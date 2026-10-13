Foto stock o immagini reali, la fiducia dei clienti passa da qui

Il Baymard Institute, un centro di ricerca specializzato nell'esperienza d'acquisto online, ha raccolto dati da 49 studi indipendenti e ha calcolato che in media il 70% circa di chi mette un prodotto nel carrello poi non completa l'acquisto. Una parte di questo abbandono ha una causa precisa, non tecnica, ma emotiva. Nello stesso filone di ricerca, quasi un acquirente su cinque ha dichiarato di aver interrotto un acquisto online negli ultimi tre mesi specificamente perché non si fidava del sito. Non del prezzo, non del prodotto, del sito stesso.

