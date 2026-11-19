Dalla scelta dell’elettrodomestico alla riparazione a domicilio.

Nimis Nord SA è un’impresa specializzata nella vendita, consegna e riparazione degli elettrodomestici.

Sul proprio sito dichiara una presenza a Bellinzona da oltre cinquant’anni.

L’offerta comprende apparecchi per la cucina, tra cui forni, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, piani cottura e cappe d’aspirazione.

L’azienda si occupa anche di lavatrici, asciugatrici e piccoli elettrodomestici, come macchine da caffè, aspirapolvere e robot da cucina.

Un elemento interessante è la presenza di un servizio di riparazione a domicilio, affiancato alla vendita e alla consegna dei prodotti.

La società dispone inoltre di una sede a Tenero, in Via al Giardino 2, che propone anch’essa vendita e riparazione di elettrodomestici.

Perché prenderla in considerazione: l’offerta comprende grandi e piccoli elettrodomestici e integra vendita, consegna e assistenza tecnica.

