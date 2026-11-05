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Recensioni online, come gestirle per attirare nuovi clienti

Quasi tutti i clienti leggono le recensioni prima di scegliere. Ecco quante ne leggono davvero, e quanto conta rispondere a ciascuna.
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Recensioni online, come gestirle per attirare nuovi clienti
Quasi tutti i clienti leggono le recensioni prima di scegliere. Ecco quante ne leggono davvero, e quanto conta rispondere a ciascuna.

Quasi nessuno sceglie più senza leggere le recensioni

Un sondaggio internazionale condotto ogni anno da BrightLocal, tra le fonti più seguite sul comportamento dei consumatori locali, ha misurato che solo il 4 per cento delle persone dichiara di non leggere mai le recensioni online prima di scegliere un'attività. In pratica, quasi tutti gli altri lo fanno. Per una piccola impresa questo significa una cosa molto concreta, le recensioni non sono più un dettaglio accessorio della propria presenza online, sono spesso il primo vero elemento di giudizio a cui un cliente si affida prima ancora di aprire il sito.

Quante recensioni legge un cliente prima di fidarsi

La stessa ricerca ha misurato che il 74 per cento delle persone consulta almeno due piattaforme diverse prima di decidere, non si ferma alla prima che trova. Quasi la metà, il 48 per cento, guarda prima il punteggio riassuntivo e le stelle, e solo dopo passa a leggere qualche recensione nel dettaglio. Significa che avere un buon punteggio complessivo, oltre a un numero ragionevole di recensioni scritte, conta più di quanto si immagini per superare quel primo sguardo veloce.

La fiducia nelle recensioni sta cambiando, ma resta alta

Un dato interessante emerso dallo stesso studio è che la fiducia nelle recensioni online, pur restando importante, si è fatta più critica negli ultimi anni. Nel 2020 il 79 per cento delle persone dichiarava di fidarsi delle recensioni online quanto di un consiglio personale di amici o parenti, oggi quella percentuale è scesa al 42 per cento. Non significa che le recensioni contino meno, significa che le persone le leggono con più attenzione, cercando di capire se sono genuine, scritte da clienti veri, e non solo se sono numerose.

Rispondere pesa più di quanto si pensi

Il 63 per cento delle persone si aspetta una risposta da parte dell'attività entro pochi giorni o al massimo una settimana, e solo il 7 per cento dichiara di non aspettarsela affatto.

Un'altra rilevazione della stessa fonte ha osservato che vedere principalmente recensioni negative, specialmente se lasciate senza alcuna risposta, riduce sensibilmente la fiducia verso un'attività. Rispondere, anche brevemente e anche a una critica, comunica che dietro quella scheda c'è davvero qualcuno che segue con attenzione il proprio lavoro.

Perché per una PMI ticinese la posta in gioco è più alta

Una grande catena con migliaia di recensioni può permettersi qualche commento negativo senza che pesi troppo sulla media. Una piccola attività con dieci o venti recensioni no, ogni singola recensione, positiva o negativa, ha un peso proporzionalmente enorme sul giudizio complessivo che un nuovo cliente si forma in pochi secondi. È al tempo stesso un rischio e un'occasione, perché bastano poche recensioni genuine e ben curate per costruire una reputazione solida più in fretta di quanto si pensi.

I segnali che la gestione delle recensioni ha bisogno di attenzione

Non hai mai risposto a nessuna recensione

Rispondere anche solo con poche righe mostra a chi legge che l'attività è seguita davvero da qualcuno, non lasciata a se stessa.

Le ultime recensioni risalgono a mesi o anni fa

Un flusso costante di recensioni recenti comunica un'attività viva, mentre un lungo silenzio lascia intendere il contrario, anche quando non è vero.

Una recensione negativa importante è rimasta senza risposta

È spesso la prima cosa che un nuovo cliente nota, e il modo in cui viene gestita conta più della recensione stessa.

Non hai mai chiesto a un cliente soddisfatto di lasciarne una

La maggior parte delle recensioni positive nasce da una richiesta diretta e semplice, fatta al momento giusto, non da un'iniziativa spontanea del cliente.

Gestire le recensioni con costanza, rispondendo a ognuna nel modo giusto, richiede tempo che chi manda avanti un'attività raramente ha da parte. Anche questo è un compito che puoi lasciare a chi se ne occupa ogni giorno, per dedicarti a ciò che conta davvero.

Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote.

Lavoriamo un mattoncino alla volta, perché ogni attività ha priorità diverse, non una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.

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