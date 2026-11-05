Recensioni online, come gestirle per attirare nuovi clienti

Un dato interessante emerso dallo stesso studio è che la fiducia nelle recensioni online, pur restando importante, si è fatta più critica negli ultimi anni. Nel 2020 il 79 per cento delle persone dichiarava di fidarsi delle recensioni online quanto di un consiglio personale di amici o parenti, oggi quella percentuale è scesa al 42 per cento. Non significa che le recensioni contino meno, significa che le persone le leggono con più attenzione, cercando di capire se sono genuine, scritte da clienti veri, e non solo se sono numerose.

