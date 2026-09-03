Perché i siti web troppo complicati fanno scappare i clienti

Nel 2000 due ricercatrici di Columbia e Stanford hanno messo alla prova un'idea che sembrava ovvia, avere più scelte è meglio per il cliente che deve acquistare. Hanno allestito in un negozio di alimentari due banchi di degustazione di marmellata, uno con 24 gusti diversi e uno con soli 6. Il banco con più scelta ha attirato più curiosi, il 60% dei passanti si è fermato contro il 40% dell'altro. Ma al momento di comprare è successo il contrario. Solo il 3% di chi si era fermato al banco con 24 gusti ha acquistato un vasetto. Al banco con 6 gusti, invece, ha comprato il 30%, dieci volte di più.

