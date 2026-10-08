Grafica minimale o fuffa visiva, cosa convince davvero chi naviga
Uno studio giapponese sui bancomat ha scoperto perché un sito bello viene perdonato più facilmente. Ma bello non significa pieno di colori, animazioni e bollini.
Uno studio giapponese sui bancomat ha scoperto perché un sito bello viene perdonato più facilmente. Ma bello non significa pieno di colori, animazioni e bollini.
Un bancomat giapponese e la nascita di un principio di design
Nel 1995 due ricercatori del centro design Hitachi, Masaaki Kurosu e Kaori Kashimura, misero alla prova 252 persone su 26 diverse versioni di un'interfaccia per bancomat, chiedendo di valutare sia quanto sembrasse facile da usare sia quanto fosse gradevole a vedersi. Il risultato, oggi conosciuto come effetto estetica-usabilità, fu che il giudizio sulla facilità d'uso percepita seguiva molto più da vicino il giudizio estetico che il funzionamento reale dell'interfaccia. In altre parole, un'interfaccia bella viene giudicata più facile da usare anche quando, nei fatti, non lo è affatto di più.
Perché un sito bello viene perdonato più facilmente
Questo effetto ha un limite preciso. Un design curato fa passare in secondo piano piccoli difetti, un pulsante leggermente fuori posto, un carattere non perfetto, ma non salva un sito che non funziona davvero, che è lento o che non porta il cliente dove deve arrivare. La bellezza compra pazienza, non compra tutto. Resta comunque un vantaggio enorme, perché la prima impressione, come abbiamo visto in un altro articolo di questa rubrica, si forma in una frazione di secondo, prima ancora che il visitatore inizi a testare davvero il sito.
Il problema opposto, quando la grafica diventa fuffa
Qui però nasce un equivoco comune. Molte piccole imprese, per sembrare più curate, riempiono il sito di colori accesi, bollini "promozione", animazioni che si muovono da sole e più caratteri diversi nella stessa pagina, convinte che più elementi grafici significhino più professionalità. Succede l'esatto contrario. Una ricerca del 1998 condotta alla Rice University da Jan Panero Benway e David Lane ha osservato un fenomeno oggi chiamato banner blindness, la cecità verso i banner. Gli utenti, abituati per anni a vedere pubblicità e decorazioni inutili proprio in quelle forme e posizioni, imparano a ignorarle del tutto, anche quando contengono un'informazione utile che stavano effettivamente cercando.
Perché per una PMI ticinese il confine è sottile
Chi gestisce un negozio o uno studio spesso non ha un budget per un grafico professionista, e associa "di più" a "più curato". Il risultato è un sito che, invece di comunicare energia, viene letto dal cervello del visitatore come rumore di fondo da filtrare, esattamente come farebbe con una pubblicità. Un sito essenziale, con pochi colori coerenti e uno o due caratteri usati bene, comunica al contrario ordine e controllo, le stesse qualità che secondo il progetto di ricerca di Stanford citato nel primo articolo di questa rubrica rendono un'attività percepita come affidabile.
I segnali di un sito con troppa fuffa visiva
Più di tre o quattro colori diversi nella stessa pagina
Ogni colore in più che non ha una funzione precisa (per esempio segnalare il pulsante principale) aggiunge confusione invece di energia.
Elementi che lampeggiano, ruotano o si muovono da soli
Un movimento continuo cattura l'attenzione per i primi secondi, poi diventa un fastidio da cui l'occhio cerca di allontanarsi, portando via anche la voglia di restare sulla pagina.
Bollini, badge e banner decorativi senza una funzione reale
Se un elemento grafico non aiuta a decidere o ad agire, probabilmente verrà ignorato come farebbe con una pubblicità, secondo lo stesso meccanismo di cecità selettiva.
Più di due o tre caratteri tipografici diversi nella stessa pagina
Ogni carattere in più che si aggiunge rende il testo più difficile da seguire, anche quando i singoli caratteri, presi da soli, sono scelti bene.
Rimettere ordine nella grafica di un sito richiede occhio e tempo, due risorse che chi manda avanti un'attività ha quasi sempre contate. Affidare questo lavoro a chi lo fa di mestiere significa recuperare ore preziose da dedicare a ciò che conta davvero per te.
Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote.
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