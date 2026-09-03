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Perché i siti web troppo complicati fanno scappare i clienti

Un celebre esperimento condotto con un banco di marmellate dimostra che offrire troppe opzioni sul sito web non porta a un maggior numero di clienti ma, al contrario, tende a ridurre le conversioni.
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Perché i siti web troppo complicati fanno scappare i clienti
Un celebre esperimento condotto con un banco di marmellate dimostra che offrire troppe opzioni sul sito web non porta a un maggior numero di clienti ma, al contrario, tende a ridurre le conversioni.

Un banco di marmellate ti spiega perché il tuo sito perde clienti

Nel 2000 due ricercatrici di Columbia e Stanford hanno messo alla prova un'idea che sembrava ovvia, avere più scelte è meglio per il cliente che deve acquistare. Hanno allestito in un negozio di alimentari due banchi di degustazione di marmellata, uno con 24 gusti diversi e uno con soli 6. Il banco con più scelta ha attirato più curiosi, il 60% dei passanti si è fermato contro il 40% dell'altro. Ma al momento di comprare è successo il contrario. Solo il 3% di chi si era fermato al banco con 24 gusti ha acquistato un vasetto. Al banco con 6 gusti, invece, ha comprato il 30%, dieci volte di più.

Perché più opzioni significano meno decisioni

Il motivo ha un nome, la legge di Hick, formulata già negli anni cinquanta da due psicologi. Dice, in breve, che il tempo necessario per decidere cresce con il numero e la complessità delle opzioni davanti a noi. Non è pigrizia, è il modo in cui funziona il cervello quando deve confrontare troppe alternative in poco tempo. Succede davanti a un banco di marmellate, e succede allo stesso modo quando un cliente apre il sito di un'azienda ticinese cercando un'informazione precisa e si trova davanti dieci voci di menu, cinque pulsanti diversi e tre modi per fare la stessa cosa.

Il tuo menu è come il banco con 24 gusti di marmellata

Molti siti aziendali nascono con l'intenzione di mostrare tutto quello che l'attività sa fare. Il risultato, spesso, è un menu con dieci o dodici voci, alcune delle quali si sovrappongono, altre che il cliente non saprebbe nemmeno come interpretare al primo sguardo. Non esiste un numero magico di voci giusto per ogni sito, ma il principio resta lo stesso di quel banco di marmellate. Ogni scelta in più che si chiede al visitatore è un momento in cui può decidere di andarsene invece di decidere cosa fare.

I segnali di un sito troppo complicato

Il menu ha più di sette o otto voci principali?

Se per trovare un servizio bisogna leggere e valutare dieci alternative diverse, molti visitatori smettono di provarci e chiudono la pagina.

La home page ha più di un messaggio principale?

Quando ogni sezione grida "guarda anche questo", il cliente non sa più cosa guardare per primo, e finisce per non guardare nulla con attenzione.

Ci sono più pulsanti diversi che chiedono la stessa azione?

Chiamaci, scrivici, prenota, richiedi informazioni, contattaci. Quattro varianti diverse dello stesso invito sulla stessa pagina lasciano il cliente senza sapere quale scegliere, e spesso non ne sceglie nessuna.

Serve più di un clic per capire cosa offri davvero?

Se un visitatore deve navigare tra tre pagine diverse solo per scoprire di cosa ti occupi, la maggior parte non arriverà mai alla terza.

Semplificare non significa togliere informazioni

La soluzione non è nascondere quello che offri ma decidere cosa deve vedere per primo chi arriva sul sito, e cosa invece può aspettare. Una pagina con un solo messaggio chiaro e un solo invito all'azione funziona meglio di una pagina che prova a dire tutto insieme. Le informazioni secondarie restano, semplicemente non gareggiano più con quelle principali per l'attenzione del cliente. È la stessa logica del banco con 6 marmellate, la scelta resta ampia nel tempo, ma il primo passo è uno solo, ed è chiaro.

Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote. Lavoriamo un mattoncino alla volta, in modo personalizzato, perché ogni attività ha priorità diverse, non vendiamo una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.
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