Come farsi trovare su Google quando un cliente ha un'urgenza

Google chiama questi istanti micro momenti, individuati già una decina di anni fa in quattro categorie, il momento in cui una persona vuole sapere qualcosa, vuole andare da qualche parte, vuole fare qualcosa oppure vuole comprare qualcosa. Il denominatore comune è che in questi momenti la persona non sta navigando per curiosità, ha un bisogno concreto e vuole una risposta immediata. Un rubinetto che perde, un dente che duole all'improvviso, una serratura bloccata fuori casa, sono tutte situazioni in cui il cliente non sta confrontando con calma dieci alternative, sta scegliendo la prima che gli sembra affidabile e disponibile adesso.

