La scheda della tua azienda sulle mappe, tre errori da evitare oggi

Ancora la stessa ricerca ha misurato che il 26 per cento delle persone si è recato di persona presso un'attività scoprendo che gli orari indicati online erano sbagliati. È probabilmente l'errore più frustrante di tutti dal punto di vista del cliente, perché comporta un viaggio a vuoto, e non un semplice fraintendimento davanti a uno schermo. Orari straordinari per le feste, chiusure per ferie o piccoli cambi di stagione sono tra le informazioni più facili da dimenticare di aggiornare, e tra quelle che il cliente nota per prime.

