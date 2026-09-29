L'importanza della velocità, quanto costa un secondo di attesa sul web?
Uno studio di Google su 30 milioni di sessioni mostra cosa succede quando un sito diventa anche solo un decimo di secondo più lento.
Uno studio di Google su 30 milioni di sessioni mostra cosa succede quando un sito diventa anche solo un decimo di secondo più lento.
Un decimo di secondo che vale milioni
Nel 2020 Google e Deloitte hanno pubblicato uno studio su 37 siti europei e americani, basato su oltre 30 milioni di sessioni di navigazione da smartphone. Il risultato ha sorpreso anche gli addetti ai lavori. Bastava migliorare il tempo di caricamento di un decimo di secondo, un tempo troppo breve perché una persona se ne accorga consapevolmente, per vedere il tasso di acquisto salire dell'8,4% nel commercio al dettaglio e del 10,1% nei siti di viaggi. Nel settore del lusso, il passaggio dalla scheda prodotto al carrello è cresciuto addirittura del 40%, e anche la compilazione dei moduli per richiedere un contatto è salita del 21,6%.
Cosa succede nel cervello di chi aspetta
Nel primo articolo di questa rubrica abbiamo visto che più della metà dei visitatori da smartphone abbandona una pagina che impiega oltre tre secondi a caricarsi. Il motivo non è solo l'impazienza. Ogni secondo di attesa non richiesta viene letto dal cervello come un piccolo segnale di inaffidabilità, lo stesso tipo di segnale che si percepisce entrando in un negozio con la saracinesca a metà o il cartello "torno subito" scritto a mano. Non è detto che dietro ci sia davvero un problema, ma il dubbio è già seminato, e in pochi restano ad aspettare che si sciolga.
Perché pesa ancora di più per un'attività in Ticino
Chi cerca un servizio locale, spesso, lo fa con urgenza, un rubinetto che perde, un dente che duole, un preventivo da chiedere prima che chiuda la giornata. In questi momenti la pazienza è ancora più bassa del solito, e un sito lento perde proprio i contatti più caldi, quelli pronti a chiamare subito se solo la pagina si aprisse in tempo. Un sito lento non perde un visitatore qualunque, perde spesso il cliente più motivato di tutti.
C'è anche un aspetto pratico legato alla rete stessa. Chi naviga da smartphone, magari in movimento o in una zona con segnale debole, sperimenta i ritardi in modo più marcato di chi è seduto davanti a un computer con una connessione via cavo. Un sito già pesante in condizioni ideali diventa quasi inutilizzabile in queste situazioni, che in Ticino, tra valli e zone meno coperte, non sono così rare.
I segnali di un sito lento
Le immagini pesano diversi megabyte l'una
Una foto scattata con lo smartphone e caricata così com'è, senza comprimerla, può da sola rallentare l'intera pagina più di ogni altro elemento.
Video, mappe e altri strumenti esterni si caricano tutti insieme
Ogni mappa incorporata, ogni video, ogni finestra di chat automatica aggiunge un piccolo ritardo, e sommati diventano un'attesa lunga.
Il sito vive su un hosting economico condiviso con altri cento siti
Se lo spazio che ospita il sito è affollato, la velocità ne risente per motivi che non dipendono nemmeno dal sito stesso.
Negli anni si sono accumulati plugin e strumenti mai rimossi
Ogni funzione aggiunta e poi dimenticata continua spesso a lavorare in sottofondo, rallentando tutto il resto senza che nessuno se ne accorga.
Guadagnare un secondo non richiede di ricominciare da capo
Come per il tema della complessità visto nell'articolo precedente, anche qui non serve rifare il sito. Comprimere le immagini, rimuovere gli strumenti che non si usano più, e scegliere un hosting adeguato alle proprie visite sono passi che si possono affrontare uno alla volta, e che si misurano con numeri concreti, non con impressioni. Anche testare la velocità del proprio sito con uno strumento gratuito, senza alcuna competenza tecnica, richiede solo un paio di minuti e restituisce subito un'idea chiara di dove intervenire per primi.
Sappiamo bene che tra ordini, clienti e tutto il resto della giornata, mettersi a controllare la velocità del proprio sito non è certo la priorità numero uno. Anche per questo esiste chi se ne occupa al posto tuo, lasciandoti libero di concentrarti su quello che sai fare meglio.
Da anni aiutiamo negozi, studi e piccole imprese del Ticino a farsi trovare online, con siti e strategie che funzionano davvero, senza pacchetti standard e senza promesse vuote. Lavoriamo un mattoncino alla volta, perché ogni attività ha priorità diverse, non una soluzione uguale per tutti. Il risultato che cerchiamo ogni giorno è semplice, più clienti che ti trovano, più chiamate, più persone che scelgono te invece del vicino.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!