Perché comparire in seconda pagina su Google equivale a essere invisibili

Chi lavora nel marketing digitale ripete da più di un decennio una battuta, il posto migliore per nascondere un cadavere è la seconda pagina di Google, perché tanto non ci va mai nessuno a cercare. Nessuno sa davvero chi l'abbia detta per primo, e diverse persone a cui viene attribuita l'hanno smentito nel tempo, quindi va presa per quello che è, una battuta diffusa e non una citazione reale. Il motivo per cui continua a circolare da anni, però, è che i numeri veri sul comportamento di chi cerca su Google le danno ragione quasi alla lettera.

