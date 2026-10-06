Il tasto Contattaci, dove metterlo per ricevere più richieste

Il 70% dei clienti chiama prima ancora di aprire il sito



Una ricerca di Google del 2013, tra le più citate ancora oggi nel settore, ha misurato che il 70% di chi cerca da smartphone ha usato almeno una volta la chiamata diretta dai risultati di ricerca, senza passare dal sito. È un dato che dice molto, perché significa che il tasto per contattarti non conta solo dentro la pagina, conta già prima, nel modo in cui il numero di telefono compare su Google, nella scheda dell'attività e nei primi centimetri della pagina che si apre. Per chi cerca un artigiano o un professionista in Ticino, spesso con una certa urgenza, questo comportamento è se possibile ancora più marcato.

