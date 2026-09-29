Cerca e trova immobili
Segnalaci
Ti-gital

L'importanza della velocità, quanto costa un secondo di attesa sul web?

Uno studio di Google su 30 milioni di sessioni mostra cosa succede quando un sito diventa anche solo un decimo di secondo più lento.
L'importanza della velocità, quanto costa un secondo di attesa sul web?
Ti-gital
L'importanza della velocità, quanto costa un secondo di attesa sul web?
Uno studio di Google su 30 milioni di sessioni mostra cosa succede quando un sito diventa anche solo un decimo di secondo più lento.

Un decimo di secondo che vale milioni

Nel 2020 Google e Deloitte hanno pubblicato uno studio su 37 siti europei e americani, basato su oltre 30 milioni di sessioni di navigazione da smartphone. Il risultato ha sorpreso anche gli addetti ai lavori. Bastava migliorare il tempo di caricamento di un decimo di secondo, un tempo troppo breve perché una persona se ne accorga consapevolmente, per vedere il tasso di acquisto salire dell'8,4% nel commercio al dettaglio e del 10,1% nei siti di viaggi. Nel settore del lusso, il passaggio dalla scheda prodotto al carrello è cresciuto addirittura del 40%, e anche la compilazione dei moduli per richiedere un contatto è salita del 21,6%.

Cosa succede nel cervello di chi aspetta

Nel primo articolo di questa rubrica abbiamo visto che più della metà dei visitatori da smartphone abbandona una pagina che impiega oltre tre secondi a caricarsi. Il motivo non è solo l'impazienza. Ogni secondo di attesa non richiesta viene letto dal cervello come un piccolo segnale di inaffidabilità, lo stesso tipo di segnale che si percepisce entrando in un negozio con la saracinesca a metà o il cartello "torno subito" scritto a mano. Non è detto che dietro ci sia davvero un problema, ma il dubbio è già seminato, e in pochi restano ad aspettare che si sciolga.

Perché pesa ancora di più per un'attività in Ticino

Chi cerca un servizio locale, spesso, lo fa con urgenza, un rubinetto che perde, un dente che duole, un preventivo da chiedere prima che chiuda la giornata. In questi momenti la pazienza è ancora più bassa del solito, e un sito lento perde proprio i contatti più caldi, quelli pronti a chiamare subito se solo la pagina si aprisse in tempo. Un sito lento non perde un visitatore qualunque, perde spesso il cliente più motivato di tutti.

C'è anche un aspetto pratico legato alla rete stessa. Chi naviga da smartphone, magari in movimento o in una zona con segnale debole, sperimenta i ritardi in modo più marcato di chi è seduto davanti a un computer con una connessione via cavo. Un sito già pesante in condizioni ideali diventa quasi inutilizzabile in queste situazioni, che in Ticino, tra valli e zone meno coperte, non sono così rare.

I segnali di un sito lento

Le immagini pesano diversi megabyte l'una

Una foto scattata con lo smartphone e caricata così com'è, senza comprimerla, può da sola rallentare l'intera pagina più di ogni altro elemento.

Video, mappe e altri strumenti esterni si caricano tutti insieme

Ogni mappa incorporata, ogni video, ogni finestra di chat automatica aggiunge un piccolo ritardo, e sommati diventano un'attesa lunga.

Il sito vive su un hosting economico condiviso con altri cento siti

Se lo spazio che ospita il sito è affollato, la velocità ne risente per motivi che non dipendono nemmeno dal sito stesso.

Negli anni si sono accumulati plugin e strumenti mai rimossi

Ogni funzione aggiunta e poi dimenticata continua spesso a lavorare in sottofondo, rallentando tutto il resto senza che nessuno se ne accorga.

Guadagnare un secondo non richiede di ricominciare da capo

Come per il tema della complessità visto nell'articolo precedente, anche qui non serve rifare il sito. Comprimere le immagini, rimuovere gli strumenti che non si usano più, e scegliere un hosting adeguato alle proprie visite sono passi che si possono affrontare uno alla volta, e che si misurano con numeri concreti, non con impressioni. Anche testare la velocità del proprio sito con uno strumento gratuito, senza alcuna competenza tecnica, richiede solo un paio di minuti e restituisce subito un'idea chiara di dove intervenire per primi.

Sappiamo bene che tra ordini, clienti e tutto il resto della giornata, mettersi a controllare la velocità del proprio sito non è certo la priorità numero uno. Anche per questo esiste chi se ne occupa al posto tuo, lasciandoti libero di concentrarti su quello che sai fare meglio.

Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote. Lavoriamo un mattoncino alla volta, perché ogni attività ha priorità diverse, non una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.

Richiedi una consulenza gratuita, senza impegno.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
caricamento paginecommercio onlineconversione digitaleesperienza utenteimprese localimarketing digitalemobileottimizzazione webticinovelocità siti web

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
1 gior
35
188

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
225

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
1 gior
70
76

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
1 gior
36
141

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
3 gior
39
133

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
2 gior
80
184

La Fortezza si sgretola

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
4 ore
124
235

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
84
172

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
22 ore
5
7

Elisa, fine della storia d'amore

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
2 gior
19
91

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
9 ore
7
118

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
1 gior
114
343

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
16
39

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù
LIVE
DERBY
2 gior
83
139

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
3 gior
29
53

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
1 gior
37
41

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
2 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
2 gior
14
72

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla
LIVE
ITALIA
3 gior
34

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9
69

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
10 ore
53
148

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
1 gior
6
27

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
LIVE
FRIBURGO
2 gior

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
LIVE
CANTONE
2 gior
29

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
11 ore

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
6 ore
3
21

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
3 ore

È morto Norberto Crivelli

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
8 ore
20
61

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni
LIVE
NAZIONALE
2 gior
7
26

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
5 ore
4
64

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
1 ora

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
1 gior
14
60

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
48

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»
LIVE
SERIE A
2 gior
8
29

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
1 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero
LIVE
SVIZZERA
3 gior
5
28

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
99
154

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
10 ore
3
16

Elvis Merzlikins cambia squadra

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
2 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
2 gior
8
34

L'effetto Sannino dura un tempo

Castelli o Fortezza?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
8
28

Castelli o Fortezza?

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»
LIVE
CANTONE
9 ore
36
56

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
39
26

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
33

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
21 ore
10
21

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando
LIVE
CONFINE
3 gior
3
13

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando

ULTIME NOTIZIE TI-GITAL
Navigazione da mobile, se il tuo sito non si adatta, sei invisibile
LIVE
TI-GITAL
2 sett

Navigazione da mobile, se il tuo sito non si adatta, sei invisibile

Perché i siti web troppo complicati fanno scappare i clienti
LIVE
TI-GITAL
3 sett

Perché i siti web troppo complicati fanno scappare i clienti

Il tuo sito web è un venditore o un costo inutile?
LIVE
TI-GITAL
4 sett

Il tuo sito web è un venditore o un costo inutile?