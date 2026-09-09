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Navigazione da mobile, se il tuo sito non si adatta, sei invisibile

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Navigazione da mobile, se il tuo sito non si adatta, sei invisibile

Il telefono in mano, non più il computer sulla scrivania

Il modo in cui le persone cercano un'attività è cambiato, ed è cambiato in fretta. Oggi oltre il 60% del traffico internet nel mondo arriva da smartphone, non da un computer fisso o portatile. In Ticino la scena è la stessa che si vede ovunque, il cliente che cerca un idraulico, un ristorante o uno studio legale lo fa quasi sempre con il telefono in mano, magari mentre aspetta l'autobus o è già davanti alla vetrina di un concorrente. Se in quel momento il tuo sito non si legge bene su quello schermo, per lui è come se non esistesse.

Perché Google guarda prima la versione mobile del tuo sito

Da anni Google ha cambiato il modo in cui valuta i siti per decidere l'ordine dei risultati di ricerca. Non guarda più prima la versione desktop e poi quella da telefono, fa l'opposto. Questo si chiama mobile first indexing, e significa che se la versione mobile del tuo sito è più povera o più difficile da usare di quella desktop, è quella versione carente a determinare come Google ti classifica, anche per chi poi ti cerca da un computer.

Cosa succee se il sito non si adatta

Un sito che non si adatta al telefono non è solo scomodo da guardare, cambia il comportamento di chi lo visita. Un cliente che deve pizzicare lo schermo per ingrandire il testo, o scorrere lateralmente per vedere una foto, nella maggior parte dei casi chiude la pagina prima ancora di capire cosa offri. E lo fa senza avvisare, senza lamentarsi, semplicemente sparisce e cerca la prossima alternativa su Google.

I segnali che il tuo sito non è pronto per il mobile

Bisogna allargare lo schermo con le dita per leggere il testo

Se il carattere è troppo piccolo per essere letto alla normale distanza dagli occhi, il sito è ancora pensato per uno schermo da computer.

I pulsanti sono troppo piccoli o troppo vicini tra loro

Un dito non è preciso come un cursore del mouse, e cliccare per sbaglio sul pulsante sbagliato è una delle esperienze che allontanano di più un visitatore.

Bisogna scorrere lateralmente per vedere tutta la pagina

Una pagina più larga dello schermo obbliga a muoversi in due direzioni invece di una, un segnale chiaro che il sito non è responsive, cioè non si adatta automaticamente al dispositivo.

Il menu non si apre bene al tocco, o resta nascosto

Se per trovare le informazioni di contatto bisogna insistere più volte su un menu che non risponde, il cliente rinuncia prima di arrivarci.

Bisogna chiamare o scrivere a mano il numero di telefono

Su un sito pensato per il telefono, toccare il numero dovrebbe avviare subito la chiamata. Se invece bisogna copiarlo e incollarlo su un'altra app, si perde per strada chi aveva già deciso di contattarti.

Nessuno di questi problemi salta all'occhio da un computer, perché su uno schermo grande, con mouse e tastiera, tutto sembra funzionare comunque. È per questo che vale la pena controllare il proprio sito con lo stesso dispositivo che usa la maggior parte dei clienti, non con quello più comodo per chi lo ha costruito.

Un test da un minuto, gratuito

Non serve un tecnico per capire a che punto è il proprio sito. Basta aprirlo dal telefono, guardarlo con occhi onesti, e provare gli strumenti gratuiti che Google mette a disposizione, come PageSpeed Insights, che analizza sia la velocità sia la parte di usabilità mobile della pagina, segnalando cosa non funziona.

Cosa vedremo nella prossima puntata di Ti-gital

Nel prossimo articolo restiamo su questo terreno e parliamo di velocità, un fattore che pesa quanto l'adattamento al telefono, e che spesso costa più clienti di quanto si immagini.

Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote. Lavoriamo un mattoncino alla volta, perché ogni attività ha priorità diverse, non una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.
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