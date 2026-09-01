Il tuo sito web è un venditore o un costo inutile?
Le ricerche dicono che un sito si giudica in una frazione di secondo. Ecco cosa succede in quell'istante e come trasformarlo in chi lavora per te anche quando sei chiuso.
Le ricerche dicono che un sito si giudica in una frazione di secondo. Ecco cosa succede in quell'istante e come trasformarlo in chi lavora per te anche quando sei chiuso.
Quanto tempo hai per convincere un cliente
C'è un venditore che lavora ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, anche a Natale. Non si stanca, non si ammala, e incontra ogni giorno decine di persone che stanno già cercando quello che tu vendi. Si chiama sito web. Il problema è che molte imprese in Ticino ne hanno uno che, invece di vendere, allontana i clienti nei primi istanti.
Quanto dura, esattamente, quell'istante? Una ricerca dell'università canadese Carleton, pubblicata sulla rivista scientifica Behaviour and Information Technology, ha misurato il tempo che una persona impiega per farsi un'idea sull'aspetto di una pagina web. Il risultato è 50 millisecondi, un ventesimo di secondo. Prima ancora di leggere una parola, chi arriva sul sito ha già deciso se sembra affidabile o vecchio, curato o abbandonato.
Perché il design conta più dei contenuti
Quella prima impressione non è un dettaglio estetico. Per anni gli studi di settore hanno mostrato che la stragrande maggioranza dei giudizi che una persona dà su un'attività, vedendone il sito per la prima volta, dipende dal design, più che dai contenuti. Prima ancora di sapere cosa fai o quanto sei bravo, chi ti guarda sta già decidendo se fidarsi.
Lo conferma anche uno dei progetti di ricerca più citati sul tema, quello dell'università di Stanford, che ha coinvolto oltre 4.500 persone in tre anni di studio. Tra le regole che rendono un sito credibile, due tornano sempre. La prima è avere un aspetto professionale, coerente con il tipo di attività. La seconda è essere facile da usare, con le informazioni che servono a portata di clic. Un sito bello ma confuso convince quanto uno pulito ma trascurato, cioè poco.
La velocità, il secondo ostacolo invisibile
C'è poi un secondo momento in cui si perde un cliente, ed è ancora più concreto. Google ha misurato che più della metà delle visite da smartphone viene abbandonata se una pagina impiega oltre tre secondi a caricarsi. Tre secondi, non trenta. E oggi la maggior parte di chi cerca un'attività in Ticino lo fa proprio dal telefono, magari fermo davanti a un negozio o mentre confronta due alternative sul bus.
Perché tanti siti in Ticino restano fermi nel tempo
Messi insieme, questi numeri raccontano una cosa semplice. Un sito vecchio, lento o pensato solo per lo schermo di un computer non è un costo che si può rimandare senza conseguenze. È una porta che si chiude prima ancora che il cliente entri, e lui non torna a bussare una seconda volta. Passa al prossimo risultato su Google, che magari è il tuo concorrente.
In Ticino capita spesso di trovare siti nati cinque o dieci anni fa, magari da un parente esperto di computer o da un'agenzia che poi non ha più seguito nulla. All'epoca funzionavano bene, perché il pubblico navigava soprattutto da computer e le aspettative erano altre. Nel frattempo il modo di cercare un artigiano, uno studio o un negozio è cambiato quasi del tutto e il sito è rimasto fermo a quel primo giorno. Non è un errore di chi lo ha fatto allora. È solo il tempo che passa.
Il costo di non fare nulla, in questi casi, non compare mai su una fattura. È il cliente che chiude la pagina in un ventesimo di secondo, o che abbandona il sito web prima che finisca di caricarsi, senza lasciare traccia di essere passato di lì. È il conto più difficile da valutare, ed è anche per questo che tende a restare invisibile più a lungo del dovuto.
Cinque controlli da fare oggi, dal telefono
La buona notizia è che sistemarlo non significa reinventare tutto. Bastano alcuni controlli concreti, da fare oggi stesso sul proprio sito, aprendolo da un telefono qualunque.
Il testo si legge senza allargare lo schermo con le dita?
Se serve zoomare o scorrere in orizzontale per leggere una riga, il sito non è pensato per il telefono, da dove arriva la maggior parte di chi ti cerca.
La pagina si carica in pochi secondi?
Oltre i tre secondi, più di un visitatore su due se ne va prima ancora di vedere cosa offri.
Il tasto per contattarti si vede subito?
Numero di telefono o modulo di contatto devono saltare all'occhio, senza costringere a cercarli tra i menu.
Le foto sono vere, del tuo negozio o del tuo lavoro?
Le immagini generiche, uguali su mille altri siti, comunicano l'opposto di quello che serve, cioè fiducia in un'attività reale.
I contenuti sono aggiornati?
Un'ultima notizia di mesi fa o un orario di apertura non aggiornato dice al cliente che quel sito, e forse quell'attività, non è più seguito da nessuno.
Se questi controlli ti hanno lasciato qualche dubbio, non preoccuparti, è la situazione di partenza di moltissime realtà locali in Ticino. Ciò che conta davvero è come sceglierai di muoverti da oggi in poi per smettere di perdere clienti in silenzio.
Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote. Lavoriamo un mattoncino alla volta, in modo personalizzato, perché ogni attività ha priorità diverse, non vendiamo una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.
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