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Come scrivere i testi del sito per farsi amare dall'algoritmo

Google spiega apertamente cosa intende per contenuto di qualità. Non è una formula segreta, è più semplice e più onesto di quanto sembri.
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Come scrivere i testi del sito per farsi amare dall'algoritmo
Google spiega apertamente cosa intende per contenuto di qualità. Non è una formula segreta, è più semplice e più onesto di quanto sembri.

Cosa intende Google per contenuto di qualità

Google pubblica apertamente, nella propria documentazione ufficiale, come valuta la qualità di un testo prima di deciderne il posizionamento. Il concetto centrale ruota attorno a quattro qualità, l'esperienza diretta, la competenza, l'autorevolezza e l'affidabilità. Google stessa specifica che tra queste quattro, l'affidabilità è quella che conta più di tutte, e che un testo non deve necessariamente dimostrarle tutte allo stesso livello per essere considerato valido.

Le quattro qualità che Google chiede a chi valuta i contenuti

Gli stessi documenti usati da Google per formare chi valuta manualmente la qualità dei siti definiscono ciascuna qualità in modo molto concreto. L'esperienza riguarda l'aver vissuto davvero, in prima persona, quello di cui si scrive. La competenza riguarda avere le conoscenze o le capacità necessarie sull'argomento. L'autorevolezza riguarda essere riconosciuti come un punto di riferimento su quel tema specifico. L'affidabilità, infine, riguarda essere accurati, onesti, sicuri e coerenti in quello che si scrive. Sono criteri pensati per un giornale o un grande sito quanto per il sito di un piccolo studio professionale.

Scrivere per il lettore prima che per il motore di ricerca

Nella stessa pagina, Google invita chi scrive a porsi alcune domande semplici prima di pubblicare un testo. C'è già un pubblico reale che troverebbe utile questo contenuto. Chi lo legge fino in fondo si sentirà soddisfatto dell'esperienza fatta. Al contrario, un segnale d'allarme evidente è un testo pensato principalmente per attirare visite dai motori di ricerca, più che per rispondere davvero a chi legge. La logica è semplice da ricordare, prima si scrive pensando a chi legge, poi ci si assicura che il testo sia anche facile da trovare.

Nessuna formula magica, e va detto onestamente

Vale la pena essere chiari su un punto. Google non pubblica una percentuale o una formula precisa su quanto un testo scritto pensando prima al lettore migliori davvero il posizionamento. Circolano online molte cifre esatte su questo tema, ma nessuna proviene da una fonte ufficiale verificabile, e vanno considerate più marketing che dati reali. Quello che Google conferma è un principio, non un numero, un contenuto onesto e utile ha più probabilità di essere premiato nel tempo di uno scritto solo per compiacere un algoritmo.

Perché per un'attività ticinese questo è un vantaggio, non un ostacolo

Chi lavora ogni giorno con le proprie mani o con la propria competenza specifica ha già in mano esattamente ciò che questi criteri chiedono, esperienza diretta e reale su un tema preciso. È spesso un vantaggio più grande di quanto si pensi rispetto a competitor più grandi ma più generici, che si limitano a testi standard validi per qualunque città o settore.

Raccontare un caso vero, una scelta fatta con un cliente, un dettaglio tecnico imparato sul campo, vale più di dieci frasi eleganti ma vuote.

I segnali che i tuoi testi sono scritti per l'algoritmo invece che per il cliente

La stessa parola chiave si ripete in modo innaturale

Se una frase suona forzata solo per inserire di nuovo lo stesso termine, il testo probabilmente sta parlando più a un sistema che a una persona.

Il testo potrebbe comparire identico su qualsiasi altro sito del settore Un contenuto senza nulla di specifico della tua attività non dimostra alcuna esperienza reale, e si nota subito, sia a un lettore sia a un sistema pensato per riconoscerlo.

Non compare mai un dettaglio concreto legato alla tua attività

Un esempio reale, un numero, un caso specifico raccontano molto più di affermazioni generiche ripetute ovunque nel settore.

Le frasi non suonerebbero naturali lette ad alta voce a un cliente

Se un testo risulta impossibile da pronunciare come lo diresti davvero a qualcuno di persona, probabilmente è stato scritto pensando più alle parole chiave che alla persona che lo leggerà.

Scrivere testi curati, pensati per il lettore e aggiornati nel tempo richiede ore che chi gestisce da solo un'attività fatica a trovare. Per questo esiste chi può occuparsene al posto tuo, lasciandoti libero di concentrarti sul tuo lavoro.

Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote.

Lavoriamo un mattoncino alla volta, perché ogni attività ha priorità diverse, non una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.

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