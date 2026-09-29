L'importanza della velocità, quanto costa un secondo di attesa sul web?

Nel 2020 Google e Deloitte hanno pubblicato uno studio su 37 siti europei e americani, basato su oltre 30 milioni di sessioni di navigazione da smartphone. Il risultato ha sorpreso anche gli addetti ai lavori. Bastava migliorare il tempo di caricamento di un decimo di secondo, un tempo troppo breve perché una persona se ne accorga consapevolmente, per vedere il tasso di acquisto salire dell'8,4% nel commercio al dettaglio e del 10,1% nei siti di viaggi. Nel settore del lusso, il passaggio dalla scheda prodotto al carrello è cresciuto addirittura del 40%, e anche la compilazione dei moduli per richiedere un contatto è salita del 21,6%.

