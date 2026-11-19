La conseguenza pratica è più semplice di quanto sembri. Un testo che risponde a una domanda diretta con una frase completa e chiara, vicino all'inizio del paragrafo, ha più probabilità di essere scelto come risposta pronta da leggere ad alta voce, sia che la ricerca originale fosse scritta sia che fosse parlata. È la stessa logica già vista in un altro articolo di questa rubrica sui contenuti scritti pensando prima al lettore, qui applicata a un formato specifico, la domanda e risposta naturale.

