generata automaticamente dall'AI e potrebbe non essere stata verificata dal titolare: per questo non riportiamo come accertati ulteriori dati relativi ad anzianità aziendale, certificazioni o dimensioni dei magazzini.

Il consiglio di TicinoTop: il cambio gomme non è soltanto una questione di calendario

Quando arriva ottobre, molti automobilisti iniziano a cercare un gommista per montare gli pneumatici invernali.

Ma prima di prenotare è utile valutare anche le condizioni delle gomme già disponibili.

Un professionista può aiutare a verificare lo stato del battistrada, l'usura e l'adeguatezza degli pneumatici rispetto al veicolo e alle condizioni di utilizzo.

Il portale ufficiale della Confederazione indica una profondità minima legale del battistrada di 1,6 millimetri, sia per gli pneumatici estivi sia per quelli invernali. Si tratta di un limite legale, non necessariamente della profondità consigliabile per affrontare condizioni invernali impegnative.

Un altro elemento da considerare è il deposito stagionale.

Chi non dispone di spazio in garage può valutare un servizio che conservi gli pneumatici fino al cambio successivo.

La domanda da porsi non è soltanto «Dove posso cambiare le gomme?», ma «Chi può aiutarmi a preparare correttamente la mia auto per l'inverno?».

Metodologia

La selezione è stata elaborata con il supporto dell'intelligenza artificiale, individuando aziende attive nel settore degli pneumatici in Canton Ticino.

Per ciascuna realtà sono stati ricercati riscontri pubblici relativi alla presenza territoriale e ai servizi offerti, privilegiando i siti ufficiali.

Non disponiamo di una misurazione indipendente della frequenza con cui ChatGPT consiglia queste aziende, né di dati omogenei per confrontarle in termini di prezzi, soddisfazione dei clienti, tempi effettivi di attesa o qualità degli interventi.

Il titolo segue il format editoriale TicinoTop, ma non rappresenta una graduatoria statistica delle cinque aziende più raccomandate dall'AI.

L'ordine di presentazione non costituisce una classifica di merito.

TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall'AI.

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