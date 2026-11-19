5 specialisti nella riparazione degli elettrodomestici da conoscere in Ticino
Novembre: prima delle feste, controlla gli elettrodomestici di casa
Novembre: prima delle feste, controlla gli elettrodomestici di casa
Il forno che impiega troppo tempo a scaldarsi, la lavastoviglie che non scarica correttamente, il frigorifero che fa un rumore insolito.
Sono problemi che tendiamo a rimandare finché l’elettrodomestico continua, in qualche modo, a funzionare.
Novembre, però, è un buon momento per occuparsene. Con l’avvicinarsi delle festività, la cucina torna protagonista e un guasto improvviso può complicare l’organizzazione di pranzi e cene.
Prima di acquistare un apparecchio nuovo, vale quindi la pena capire se quello esistente possa essere riparato e a quali condizioni.
Per questo nuovo appuntamento, TicinoTop presenta cinque imprese che documentano servizi di assistenza e riparazione degli elettrodomestici in Canton Ticino.
Nimis Nord SA – Bellinzona
Dalla scelta dell’elettrodomestico alla riparazione a domicilio.
Nimis Nord SA è un’impresa specializzata nella vendita, consegna e riparazione degli elettrodomestici.
Sul proprio sito dichiara una presenza a Bellinzona da oltre cinquant’anni.
L’offerta comprende apparecchi per la cucina, tra cui forni, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, piani cottura e cappe d’aspirazione.
L’azienda si occupa anche di lavatrici, asciugatrici e piccoli elettrodomestici, come macchine da caffè, aspirapolvere e robot da cucina.
Un elemento interessante è la presenza di un servizio di riparazione a domicilio, affiancato alla vendita e alla consegna dei prodotti.
La società dispone inoltre di una sede a Tenero, in Via al Giardino 2, che propone anch’essa vendita e riparazione di elettrodomestici.
Perché prenderla in considerazione: l’offerta comprende grandi e piccoli elettrodomestici e integra vendita, consegna e assistenza tecnica.
Gesualdi Sagl – Locarno
Un punto vendita che offre anche assistenza e riparazioni.
Gesualdi Sagl si trova in Via Orelli 17 a Locarno.
Il sito ufficiale documenta la vendita di frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici e piani cottura.
Tra i marchi trattati sono indicati Miele, V-ZUG, FORS, AEG ed Electrolux.
L’azienda si presenta anche come centro di riparazione e assistenza per elettrodomestici, compresi apparecchi di altre marche.
È possibile contattare il negozio per richiedere informazioni o un preventivo.
Perché prenderla in considerazione: la presenza di un punto vendita fisico nel Locarnese e di un servizio di assistenza collegato alla vendita degli apparecchi.
Elettrostar Fontana – Mendrisio
Una realtà del Mendrisiotto con un laboratorio interno.
Elettrostar Fontana ha sede in Viale Stefano Franscini 26 a Mendrisio.
Secondo la storia pubblicata sul sito ufficiale, l’attività è stata fondata nel 1962.
L’azienda propone vendita, consulenza, installazione e assistenza tecnica per elettrodomestici e cucine.
Un elemento distintivo dell’offerta è il laboratorio interno, che l’impresa dichiara specializzato nella riparazione di elettrodomestici delle principali marche, anche quando non sono stati acquistati presso il suo negozio.
Il sito documenta inoltre servizi rivolti a privati e condomini.
Perché prenderla in considerazione: la presenza di un laboratorio interno e la possibilità dichiarata di richiedere riparazioni anche per apparecchi acquistati altrove.
Lavaloc SA – Bellinzona
Assistenza agli elettrodomestici e soluzioni per le lavanderie condominiali.
Lavaloc SA ha sede in Via San Gottardo 17c a Bellinzona.
L’azienda è specializzata nella vendita, sostituzione e riparazione di elettrodomestici multimarca, sia da incasso sia a posa libera.
Sul proprio sito dichiara di offrire assistenza in tutto il Canton Ticino e di operare come servizio ufficiale FORS e multimarca.
Una componente specifica dell’attività riguarda le lavanderie degli stabili plurifamiliari: Lavaloc propone formule di locazione per lavatrici, asciugatrici e sistemi di pagamento a carte, con manutenzione secondo le condizioni contrattuali.
È quindi un’impresa da conoscere non soltanto per gli apparecchi domestici, ma anche per le esigenze degli amministratori immobiliari.
Perché prenderla in considerazione: l’integrazione tra riparazione degli elettrodomestici e gestione delle apparecchiature per lavanderie condominiali.
Elettro Suisse Sagl – Lugano
Un servizio multimarca che comprende anche i piccoli elettrodomestici.
Elettro Suisse Sagl opera da Lugano e documenta servizi di riparazione, assistenza, vendita e installazione.
L’offerta comprende frigoriferi, congelatori, forni, piani cottura, lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici.
L’azienda dichiara inoltre di effettuare riparazioni di piccoli elettrodomestici attraverso un punto di ritiro e di fornire ricambi.
Sul sito ufficiale sono indicati servizi in diverse località del Canton Ticino, tra cui Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Chiasso.
Il recapito telefonico pubblicato è 079 132 77 15.
Perché prenderla in considerazione: l’offerta multimarca e la presenza documentata di servizi per grandi e piccoli elettrodomestici.
Precisazione: non considero verificati i tempi effettivi d’intervento o l’eventuale autorizzazione ufficiale da parte di ogni marchio trattato. Questi aspetti devono essere confermati per lo specifico apparecchio.
Il consiglio di TicinoTop: prima di sostituire un elettrodomestico, chiedi quanto costa ripararlo
Quando un apparecchio si guasta, la prima tentazione può essere quella di cercarne immediatamente uno nuovo.
Una diagnosi tecnica permette invece di capire quale componente non funziona e se la riparazione sia praticabile.
Per decidere, è utile chiedere un preventivo che distingua il costo della diagnosi, dei ricambi e della manodopera. Conviene inoltre chiarire se il preventivo sia a pagamento e quali condizioni di garanzia si applichino alla riparazione.
Anche l’età dell’apparecchio e la disponibilità dei pezzi di ricambio possono incidere sulla scelta.
La domanda da porsi non è soltanto «Quanto costa un elettrodomestico nuovo?», ma «Quanto costa rimettere in funzione quello che possiedo e per quanto tempo potrebbe ancora essermi utile?».
Metodologia
La selezione è stata elaborata con il supporto dell’intelligenza artificiale, verificando sui siti ufficiali la presenza in Ticino e l’offerta di servizi di riparazione degli elettrodomestici.
Le cinque imprese presentano modelli differenti: alcune affiancano la riparazione alla vendita, altre propongono anche servizi per condomini o assistenza multimarca.
Non ho misurato la frequenza con cui ChatGPT consiglia queste aziende e non dispongo di dati omogenei per confrontarle in termini di prezzi, tempi di intervento, qualità delle riparazioni o soddisfazione dei clienti.
Per questo il titolo è «5 specialisti nella riparazione degli elettrodomestici da conoscere in Ticino» e non attribuisce un primato non dimostrato.
L’ordine di presentazione non costituisce una classifica.
TicinoTop – I più consigliati dalle persone e dall’AI.
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