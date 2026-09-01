Il tuo sito web è un venditore o un costo inutile?

In Ticino capita spesso di trovare siti nati cinque o dieci anni fa, magari da un parente esperto di computer o da un'agenzia che poi non ha più seguito nulla. All'epoca funzionavano bene, perché il pubblico navigava soprattutto da computer e le aspettative erano altre. Nel frattempo il modo di cercare un artigiano, uno studio o un negozio è cambiato quasi del tutto e il sito è rimasto fermo a quel primo giorno. Non è un errore di chi lo ha fatto allora. È solo il tempo che passa.

