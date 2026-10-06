I 5 gommisti per il cambio degli pneumatici invernali più consigliati dall’AI in Ticino

Autopneumatica SA – Mendrisio

Autopneumatica SA dispone di una sede in Via Morée 2 a Mendrisio.

L'attività è specializzata nella vendita, nel montaggio e nel deposito degli pneumatici.

La scheda pubblica dell'azienda documenta anche servizi di controllo e regolazione della geometria delle ruote e la presenza di magazzini dedicati al deposito stagionale.

La sede di Mendrisio si trova nelle vicinanze dell'uscita autostradale.

Perché emerge: la specializzazione nel settore pneumatici e la disponibilità di servizi di montaggio, deposito e controllo della geometria.

Fonte: scheda pubblica Autopneumatica SA su local.ch. La piattaforma segnala che parte della descrizione è generata automaticamente dall'AI e potrebbe non essere stata verificata dal titolare: per questo non riportiamo come accertati ulteriori dati relativi ad anzianità aziendale, certificazioni o dimensioni dei magazzini.

