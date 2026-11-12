Come scrivere i testi del sito per farsi amare dall'algoritmo

Vale la pena essere chiari su un punto. Google non pubblica una percentuale o una formula precisa su quanto un testo scritto pensando prima al lettore migliori davvero il posizionamento. Circolano online molte cifre esatte su questo tema, ma nessuna proviene da una fonte ufficiale verificabile, e vanno considerate più marketing che dati reali. Quello che Google conferma è un principio, non un numero, un contenuto onesto e utile ha più probabilità di essere premiato nel tempo di uno scritto solo per compiacere un algoritmo.

