Come farsi trovare su Google quando un cliente ha un'urgenza
Chi cerca un servizio con urgenza decide in pochi minuti. Ecco cosa guarda Google per scegliere quale attività mostrare per prima tra tutte.
Chi cerca un servizio con urgenza decide in pochi minuti. Ecco cosa guarda Google per scegliere quale attività mostrare per prima tra tutte.
Il momento in cui un cliente ha davvero bisogno di te
Google chiama questi istanti micro momenti, individuati già una decina di anni fa in quattro categorie, il momento in cui una persona vuole sapere qualcosa, vuole andare da qualche parte, vuole fare qualcosa oppure vuole comprare qualcosa. Il denominatore comune è che in questi momenti la persona non sta navigando per curiosità, ha un bisogno concreto e vuole una risposta immediata. Un rubinetto che perde, un dente che duole all'improvviso, una serratura bloccata fuori casa, sono tutte situazioni in cui il cliente non sta confrontando con calma dieci alternative, sta scegliendo la prima che gli sembra affidabile e disponibile adesso.
Perché la fretta cambia il modo di cercare
Qualche anno fa Google ha osservato un cambiamento profondo in questo tipo di ricerche, quelle legate a un luogo vicino e a un bisogno immediato. Tra il 2015 e il 2017 le ricerche che includevano espressioni come vicino a me insieme a parole come adesso o stasera sono cresciute in modo enorme, in alcuni casi di diverse volte rispetto a prima. Quel cambiamento non si è più fermato, si è solo consolidato, ed è il motivo per cui oggi chi cerca un servizio locale si aspetta di trovare subito chi può aiutarlo davvero in quel momento, non solo chi ha il sito più bello.
Cosa succede nei minuti dopo la ricerca
Una vecchia ricerca di Google, ormai di più di dieci anni fa ma ancora citata spesso nel settore, aveva osservato che una grande parte di chi cerca un'attività da smartphone chiama direttamente dal risultato di ricerca, senza nemmeno aprire il sito. Il dato in sé è datato, ma il comportamento che descrive è ancora più marcato oggi per le ricerche urgenti, chi ha bisogno subito di un servizio non ha tempo da dedicare a leggere una pagina intera, cerca solo il modo più veloce per mettersi in contatto.
Cosa puoi controllare oggi stesso
L'orario di apertura sulla tua scheda Google è aggiornato adesso
Tra i fattori che gli esperti di posizionamento locale considerano oggi più importanti c'è proprio il fatto che un'attività risulti aperta nel momento esatto della ricerca, non ieri o la settimana scorsa.
Il numero di telefono si vede e si può toccare subito
Su uno smartphone, toccare il numero dovrebbe avviare la chiamata senza bisogno di copiarlo altrove, un dettaglio che in un momento di urgenza fa tutta la differenza.
La categoria della tua attività su Google descrive davvero cosa fai
Una categoria generica o sbagliata rende più difficile comparire proprio nelle ricerche urgenti più specifiche, quelle che portano più clienti pronti ad agire subito.
Il tuo indirizzo è scritto allo stesso modo ovunque compare online
Se il sito, i social e le directory riportano indirizzi o numeri leggermente diversi tra loro, il sistema fatica a capire con certezza chi sei e dove sei, e questo pesa proprio nei momenti in cui la vicinanza conta di più.
Perché per un'attività ticinese conta ancora di più
Chi gestisce un negozio di artigianato o uno studio professionale in Ticino vive spesso proprio di queste richieste urgenti, la persona che chiama non sempre sceglie chi è oggettivamente più bravo, sceglie chi risponde per primo e sembra pronto ad aiutare subito. È un vantaggio enorme per chi tiene aggiornati questi pochi dettagli, e una perdita silenziosa e continua per chi li lascia fermi da anni.
Controllare e tenere aggiornati questi dettagli richiede tempo che chi gestisce da solo un'attività raramente ha da parte. Se preferisci non pensarci tu, puoi lasciare questo compito a chi lo segue ogni giorno per mestiere.
Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!