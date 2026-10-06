Il tasto Contattaci, dove metterlo per ricevere più richieste
Il 70% di chi cerca un'attività da smartphone chiama prima ancora di aprire il sito. La posizione di un solo pulsante può valere più di ogni dettaglio grafico.
Il 70% di chi cerca un'attività da smartphone chiama prima ancora di aprire il sito. La posizione di un solo pulsante può valere più di ogni dettaglio grafico.
Perché un clic in più può costare un cliente
Ogni passaggio che si chiede a un visitatore prima di contattarti è un momento in cui può cambiare idea. In un articolo precedente di questa rubrica abbiamo visto cosa succede quando un sito offre troppe scelte insieme, e lo stesso principio vale anche per un solo pulsante, se è difficile da trovare o da riconoscere, il cliente non lo cerca a lungo. Chiude semplicemente la pagina e passa al risultato successivo su Google.
Il 70% dei clienti chiama prima ancora di aprire il sito
Una ricerca di Google del 2013, tra le più citate ancora oggi nel settore, ha misurato che il 70% di chi cerca da smartphone ha usato almeno una volta la chiamata diretta dai risultati di ricerca, senza passare dal sito. È un dato che dice molto, perché significa che il tasto per contattarti non conta solo dentro la pagina, conta già prima, nel modo in cui il numero di telefono compare su Google, nella scheda dell'attività e nei primi centimetri della pagina che si apre. Per chi cerca un artigiano o un professionista in Ticino, spesso con una certa urgenza, questo comportamento è se possibile ancora più marcato.
Dove guarda per primo chi apre una pagina
Gli studi di eye tracking del Nielsen Norman Group, uno dei centri di ricerca più autorevoli sull'usabilità dei siti, hanno osservato che quando una pagina non guida lo sguardo, gli utenti la leggono seguendo un percorso a forma di F. Si concentrano sulla parte alta e a sinistra dello schermo e disperdono l'attenzione man mano che scendono. Lo stesso comportamento si ritrova anche su mobile. In pratica, tutto ciò che si trova più in basso della prima schermata rischia di non essere mai visto da una parte consistente dei visitatori, pulsante di contatto compreso.
Cosa succede quando il pulsante sale più in alto
Non è una teoria astratta. In un test documentato da Unbounce, una piattaforma specializzata in test di conversione, spostare un pulsante di invito all'azione più in alto nella pagina, visibile senza dover scorrere, ha prodotto un aumento del 41% nelle richieste rispetto alla versione originale. È un singolo caso e non una regola valida per ogni sito, ma mostra quanto possa pesare un solo spostamento, senza cambiare nulla nel testo o nella grafica.
I segnali che il tuo tasto di contatto è nel posto sbagliato
Bisogna scorrere la pagina per trovarlo
Se il pulsante compare solo dopo aver superato la prima schermata, una parte dei visitatori non arriverà mai a vederlo.
È nascosto dentro un menu a tendina
Ogni clic aggiuntivo necessario per raggiungerlo è un'occasione in più per rinunciare lungo la strada.
Si confonde con il resto della pagina
Se ha lo stesso colore, la stessa dimensione e lo stesso stile di un link qualsiasi, l'occhio non lo riconosce come l'azione principale da compiere.
Manca o è troppo piccolo nella versione mobile
Su un touchscreen, un pulsante minuscolo o schiacciato tra altri elementi è facile da mancare con un dito, e frustrante da colpire al secondo tentativo.
Un pulsante, non cinque varianti dello stesso invito
Vale la pena ricordare che il pulsante deve essere uno solo, chiaro, ripetuto se la pagina è lunga, non moltiplicato in versioni diverse. Chiama ora, scrivici, richiedi info e prenota, se compaiono tutti insieme nella stessa area della pagina, tornano a creare lo stesso problema di scelta eccessiva già visto in un articolo precedente di questa rubrica. Meglio un solo invito, ripetuto con le stesse parole in più punti della pagina, così chi scorre velocemente lo ritrova comunque quando è pronto ad agire.
Capire dove mettere un pulsante e perché può sembrare un dettaglio da poco, ma richiede comunque tempo che spesso manca a chi gestisce da solo un'attività. Per questo c'è chi può occuparsene al posto tuo, mentre tu resti concentrato sul tuo lavoro quotidiano.
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