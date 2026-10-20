Rinnovare il sito web, quando è il momento di fare un restyling

Online si legge spesso che un sito andrebbe rifatto ogni due o tre anni, ma è più una regola empirica ripetuta da agenzia ad agenzia che un dato verificato da una ricerca indipendente, e vale la pena diffidarne come numero assoluto. Il punto non è quanti anni sono passati dall'ultima volta, ma se il sito rispecchia ancora come naviga davvero chi lo visita oggi e cosa l'attività è diventata nel frattempo. Un sito può avere cinque anni ed essere ancora perfettamente adeguato, se è stato mantenuto nel tempo, e uno può avere due anni ed essere già indietro, se è stato costruito su basi già superate.

