Quando un regalo nasce nei laboratori di una fondazione ticinese.

Negozioamico è lo shop online della Fondazione Diamante.

La fondazione dichiara che gli articoli proposti sono realizzati dagli utenti dei propri laboratori. Il catalogo comprende accessori per la persona e per la casa, artigianato tessile, oggetti in carta e in legno, cartoleria, gioielli e prodotti personalizzabili.

La Fondazione Diamante pubblica inoltre un catalogo natalizio: quello del 2025 comprendeva proposte di artigianato, creatività e prodotti gastronomici realizzati nei diversi laboratori.

Perché emerge: permette di scegliere un regalo conoscendo anche il progetto sociale e produttivo da cui proviene.

Come acquistare: attraverso lo shop online Negozioamico. Il sito indica spedizioni soltanto in Svizzera e pagamenti con carta di credito o TWINT.

Attenzione alle scadenze natalizie: la data del 19 dicembre riportata sul sito riguarda gli ordini del 2025, non quelli del 2026. Non ho trovato una scadenza verificata per le consegne prima di Natale 2026: va richiesta direttamente alla fondazione prima di pubblicarla o utilizzarla per programmare un acquisto.

