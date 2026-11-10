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La scheda della tua azienda sulle mappe, tre errori da evitare oggi

Più della metà delle persone trova informazioni sbagliate su un'attività ogni pochi mesi. Ecco i tre errori più comuni da controllare oggi.
La scheda della tua azienda sulle mappe, tre errori da evitare oggi
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La scheda della tua azienda sulle mappe, tre errori da evitare oggi
Più della metà delle persone trova informazioni sbagliate su un'attività ogni pochi mesi. Ecco i tre errori più comuni da controllare oggi.

Un problema più comune di quanto sembri

Una ricerca di BrightLocal, tra i centri di ricerca più seguiti sul comportamento dei consumatori locali, ha misurato che il 56 per cento delle persone si imbatte in informazioni sbagliate su un'attività, indirizzo, orari o numero di telefono, almeno ogni pochi mesi, e il 35 per cento addirittura ogni mese. La stessa ricerca ha osservato che il 62 per cento delle persone eviterebbe di rivolgersi a un'attività dopo aver trovato informazioni scorrette online su di lei. Non è un dettaglio da poco, è spesso la ragione silenziosa per cui un cliente sparisce senza mai spiegare il motivo.

Primo errore, indirizzo e numero di telefono che non coincidono ovunque

Google stessa, nelle proprie linee guida ufficiali, chiede che nome, indirizzo e numero di telefono siano identici ovunque compaiano online, sul sito, sui social, nelle directory, e persino sulla cancelleria dell'attività. Il numero indicato deve essere quello diretto della sede specifica, non un centralino generico condiviso con altre filiali. Quando queste informazioni non coincidono, il sistema fatica a capire con certezza quale sia la versione corretta, e la stessa confusione la vive anche il cliente. Non a caso, quasi un quarto delle persone dichiara di imbattersi almeno una volta al mese in schede duplicate o palesemente sbagliate.

Secondo errore, una categoria sbagliata o troppo generica

Google chiede di scegliere la categoria seguendo una logica precisa, quella attività è davvero quella cosa, non semplicemente offre o si occupa anche di quella cosa. Vieta esplicitamente di scegliere categorie pensate solo per includere una parola chiave in più, e consiglia di usarne il minor numero possibile, scegliendo sempre la più specifica disponibile.

È un errore molto comune trovare categorie scelte anni fa, mai più riviste, che ormai descrivono solo in parte quello che l'attività fa oggi davvero.

Terzo errore, orari che non sono più veri

Ancora la stessa ricerca ha misurato che il 26 per cento delle persone si è recato di persona presso un'attività scoprendo che gli orari indicati online erano sbagliati. È probabilmente l'errore più frustrante di tutti dal punto di vista del cliente, perché comporta un viaggio a vuoto, e non un semplice fraintendimento davanti a uno schermo. Orari straordinari per le feste, chiusure per ferie o piccoli cambi di stagione sono tra le informazioni più facili da dimenticare di aggiornare, e tra quelle che il cliente nota per prime.

Perché per una ditta ticinese questi errori pesano il doppio

Chi cerca un negozio o un artigiano vicino a casa lo fa spesso proprio per andarci di persona, non solo per curiosità. Un indirizzo sbagliato o un orario non aggiornato si trasformano immediatamente in un viaggio perso, e in un territorio piccolo come il Ticino, dove le notizie tra conoscenti girano in fretta, quella delusione raramente resta un episodio isolato senza conseguenze.

Come controllare la tua scheda in pochi minuti

Cerca la tua attività come farebbe un cliente qualsiasi

Confronta indirizzo, numero e orari mostrati da Google con quelli reali della tua sede, uno per uno, senza dare per scontato che siano ancora giusti.

Rileggi la categoria scelta con occhi nuovi

Chiediti se descrive davvero cosa fai oggi, non cosa facevi quando hai creato la scheda per la prima volta.

Aggiorna subito qualsiasi orario straordinario in arrivo

Ferie, festività o chiusure programmate vanno inserite appena note, non il giorno stesso in cui iniziano.

Controllare con regolarità ogni dettaglio della propria scheda online è un lavoro piccolo ma continuo, che si aggiunge a una giornata già piena. Se preferisci non pensarci tu, c'è chi può occuparsene al posto tuo, con la stessa cura che dedicheresti tu stesso.

Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote.

Lavoriamo un mattoncino alla volta, perché ogni attività ha priorità diverse, non una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.

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