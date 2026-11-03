Perché comparire in seconda pagina su Google equivale a essere invisibili
Una battuta che gira da anni nel settore
Chi lavora nel marketing digitale ripete da più di un decennio una battuta, il posto migliore per nascondere un cadavere è la seconda pagina di Google, perché tanto non ci va mai nessuno a cercare. Nessuno sa davvero chi l'abbia detta per primo, e diverse persone a cui viene attribuita l'hanno smentito nel tempo, quindi va presa per quello che è, una battuta diffusa e non una citazione reale. Il motivo per cui continua a circolare da anni, però, è che i numeri veri sul comportamento di chi cerca su Google le danno ragione quasi alla lettera.
I numeri veri dietro la battuta
Uno studio di Backlinko su circa quattro milioni di pagine di risultati, aggiornato nel 2025, ha misurato che appena lo 0,63 per cento di tutti i clic finisce su un risultato di seconda pagina.
Il primo risultato assoluto raccoglie da solo circa un quarto di tutti i clic, e i primi tre risultati insieme superano la metà. Un'analisi separata di Sistrix su oltre ottanta milioni di parole chiave conferma lo stesso schema, con un calo netto e continuo man mano che si scende in classifica. In pratica, quasi tutta l'attenzione dei clienti resta concentrata in una manciata di posizioni, e tutto il resto, seconda pagina compresa, riceve quello che avanza.
Cosa cambia con le nuove funzioni di Google
C'è un aggiornamento importante da aggiungere a questo quadro. Un'analisi di Advanced Web Ranking, che monitora costantemente milioni di ricerche, ha osservato che quando nella pagina compaiono le nuove risposte generate automaticamente in cima ai risultati, anche il primo posto tradizionale perde più della metà dei clic che riceveva prima. Significa che oggi non basta più arrivare primi, bisogna anche fare i conti con nuovi elementi della pagina che catturano attenzione prima ancora dei risultati classici. La sostanza però non cambia, più si scende nella pagina, meno persone arrivano fino a lì.
Perché per una PMI ticinese questo cambia tutto
La buona notizia in mezzo a questi numeri è che per un'attività locale la prima pagina non è un traguardo lontano come sembra. Per una ricerca nazionale o internazionale i concorrenti possono essere migliaia, per una ricerca locale, legata a un servizio e a un paese o quartiere specifico del Ticino, i concorrenti reali sono spesso solo una manciata.
Raggiungere la prima pagina, in questo scenario, è un obiettivo concreto e alla portata, molto più che una speranza vaga.
I segnali che stai probabilmente combattendo la battaglia sbagliata
Punti solo a parole chiave molto generiche e nazionali
Competere su un termine ampio e generico significa affrontare una concorrenza enorme, quando spesso basterebbe restringere il tiro sulla propria zona per ottenere risultati concreti molto più in fretta.
Non hai mai controllato in che posizione compari davvero
Senza una verifica periodica, è impossibile sapere se il proprio sito è in prima pagina, in seconda, o se non compare affatto per i termini che contano davvero.
Il sito è comparso in prima pagina anni fa e da allora nessuno l'ha più guardato
Le posizioni cambiano continuamente, un buon risultato di qualche anno fa non garantisce nulla sulla situazione di oggi.
Confondi essere online con essere trovato
Avere un sito pubblicato non equivale ad apparire quando qualcuno cerca davvero, sono due traguardi diversi, e solo il secondo porta clienti.
Uscire dalla seconda pagina di Google richiede un lavoro costante, non un intervento fatto una volta sola. Chi preferisce non occuparsene in prima persona può affidare questo percorso a chi lo segue ogni giorno per mestiere.
Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote.
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