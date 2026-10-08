Grafica minimale o fuffa visiva, cosa convince davvero chi naviga

Chi gestisce un negozio o uno studio spesso non ha un budget per un grafico professionista, e associa "di più" a "più curato". Il risultato è un sito che, invece di comunicare energia, viene letto dal cervello del visitatore come rumore di fondo da filtrare, esattamente come farebbe con una pubblicità. Un sito essenziale, con pochi colori coerenti e uno o due caratteri usati bene, comunica al contrario ordine e controllo, le stesse qualità che secondo il progetto di ricerca di Stanford citato nel primo articolo di questa rubrica rendono un'attività percepita come affidabile.

