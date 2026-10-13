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Foto stock o immagini reali, la fiducia dei clienti passa da qui

Le ricerche sull'abbandono del carrello dicono che la sfiducia ha un costo preciso, e le foto sono tra i primi segnali che un cliente legge.
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Foto stock o immagini reali, la fiducia dei clienti passa da qui
Le ricerche sull'abbandono del carrello dicono che la sfiducia ha un costo preciso, e le foto sono tra i primi segnali che un cliente legge.

Il costo nascosto della sfiducia

Il Baymard Institute, un centro di ricerca specializzato nell'esperienza d'acquisto online, ha raccolto dati da 49 studi indipendenti e ha calcolato che in media il 70% circa di chi mette un prodotto nel carrello poi non completa l'acquisto. Una parte di questo abbandono ha una causa precisa, non tecnica, ma emotiva. Nello stesso filone di ricerca, quasi un acquirente su cinque ha dichiarato di aver interrotto un acquisto online negli ultimi tre mesi specificamente perché non si fidava del sito. Non del prezzo, non del prodotto, del sito stesso.

Cosa nota un cliente prima ancora di leggere

La fiducia si costruisce con tanti piccoli segnali, ed è la stessa logica per cui un negozio fisico in ordine, con la vetrina pulita, mette più a proprio agio di uno disordinato, anche prima di aver parlato con qualcuno. Sul web, una delle prove più immediate che il cliente raccoglie senza nemmeno accorgersene sono le fotografie. Una foto generica, che sembra presa da un catalogo qualunque, comunica una cosa sola, che dietro quel sito potrebbe non esserci nessuno di vero.
Ed è esattamente il dubbio che, secondo i dati di Baymard, porta un cliente su cinque a chiudere la pagina invece di completare la richiesta.

Il test del "sembra vero?"

Il Baymard Institute ha anche osservato, attraverso test diretti con utenti reali, un bisogno molto concreto quando si guarda un prodotto o un servizio online, quello di potersi immaginare nella stessa situazione. Chi guarda un capo d'abbigliamento vuole vederlo indosso, non solo appoggiato su un tavolo. Chi guarda un trucco vuole vederlo su una pelle simile alla propria, non solo in un vasetto. Lo stesso principio vale per qualsiasi servizio, il cliente cerca di capire, guardando le foto, se quello che vede assomiglierà a quello che riceverà lui. Una foto stock, per quanto bella, non permette questo esercizio, perché il cervello la riconosce come estranea al contesto reale.

Perché per un'attività ticinese pesa ancora di più

Una grande catena può permettersi di farsi scegliere per il marchio o per il prezzo, anche con un sito impersonale. Una piccola impresa del territorio, invece, vive quasi sempre di fiducia diretta, del fatto che il cliente sente di sapere con chi ha a che fare prima ancora di entrare in negozio o di chiamare. Se le uniche immagini che quel cliente trova online sono generiche, il messaggio implicito che riceve è che quell'attività, in fondo, potrebbe essere ovunque, e allora tanto vale scegliere la prima alternativa comoda su Google.

I segnali che le tue foto stanno allontanando clienti in silenzio

Le persone nelle foto non lavorano davvero per te

Un cliente attento, prima o poi, se ne accorge, e la differenza tra un volto vero e uno preso in prestito da un archivio pesa più di quanto sembri.

L'ambiente delle foto non è il tuo negozio o il tuo laboratorio

Un bancone, uno scaffale o un'officina che non esistono davvero raccontano un'attività diversa da quella che il cliente troverà di persona.

Mancano foto di chi risponde al telefono o segue la pratica

Il cliente che scrive vuole sapere, almeno vagamente, chi gli risponderà dall'altra parte, non solo il logo dell'azienda.

La stessa immagine si trova identica anche su altri siti

Basta una ricerca per immagini su Google per scoprirlo, ed è uno dei modi più rapidi in cui un cliente attento smaschera una foto stock e perde

fiducia in un attimo. Organizzare un servizio fotografico vero, anche semplice, richiede tempo che si aggiunge a una giornata già piena. Se preferisci non occupartene in prima persona, puoi lasciare questo compito a chi se ne occupa ogni giorno, e concentrarti sulla tua attività.

Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote. Lavoriamo un mattoncino alla volta, perché ogni attività ha priorità diverse, non una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.

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